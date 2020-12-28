Yeni yıl için süslenen tarihi şekerci Kadıköylülerin gözdesi oldu

"HEM ÜRÜNLER HEM DEKOR İLGİ ÇEKİYOR" Hem kendisi hem de sevdikleri için alışveriş yaptığını söyleyen Eda Küçüksubaşı, "Yılbaşını evde geçireceğiz, bir hoşluk olsun istedik. Ben çikolatalı kutuyu tercih ediyorum. İçinde her üründen birer parça var. Henüz fotoğraf çektirmedim ama çektireceğim. Ama içerisini çektim, aileme göstereceğim. Belki onlarla da gelirim" diyerek herkese mutlu bir yıl diledi. Konsepti çok beğendiğini dile getiren Gözde Sekin, "Şekerleri çok beğendim, çok güzeller. 1 aydır planlıyorduk burayı, sonunda gelebildik. Sosyal medyada da çok ünlü bir yer, kuyruklar da o yüzden galiba. Ama çok güzel bir yer. Gelmeye değer" dedi. Gülay Aygül ise, "Sevdiklerime hediye alıyorum. Görseli güzel olan tüm ürünler hoşuma gitti. Aslında ben pek şeker sevmiyorum. O yüzden fotoğraf çekilmek için daha güzel bir yer" diye konuştu.