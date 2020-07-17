Yemyeşil Giresun’un yeşili bol mutfağı

Kuzukulağı çorbası Hemen her bölgede kendiliğinden doğada yetişen, kuzukulağı otunun çorbasını çok seveceksiniz. Avrupa’da da tüketilen bu otun salatası, böreği, yemeği gibi birçok çeşidi yapılabilir. Peki kuzukulağı çorbası nasıl yapılır? Yemyeşil rengiyle tam bir sağlık deposu kuzukulağı çorbası hem doyurucu hem de çok lezzetli. Ülkemizin zengin mutfaklarından Giresun mutfağının sevilen lezzeti kuzukulağı çorbası tarifi sizlerle…