Yemyeşil Giresun’un yeşili bol mutfağı

Karadeniz’in yeşili bol şehri olan Giresun’un mutfağında da yeşil bol. Doğal sebzeler ve deniz ürünlerinin hakim olduğu bu mutfağa bayılacaksınız. Özellikle de diyet listelerine oldukça uygun pek çok yemek mevcut. Bu nefis yemekleri tatmak için yolunuzun Giresun’a düşmesini beklemeden evde kendiniz deneyin. Sizler için en güzel yemekleri derledik…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Etli kara lahana sarması tarifi
Alabildiğine yeşilin hakim olduğu Karadeniz’in zengin mutfağında da yeşil oldukça hakim. Üzüm yaprağı, dut yaprağı gibi birçok şekilde hazırlanabilen sarmayı, Karadeniz’de kara lahana ile sıklıkla görebilirsiniz. Giresun ile özdeşleşmiş, içine bol kıyma, üzerine salçalı sos ile yemelere doyamayacağınız etli kara lahana sarması nasıl yapılır? Sofraların baş tacı olan sarmanın her türü çok seviliyor. İşte size etli kara lahana sarması tarifi…
Mis gibi kokulu üzümlerden yapılan samaksa, Giresun mutfağına ait lezzetli bir tatlı. Karadeniz’in birçok yöresinde yapılan pepeçura tatlısıyla oldukça benzer olan bu tatlı, servis edilirken üzerine koyulan süt ile farklılaşıyor. Kokusuyla büyüleyecek samaksa nasıl yapılır? İşte tarifi…
Rengiyle sofralarınızı süsleyecek kabağın pirinçli yemeğini daha önce denediniz mi? Kabakla yaptığınız çeşitli yemeklerin arasına pirinçli kabağı da ekleyin. Yiyenler mutlaka bir tabak daha isteyecek. Sofralarınızı renklendirecek pirinçli kabak yemeği nasıl yapılır? Giresun mutfağının sevilen yemeği pirinçli kabak tarifi…
Özel günlerin özel yemeği yaprak sarmasını sevmeyen yoktur. İnce ince sarılanı makbul olan sarmaların iç harcını da çok farklı şekillerde yapabilirsiniz. Üzümlüsü, kıymalısı gibi pek çok çeşidin yanında sebzeli yaprak sarmasına da yiyenler bayılacak. Giresun mutfağının güzel lezzetlerinden sebzeli yaprak sarması nasıl yapılır?
Anadolu’nun birçok yöresinde ufak farklılıklarla yapılan haşıl, Giresun’da da çok sık tüketiliyor. Karadeniz mutfağında hemen her yemeği lezzetlendiren mısır yarması haşılın da en önemli malzemesi. Hem doyurucu hem de lezzetli haşıl nasıl yapılır? Cevabı aşağıda…
Karadeniz mutfağının lezzetli sebze yemeklerinin yanında çok sevilen tatlıları da var. Giresun’da fındıklı diye anılan bu kurabiye yörede enerji ve güç kaynağı olarak bilinir. Bu kurabiyeye başka yörelerde acıbadem olarak bilinen kurabiyenin tamamen fındık unuyla yapılmış hali diyebiliriz. Peki Giresun usulü fındıklı acıbadem kurabiye nasıl yapılır?
Çok fazla bilinmeyen ama Giresun’da çok sık tüketilen geleçoş, birçok yörede farklı biçimlerde yapılmaktadır. Karadeniz’in birçok yöresinde bile farklı farklı adlandırılan geleçoş nasıl yapılır? Yöresel lezzet severler için geleçoş tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Ekşi yeşil domatesi salatalarda sık sık kullanır olduk. Salatalarımızı süsleyen yeşil domatesin Giresun mutfağında tuzlaması çok seviliyor. Sizde evde kolaylıkla hazırlayabilir ve afiyetle tüketebilirsiniz. Peki yeşil domates tuzlaması nasıl yapılır?
Giresun mutfağının sevilen yemeklerinden hoşmak, tıpkı patates püresi gibi yemeklerin tamamlayıcısı olarak sofralarda yer alıyor. Barbunya püresi de diyebileceğimiz hoşmağı sade tüketebileceğiniz gibi pekmezli de tüketebilirsiniz. Peki pekmezli hoşmak nasıl yapılır? Sofralarınızın yıldızı olacak pekmezli hoşmak tarifi…
Yazın bol bol sebze turşusu yapıp, kışın afiyetle yenildiği Karadeniz’de turşudan birçok farklı lezzet yapılıyor. Turşunun kavurması, kızartması gibi farklı biçimlerde hazırlanması da çok fazla tercih edilmesinin sebebi. Karadeniz yöresinin sevilen mutfağı Giresun mutfağında ise turşu aşını sofralarda görebilirsiniz. Sofralarınızı renklendirmek için farklı lezzetler arıyorsanız siz de turşu aşını deneyebilirsiniz. Birçok yörede içine farklı malzemeler koyularak hazırlanan turşu aşı nasıl yapılır?
En lezzetli balıklardan olan, büyük balık severlerin vazgeçilmezi palamutun buğulamasını çok seveceksiniz. Üzerine doğrayacağınız soğanlar hem görsel şölen yaratacak hem de lezzetini katlayacak. Tamamen sağlıklı bir şekilde pişireceğiniz palamut buğulama nasıl yapılır? Şimdiden afiyet olsun.
En lezzetli balıklardan olan, büyük balık severlerin vazgeçilmezi palamutun buğulamasını çok seveceksiniz. Üzerine doğrayacağınız soğanlar hem görsel şölen yaratacak hem de lezzetini katlayacak. Tamamen sağlıklı bir şekilde pişireceğiniz palamut buğulama nasıl yapılır? Şimdiden afiyet olsun.
Yaz aylarında en çok tercih edilen çorba şüphesiz ki yoğurt çorbaları… İster sıcak ister soğuk tüketebileceğiniz yoğurt çorbası serinlemek için oldukça etkili. Hem doyurucu hem ferahlatıcı yoğurt çorbası Giresun’da mısır yarması ile yapılıyor. Peki Giresun’a ait yoğurtlu mısır yarması çorbası nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Yeşiliyle göz dolduran Karadeniz’in şifalı bitkilerinden çeşit çeşit yemek yapmak mümkün. Hem faydalarından yararlanacağınız hem de lezzetle yiyebileceğiniz ısırgan çorbası tek başına bile oldukça doyurucu. Dokunduğunuzda yakmasıyla bilinen bu ot, piştiğinde müthiş bir yemeğe dönüşüyor. Birçok yörede farklı şekilde yapılan ısırgan çorbası, Giresun usulü nasıl yapılır? Cevabı aşağıda…
Giresun mutfağı denilince akla hemen kara lahana gelir hiç şüphesiz. Dolmasından, yemeğine birçok şekilde tüketilen bu sebzeyi çorba olarak da çok seveceksiniz. Peki Giresun usulü unlama çorbası nasıl yapılır? İçerisinde bulunan pirinç ve bulgur sayesinde lezzetinin yanı sıra oldukça doyurucu olan unlama çorbasının tarifi…
Giresun mutfağına ait kabalak yoğurtlaması mutlaka denemeniz gereken bir lezzet. Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çok çeşitli sebzeleriyle adından bahsettiren Giresun mutfağından kabalak yoğurtlaması nasıl yapılır? İşte cevabı…
Ekşi severlerin bayılacağı yeşil domates tuzlusunu bir de bol soğanla kavurunca yemeye doyum olmuyor. Giresun mutfağına özgü sayısız turşu sayabiliriz. Her turşunun kavurması olduğu gibi domates tuzlusunun da lezzetli kavurması yapılabilir. Beş çaylarınıza lezzetli bir alternatif arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki yeşil domates tuzlusu kavurması nasıl yapılır? İşte tarifi…
Yaz aylarının sevilen meyvesi kiraz, ülkemizde bolca bulunur. Sos olarak kullanabileceğiniz veya meyve salatası yapabileceğiniz kirazın Giresun’a ait lezzetli mi lezzetli bir de tuzlaması var. Sizi şaşırtacak bu lezzeti, yazın taze taze kirazlardan hazırlayabilirsiniz. Hazırladıktan 15 gün sonra kavurmasını yapıp, afiyetle yiyebilirsiniz. Bir nevi turşu da diyebileceğimiz kiraz tuzlusu nasıl yapılır? Tarifi hemen aşağıda...
‘Kirazın kavurması mı olur?’ demeden önce mutlaka bu tarifi deneyin. Zengin Giresun mutfağının eşsiz lezzetlerinden kiraz tuzlusu kavurması, Karadeniz yöresinde çok sık tüketiliyor. Yazın dallarından taze toplanmış kirazları turşu yapıp, kışın afiyetle yiyebilirsiniz. Beş çaylarınızda misafirlerinizi şaşırtacak kiraz tuzlusu kavurması nasıl yapılır? Tatlılara muhteşem sos olan, meyve tabaklarının vazgeçilmezi olan kirazın tuzlusuna da bir şans verin. Şimdiden afiyet olsun.
Bugün ne pişirsem diye düşünüyorsanız, size muhteşem bir tarifimiz var. Ülkemizin güzel mutfaklarından biri olan Karadeniz mutfağından, sofralarınıza kadar gelen mantar yahnisine bayılacaksınız. Giresun’da acı mantarla yapılan bu yemek, hem doyurucu hem de çok lezzetli. Et yahnisini kıskandıracak acı mantar yahnisi nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Izgara, tava, kızartma gibi birçok şekilde pişirebileceğiniz balığın en sağlıklı pişirme biçimlerinden biri de buğulamadır. Giresun mutfağında çalar diye adlandırılan bu balığı iskorpit olarak da duymuş olabilirsiniz. Zehirli dikenleri olmasına rağmen içinde oldukça lezzetli bir eti olan çalar buğulaması nasıl yapılır? üzerine kaşar serpip, farklılaştırabileceğiniz çalar buğulaması tarifi…
Karadeniz Bölgesi’nin sevilen mutfaklarından Giresun mutfağı denilince akla il gelenlerin arasında hamsi var. Hamsi olur da, mısır ekmeği eksik kalır mı… Bu birbirini tamamlayıcı ikiliyi birleştirmeye ne dersiniz? Kış mevsiminde taze hamsiyle mis gibi mısır unundan yapılan ekmeğe bayılacaksınız. Peki hamsili mısır ekmeği nasıl yapılır? İşte cevabı…
Pek fazla bilinmeyen ama bir kere yedikten sonra asla vazgeçemeyeceğiniz taze bezelye kızartmasını denemezseniz çok şey kaybedersiniz. Taze bezelyeyi bol yağda kızartarak yapabileceğiniz bu yemeği beş çaylarınızda tüketebilir veya akşam yemeklerinizin tamamlayıcısı haline getirebilirsiniz. Peki Giresun usulü bezelye kızartması nasıl yapılır?
Ülkemizin birçok bölgesinde farklı isimlerle yapılan siron, Karadeniz Bölgesi’nde çok sık tüketiliyor. Hazır siron hamuru ile yapabilir veya kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ani misafirler için pratik bir şeyler hazırlamanız gerektiğinde imdadınıza koşacak. Üzerine et veya kıyma koyabilir, dilerseniz sadece yoğurt ve sos ile de hazırlayabilirsiniz. Peki Giresun mutfağında siron nasıl yapılır? İşte size cevabı…
Karadeniz’de en çok tüketilen sebze olan kara lahanadan yapılabilecek sayısız yemek var. Yaprağından, dalına kadar her bölümünün kullanıldığı lahananın bu sefer çiçeğini kullanacağız. Güzel sarı çiçeklerinin görüntüsü kadar tadı da lezzetli olan pancar çiçeği kavurması nasıl yapılır? Özellikle Giresun’da oldukça sık tüketilen bu lezzet, sofralarınızı renklendirecek. Yapımı da oldukça kolay olan pancar çiçeği kavurması tarifi…
Giresun denilince akla hemen lezzeti fındığı gelir. Çok sevilen fındığı Giresun mutfağında da sık sık görmek mümkün. Çiği, kavrulmuşu, yağı, unu her haliyle mutfaklarda yer edinen fındığı çorbaya katmaya ne dersiniz? Sofralarınıza farklı alternatifler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Fındık unuyla yapacağınız çorbaya yiyenler bayılacak. Bu lezzetli çorbanın tarifi bizden, hazırlaması sizden…
Karadeniz mutfağında sık sık balık kullanılır. Çorbası, kızartması, buğulaması gibi birçok yemeği ile en sık tercih edileni tabii ki hamsi. Tazesini kış mevsiminde bulabileceğiniz hamsi ile Giresun mutfağına ait hamsi böreği yapabilirsiniz. Muhteşem iç pilavı ile hamsi birleşince tadına doyum olmuyor. Balık severlerin bayılacağı hamsili börek nasıl yapılır? İşte cevabı…
Karadeniz mutfağında hemen her sebzenin kavurması yapılıyor. Sağlık deposu mantarın kavurması da oldukça lezzetli. Hem sağlıklı hem besleyici mantar kavurmasını dilerseniz akşam yemeklerinde aperatif olarak sunabilirsiniz. Hafif bir yemek aradığınızda da uygun olacaktır. Peki Giresun usulü mantar kavurması nasıl yapılır?
Yaprak sarmasına hayır diyecek çok az kişi vardır. Hele de etli ise tadına doyum olmaz. Birçok farklı yaprak çeşidiyle yapılsa da en klasikleşmişi üzüm sarmasıdır. Zeytinyağlı olarak sofralarımızda sık sık yer alan bu lezzeti etli de mutlaka denemelisiniz. Mayhoş üzüm yaprağıyla eti buluşturan bu lezzet sofralarınızın yeni favorisi olacak. Peki Giresun usulü etli üzüm yaprağı sarması nasıl yapılır? İşte tarifi…
Lahanaya Karadeniz mutfağının kutsal sebzesi diyebiliriz. Çorbadan tutun dolmaya kadar sayısız yemek yapılabiliyor. Kara lahana çorbası ise içlerinden en sevileni. Kimi ezerek, kimi daha diri bırakarak hazırlasa da hepsinin sonucu aynı lezzet. Peki Giresun usulü kara lahana çorbası nasıl yapılır? Daha da doyurucu olmasını istiyorsanız içerisine havuç ve patates ekleyebilirsiniz.
Giresun’un meşhur fındıklı kadayıfını yemek için gitmeyi beklemeyin. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz fındıklı kadayıfı misafirleriniz çok sevecek. Türk mutfağının en sevilenleri arasında yer alan kadayıfın lezzetini bol fındıkla taçlandırabilirsiniz. Peki fındıklı kadayıf nasıl yapılır? Çıtır çıtır kadayıfla fındığın buluştuğu tatlının tarifi aşağıda…
Giresun mutfağına ait mısır çorbasının sağlığa faydaları oldukça fazla. Dondurulmuş mısır ile de yapabileceğiniz bu çorba Karadeniz yöresinde mısır yarması ile yapılıyor. Peki darı çorbası nasıl yapılır? Çorbayı kuru fasulye ile daha da lezzetlendirebilir veya sütlü yapabilirsiniz. Akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak darı çorbası tarifi…
Ana geçim kaynağı fındık olan Giresun’un yemeklerinde de fındık dokunuşları görmek mümkün. Genellikle tatlı ve salatalarda kullanılan fındık, bu sefer köftenin içinde… Pişerken bile kokusuyla doyuran köftenin içine biraz fındık unu eklemeye ne dersiniz? Yiyenleri şaşırtacak bu köfte, herkesin beğenisini toplayacak. Peki fındıklı ızgara köfte nasıl yapılır?
Muhteşem yemekleriyle dikkatleri üzerine çeken ülkemizin, sebze ağırlıklı mutfağı Giresun’dan lezzetli bir tarifle sizlerleyiz. Mevsiminde bahçeden toplanmış taze fasulyeleri fırında kurutup, bütün kış ister yemeğini, ister kavurmasını yapabilirsiniz. Hafif kıtırlığıyla damaklarınızı şenlendirecek fırın kurusu fasulye kavurması nasıl yapılır?
Fındığıyla adından bahsettiren Giresun, sebze yemekleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fasulye diblesi, yöresel lezzetleri sevenler için mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Taze fasulyeden yapılan bu yemek, hafif bir şeyler yemek istediğiniz anda kurtarıcı olacak. Hem sağlıklı hem de doyurucu fasulye diblesi nasıl yapılır? Yemeklerinizin yanında servis edebileceğiniz gibi, fasulye diblesi ile beş çaylarınıza da renk katabilirsiniz.
Kızartma tabaklarının yeni favorisi olacak taze fasulye kızartması sofralarınızın yıldızı olacak. Özellikle yaz ayların taze fasulyeyi sık sık tüketiriz. Zeytinyağlısı, kıymalısı, etlisi gibi birçok çeşidi olan taze fasulyenin kızartması nasıl yapılır? Giresun mutfağına ait oldukça basit olan bu yemeğin tarifi aşağıda…
Tam kiraz mevsimi gelmişken, tuzlusunu da yapmadan olmaz. Genelde tatlı olarak tükettiğiniz kirazı bu sefer Giresun usulü tuzlamasını yaparak tüketebilirsiniz. Peki kiraz tuzlusu kavurması nasıl yapılır? Kırmızı olgunlaşmış kirazla yapılsa da makbulü sarı kirazdan olan kiraz tuzlamasını soğanla kavurup, afiyetle yiyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı düşünüyorsanız, tarifi aşağıda…
Sebze ağırlıklı yemekleriyle bilinen Giresun mutfağından önemli bir lezzetle sizlerleyiz. Giresun’da bolca yetişen, ucu soğana benzeyen ve yeşil sapları olan sakarca bitkisinden hazırlanan mücveri çok seveceksiniz. Bazı bölgelerde çöplüce olarak da bilinen sakarca mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi aşağıda…
Taflan özellikle Karadeniz bölgesinde çok sık tüketilen, karayemiş, Laz kirazı, Laz üzümü ve Hint kirazı olarak da adlandırılan bir meyve. Oldukça şifalı özellikleri olduğu bilinen taflan turşu olarak uzun süre saklanabiliyor. Taflan turşusundan da enfes taflan kavurması yapılıyor. Bu oldukça basit ve lezzetli yemeğin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Size kalan sadece mutfağın yolunu tutmak. Kolay gelsin...
Hemen her bölgede kendiliğinden doğada yetişen, kuzukulağı otunun çorbasını çok seveceksiniz. Avrupa’da da tüketilen bu otun salatası, böreği, yemeği gibi birçok çeşidi yapılabilir. Peki kuzukulağı çorbası nasıl yapılır? Yemyeşil rengiyle tam bir sağlık deposu kuzukulağı çorbası hem doyurucu hem de çok lezzetli. Ülkemizin zengin mutfaklarından Giresun mutfağının sevilen lezzeti kuzukulağı çorbası tarifi sizlerle…
Karadeniz yöresinin eşsiz lezzeti fasulye turşusunu evde kolaylıkla kurabilirsiniz. Özellikle de yaz aylarında, mevsiminde yetişmiş fasulyelerden yapacağınız bu turşu muhteşem olacak. Yazın hazırladığınız bu turşu sizi tüm kış sizi mevsim fasulyesi lezzetinden mahrum bırakmayacak. Yanında servis ettiğiniz her yemeğe lezzet katacak fasulye turşusu nasıl yapılır? İşte tarifimiz...
Yeşili, karası, turuncusu olan renk renk kabaklarla, renkli çorbalar yapmak ister misiniz? Hem sağlıklı hem doyurucu olan kara kabak çorbası sebze ağırlıklı mutfağı olan Giresun’un sevilen lezzetlerinden. Kabağın yanı sıra fasulye ve mısır unu ile tatlanan kabak çorbası nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Turşu çeşitleri, özellikle kış aylarında sofralarımıza hem renk hem de tat katıyor. Halk arasında dal turşusu olarak da bilinen pezik turşusu, özellikle Sivas mutfağının en sevilen yöresel lezzetlerinden. İşte nefis yemeklerinizi daha da güzel hale getirecek pezik turşusu tarifi...