Yemyeşil Bursa'nın lezzetine hayran bıraktıran yöresel lezzetleri
Adı yeşil ile birlikte anılan Bursa, tam bir gastronomi kenti. Tatlısından tuzlusuna, kebabından köftesine pek çok harika lezzetin doğduğu yer olan Bursa'nın birbirinden lezzetli yemeklerini tanımaya ne dersiniz? İşte lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz Bursa'nın yöresel lezzetleri...
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Süt helvası (Bursa helvası) tarifi
Kavruk tadın altından gelen o hafif şekerli enfes aroma… Süt helvası için kavrulmuş un ve sütün muhteşem uyumu diyebiliriz. Bursa helvası diye de bilinen ve fırında pişen bu çok lezzetli ve oldukça pratik tatlıyı siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…
1867 yılında Mehmet oğlu İskender Efendi, kendi dükkanında bütün ya da yere paralel olarak kestiği kuzu etini sinir ve kemiklerinden ayırıp dikey çubuğa kat kat yerleştirir. Bir ocağın önünde de pişirmeye başlar. Daha sonra kebaplık pideleri küçük küçük kesip ocakta kızartır ve arasına da etleri yerleştirir. İskender Efendi'nin bu kebabı Bursa'da çok dikkat çeker. Biz her ne kadar İskender kebabı desek de Bursa'da İskender Efendi'nin "dönen kebabı" olarak adlandırılır. Bu leziz mi leziz yemeği sizde evinizde denemek isterseniz işte tarifi...
Osmanlı saray mutfağının leziz izlerini taşıyan Bursa'dan yöresel bir yemek ile karşınızdayız! Damat paçası... Düğünlerde gelinin annesi tarafından yapılan bu yemek günlük menülerde de yaygın olarak yer almaktadır. Tavuk suyuyla ıslatılmış ve beşamel sosuyla lezzeti katlanmış damat paçası sizi asla pişman etmeyecek. İşte Bursa yöresel mutfağından bu enfes yemeğin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun..
Şerbetli tatlı sevenler için harika bir tarifimiz var! Bursa'nın yöresel mutfağından Mustafa Kemalpaşa tatlısı... Tabii, dondurma ya da kaymak eşliğinde servis edilirse tadından yenmez. Adını Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden alan bu harika tatlıyı tuzsuz beyaz peynir ile evde de hazırlayabilirsiniz. İşte Mustafa Kemalpaşa tatlısının malzemeleri ve yapılışı...
Bursa lokumu adının çağrıştırdığının aksine bir tatlı değil hamur işi. Arasına ceviz serpilerek rulo şeklinde sarılan mayalı hamurların fırında pişirilmesiyle elde edilen Bursa lokumu, çay saatlerinde yeni favoriniz olmaya aday. Siz de Bursa lokumunun tarifini arıyorsanız işte malzemeler ve yapılış aşamaları…
Bursa'nın geleneksel mutfağından çok farklı bir lezzet! İncir dolması... Osmanlı saray mutfağının mükemmel tatlılarından biri olan incir dolması Bursa'da özel günlerde hazırlanıyor. Tek başına da harika olan incir, ceviz ve kaymak ile buluşunca damak tadınızda ayrı bir tat bırakacak. Evde denemek isteyenler için bu mükemmel tatlının tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...
Birçoğumuzun uzun otobüs yolculuğu yaparken mola esnasında alacağı ilk tatlı ya pişmaniye ya da kestane şekeri olur. Tercihinizi kestane şekerinden yana kullanıyorsanız bu lezzet tam size göre demektir. Uludağ’da yetişen kestanelerden yapılan kestane şekeri Bursa’nın marka ürünlerinden biri. Tabii ki bu, dışarıda satılan her kestane şekerinin güzel olduğu anlamına gelmiyor. Fakat, evinizde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Yapımı gayet basit, sadece 1 gün yemeden durmanız gerekli. Şimdiden afiyet olsun...
Keles güveci, Bursa'nın ilçelerinden Keles'e has bir lezzet. Bursa'nın yöresel yemeklerinden olan keles kebabı daha çok küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bölgede genellikle cuma günü güveç lokantalarında hazırlanır. Osmanlı saraylarından günümüze gelen bu lezzeti evinizde denemek isterseniz işte tarifi...
Bursa'nın yöresel şerbetli tatlılarından cennet künkü ile karşınızdayız! Geleneksel Bursa kültüründe düğün hazırlıkları yapılan kız evine gönderilen bir tatlı, cennet künkü. Nişan bohçasına da konulan bu yöresel tatlı bayram ve özel günlerin de vazgeçilmezi. Bursa'nın bilinen en eski tariflerinden olan cennet künkünü siz de denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılışı...
Tahanlı pide olarak da bilinen tahinli pide, Bursa’da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bu çok lezzetli pideyi denemek isterseniz, leziz tahinli pide tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Cantık, Bursa’ya özgür bir tür kıymalı pide. Bildiğimiz pidelere kıyasla daha ufak oluyor ve genelde hafta sonu kahvaltılarında tüketiliyor. Şehirde cantık fırınlarının önü pazar sabahları kuyruk oluyor. Peki cantık pidenizi evde yapmaya ne dersiniz? İşte nefis cantık tarifimiz…
Akşama ne pişersem? diyorsanız tavuk ve tereyağının leziz buluşması sipsi çorbasını mutlaka deneyin. Bursa'nın yöresel mutfağına özgü bu tarif klasik çorbalardan sıkılanlar için de kurtarıcı olabilir. Sofranızda sipsi çorbasına yer vermek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Bursa'nın yöresel lezzetlerinden biri olan oğmaç çorbası soğuk havalarda içinizi ısıtacak. Adını yoğurulan hamurun ufalanmasıyla oluşan hamur topaklarından alan bu leziz çorbayı nohut, kuru fasulye ve tavuk ile de hazırlanıyor. Herkesin beğenisini kazanacak bu enfes tarifi ister yoğurtlu terbiye ile isterseniz de tereyağlı salçalı sos ile hazırlayın. Hem leziz hem de geleneksel oğmaç çorbası, biraz zahmetli olsa da tattığınızda her şeye değecek. İşte malzemeleri ve yapılışı...
Bursa'ya özgü olan gelincik böreği diğer adıyla çarşaf böreği sofralarımızın vazgeçilmez tatlarından. Hem kolayca açılması hem de görüntüsü ile diğer böreklere fark atan bu tarifimizin iç harcını dilediğiniz malzemelerden hazırlayabilirsiniz. Nefis tadı ile misafir sofralarınızın baş tacı olacak gelincik böreğini sizde denemek isterseniz işte tarifi...
Kahvaltı için farklı bir tarif arayanlar için Bursa’nın ilçesi Mudanya’dan nefis bir lezzetimiz var. Bunun için yumurtalar önce haşlanıyor, sonra içleri doldurulup bol yağda kızartılıyor. Hafta sonu kahvaltınızda değişiklik yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Bursa mutfağının meşhur yemeklerinden Muradiye çorbasının tarifini mi aramıştınız? Sebzeler, yoğurt ve şehriyeyle lezzet kazanan Muradiye çorbasının yapılışı çok kolay. Kısa sürede yapıp sofralarınızı şenlendirebileceğiniz Muradiye çorbasına herkes bayılacak.
Bursa’da İskender kebabın doğduğu yer olan Tarihi Kayhan Çarşısı’nda ortaya çıkmış bir lezzet daha vardır: Pideli köfte. Tırnaklı pidelerin üzerine yerleştirilmiş minik köfteler, yoğurtlu sos, tereyağı, közlenmiş sebzeler derken, pideli köfte karşı konulmaz bir yemektir. Sizin için pideli köftenin tarifini ve malzemelerini aşağıda anlattık. Çok beğeneceğinize eminiz…
Hamur bamyası Bursa yöresinde yapılan bir tür sulu hamur yemeği. Çorba olarak da tüketebileceğiniz hamur bamyasının adında bamya olsa da içinde bamya yok. Biz bugün etsiz bir tarif hazırladık ama arzu ederseniz hamur bamyasının içine haşlanmış tavuk ve haşlanmış nohut da ilave edebilirsiniz. Hamurları hazır da satılan hamur bamyasını evde kendiniz yapmak isterseniz işte tarifi…
Akşam yemeği için pratik bir yemek arıyorsanız İnegöl köfte tam size göre! Özellikle çocuklar yanında bir de patates kızartması varsa köfteye bayılıyor. Adını Bursa’nın İnegöl ilçesinden alan bu köftenin diğer köftelerden en büyük farkı içinde ekmeğin olmamasıdır. Peki İnegöl köfte nasıl yapılır? Şimdiden afiyet olsun.
Dışarıda yedikleriniz kadar lezzetli bir İskender yapmaya ne dersiniz? Bursa’nın yöresel lezzeti İskender'i evde yapabilirsiniz. Gözünüz korkmasın, sadece yarım saatte hazırlayabilirsiniz. Üzerinde gezdirilen tereyağı ile lezzeti taçlanan İskender, akşam yemeklerinizin sultanı olacak. Et, yoğurt ve tereyağının muhteşem buluşması İskender nasıl yapılır? Evde kolay İskender tarifi…