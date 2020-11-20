Yemyeşil Bursa'nın lezzetine hayran bıraktıran yöresel lezzetleri

Bursa kebabı (İskender kebap) tarifi 1867 yılında Mehmet oğlu İskender Efendi, kendi dükkanında bütün ya da yere paralel olarak kestiği kuzu etini sinir ve kemiklerinden ayırıp dikey çubuğa kat kat yerleştirir. Bir ocağın önünde de pişirmeye başlar. Daha sonra kebaplık pideleri küçük küçük kesip ocakta kızartır ve arasına da etleri yerleştirir. İskender Efendi'nin bu kebabı Bursa'da çok dikkat çeker. Biz her ne kadar İskender kebabı desek de Bursa'da İskender Efendi'nin "dönen kebabı" olarak adlandırılır. Bu leziz mi leziz yemeği sizde evinizde denemek isterseniz işte tarifi...