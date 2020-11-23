Yemekleriyle Damak Isırtan Paket Servis Restoranlar
Covid-19 salgınının yoğunlaştığı bugünlerde tedbiri elden bırakmamaya ve güvenliğimizi, sağlığımızı korumaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sizler için birbirinden leziz yemekler pişiren ve paket servisiyle öne çıkan restoranları listeledik...
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1
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Paket servis hizmeti almak isteyenler için en leziz yemekleri üreten restoranları seçtik
2
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Develi Restoran
Develi, tüm menüsünde yer alan çeşitlerin büyük bir bölümünü Florya, Etiler, Nişantaşı, Ataşehir ve Kalamış şubelerinden uğra-al olarak ya da siparişle evlere paketle servis ediyor.
3
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Cibalikapı Balıkçısı
Zeytinyağlılarını ve mezelerini hazırlayıp evlere yolluyor. Siparişler telefonla da alınıyor.
4
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Gram
Didem Şenol, Gram Evde servisini genişletti. ‘Aç ve pişir’ kutularını, ‘ısıt ve ye’, ‘buzluğu doldur,’ ‘Gram pastane’ ve ‘pazaryeri’ bölümünde de, kendi kullandıkları ürünleri internet sayfasından siparişle evlere ulaştırıyor.
5
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Basta Street Food
Hamburgerlerini ve dürümlerini birkaç gün öncesinden sipariş verirseniz yarı hazırlanmış halde garnitürleriyle birlikte evlere yolluyor.
6
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Ramazan Bingöl Et Lokantası
İstanbul’un her yerine paket servisiyle menüsünde yer alan çeşitleri yolluyor.
7
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Zula
Hamburgeriyle ünlü Zula, al götür ve evlere servis hizmeti veriyor.
8
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Batard
Fransız ağırlıklı yemekler hazırlayan Batard da al götür sistemi ile çalışıyor.
Urla’daki Hiç Lokanta ve Tadım Atölyesi de lokantalarını kapatma kararı aldıktan sonra zeytinyağlarının yanı sıra kendi tesislerinde ürettikleri ürünlerini web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından tüketiciyle buluşturuyor.
11
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Fauna
Açık mutfaklı menünün kara tahtaya yazıldığı Fauna’da ürünlerin büyük bir bölümü organik. Sağlıklı makarnalar yemek isteyenler sipariş verebilirler.