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Hürriyet
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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 13:49 | 

Yemekleriyle Damak Isırtan Paket Servis Restoranlar

Covid-19 salgınının yoğunlaştığı bugünlerde tedbiri elden bırakmamaya ve güvenliğimizi, sağlığımızı korumaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sizler için birbirinden leziz yemekler pişiren ve paket servisiyle öne çıkan restoranları listeledik...

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Paket servis hizmeti almak isteyenler için en leziz yemekleri üreten restoranları seçtik

2Develi Restoran
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Develi Restoran

Develi, tüm menüsünde yer alan çeşitlerin büyük bir bölümünü Florya, Etiler, Nişantaşı, Ataşehir ve Kalamış şubelerinden uğra-al olarak ya da siparişle evlere paketle servis ediyor.

3Cibalikapı Balıkçısı
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Cibalikapı Balıkçısı

Zeytinyağlılarını ve mezelerini hazırlayıp evlere yolluyor. Siparişler telefonla da alınıyor.

4Gram
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Gram

Didem Şenol, Gram Evde servisini genişletti. ‘Aç ve pişir’ kutularını, ‘ısıt ve ye’, ‘buzluğu doldur,’ ‘Gram pastane’ ve ‘pazaryeri’ bölümünde de, kendi kullandıkları ürünleri internet sayfasından siparişle evlere ulaştırıyor.

5Basta Street Food
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Basta Street Food

Hamburgerlerini ve dürümlerini birkaç gün öncesinden sipariş verirseniz yarı hazırlanmış halde garnitürleriyle birlikte evlere yolluyor.

6Ramazan Bingöl Et Lokantası
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Ramazan Bingöl Et Lokantası

İstanbul’un her yerine paket servisiyle menüsünde yer alan çeşitleri yolluyor.

7Zula
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Zula

Hamburgeriyle ünlü Zula, al götür ve evlere servis hizmeti veriyor.

8Batard
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Batard

Fransız ağırlıklı yemekler hazırlayan Batard da al götür sistemi ile çalışıyor.

9Sushi Manga
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Sushi Manga

Uzakdoğu mutfağını sevenler Sushi Manga’dan telefonla sipariş verebilirler.

10Hiç Lokanta
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Hiç Lokanta

Urla’daki Hiç Lokanta ve Tadım Atölyesi de lokantalarını kapatma kararı aldıktan sonra zeytinyağlarının yanı sıra kendi tesislerinde ürettikleri ürünlerini web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından tüketiciyle buluşturuyor.

11Fauna
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Fauna

Açık mutfaklı menünün kara tahtaya yazıldığı Fauna’da ürünlerin büyük bir bölümü organik. Sağlıklı makarnalar yemek isteyenler sipariş verebilirler.

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