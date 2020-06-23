Yemeden geçmek imkansız! Müdavimleri arasında Demet Akalın da var
Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi’nde, neredeyse tüm mahallelinin geçim kaynağı haline gelen çöp şiş, yöreden geçen ünlü ünsüz herkesin tadına bakmadan edemediği bir lezzet.
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Geçmişi 140 yıl öncesine dayanan çöp şiş, Ege yolunda yöreden geçen herkesin tatmadan edemediği bir lezzet. Bugün de Demet Akalın bu benzersiz lezzete karşı koyamayanlar arasındaydı...
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Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi’nde, tarihi 140 yıl öncesine dayanan ve neredeyse tüm mahallelinin geçim kaynağı haline gelen çöp şiş, Ege Bölgesi’ne gelirken yöreden geçen herkesin tadına bakmadan geçmediği bir lezzet oldu. Çöp şişin bir kez tadına bakan ise müdavimi oluyor.
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Aydın’ın Aydın-İzmir ve Bodrum, Didim ile Kuşadası gibi turizm bölgelerine giden yol üzerinde olan 17 bin nüfusa sahip Ortaklar Mahallesi’nde, 140 yıl önce seyyar çöp şiş satışı yapılmaya başlandı.
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O dönemde çöp şiş, otobüsler ve trenlerdeki yolculara ekmek arası olarak satılırken, özellikle İzmir’den Aydın yönüne trenle yolculuk yapanlar 10 dakika süren aktarma manevraları sırasında sıcak yemek ihtiyacını çöp şişle karşılıyordu.
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Lokomotifin sesi duyulduğu sırada ızgaraya atılan kargıya dizilmiş küçük et parçaları, tren istasyona gelen kişi kadar pişirilip, satılırdı. Ekmek ya da pidenin arasına soğan ve maydanozla kargı içinden alınıp konulan etler, genellikle koyun eti oluyordu.
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Koyun budunun yağsız yerinden yapılır ve şişin sonunda bu eti ızgarada pişirecek kadar küçük bir yağ parçası konurdu. Seyyar çöp şişçilerin yerini 1970’li yıllardan sonralara birbiri ardına açılan çöp şiş restoranları aldı. Pek çok kişinin uğramadan geçmediği bu restoranlar, bu lezzeti günümüze taşıdı.
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Türkiye’nin her bölgesinden Ege Bölgesi’ne gelen ve Ortaklar Mahallesi’nden geçen hemen hemen her insan, burada mola verip, çöp şiş yemeden gitmiyor. Ortaklar çöp şişinin günümüzdeki lezzetini sağlayan özelliği ise, etin süt dana eti olmasından kaynaklanıyor. Dört lokma et, bir lokma kuzu kuyruk yağı dizili şişler bir gün baş aşağı dinlendirilip, suyu akıtıldıktan sonra ızgaraya diziliyor. Çöp şişin bir başka özelliği ise kesilen etlerin pişirilmeden önce sütte bir süre bekletilmesi.
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Bodrum’a giden amatör balıkçı Mustan Demirkon, "Isparta’dan geliyoruz. Amatör olta avcıları olarak Bodrum’a gidiyoruz. Tekne turumuz olacak Bodrum’da. Bu yöreye geldiğimizde Ortaklar’da mutlaka çöp şiş yeriz ve herkese de tavsiye ediyoruz. Burada etin günlük ve taze olduğunu biliyoruz” dedi.
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Demirkon şöyle devam etti: “Her yerde bu tür şeyler yenmiyor. Covid-19 dolayısıyla son zamanlarda çok fazla dışarı çıkamıyorduk. Normalleşme ile birlikte bu yılki ikinci turumuz olacak.”
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“Yolculuk sırasında damak tadı çok önemlidir. Uzun yıllardan beri biz burayı tercih ediyoruz. Tavsiye etmemiz değil insanların gelip bu lezzeti tadıp, deneyimlemesi şart. İkramı ve lezzeti görmeleri lazım. Biz çok memnunuz her geçişte burada konaklar çöp şiş yeriz."
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İş yeri sahiplerinden Eyüp Aydın, ise şöyle konuştu: "4 kardeşiz. İlk zamanlar çöp şişçilerde çalıştık. 23 yıl önce de ağabeylerimle şu an işlettiğimiz restoranımızı devraldık ve çalıştırıyoruz. Burası bir aile şirketi. Burası her kesime hitap ediyor. 81 ilden müşterimiz var.”
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“Çok sayıda ünlü de çöp şiş yemek için buraya geliyor. Biz herkesin Ortaklar’a gelmesini ve bu lezzetin tadına bakmalarını istiyoruz. Eti bir gün, birer litre süt içeresinde dinlendiriyoruz. Bunu herkes bilmez ve yapmaz. Dananın biftek, antrikot ve arka budunu kullanıyoruz."
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Son olarak bugün ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte Bodrum dönüşü, Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir restoranda 140 yıllık lezzet çöp şiş yemeyi ihmal etmedi.
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Akalın ve eşi, Bodrum Gündoğan’da özel bir oteldeki programının ardından İzmir Havalanı’na gitmek üzere yola çıktı. Söke-Germencik arasındaki karayolu üzerinde çöp şiş restoranlarının bulunduğu alanda mola veren çift bir restoranda çöp şiş yedi. Restorandaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akalın hayranlarını kırmayıp, fotoğraf çektirdi. Demet Akalın’ın çöp şişi çok sevdiği Bodrum seyahatlerinde Germencik'teki çöp şiş restoranlarına uğramadan ayrılmadığı öğrenildi.