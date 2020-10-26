Yazın kurutulan patlıcanların tepeleriyle yapılıyor, kış sofralarını süslüyor

"Patlıcanın kurutması yapılırken üst kısmında kalan yerler doğranır, gün kurusunda kurutulur. Mıcırık aşı unutulmaya yüz tutmuş yemeklerden biridir ve çok emek ister. Bu yemeğin en önemli kısmı, patlıcanın gün kokusunu almak lazım. Bunun için de patlıcanları tuzlu suda bekletip, soğuk suyla yıkamak lazım."