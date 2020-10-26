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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 08:51 | 

Yazın kurutulan patlıcanların tepeleriyle yapılıyor, kış sofralarını süslüyor

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'te, yazın hazırlanan kurutmalık patlıcanların "börk" denilen tepe kısımlarıyla kış aylarında yapılan "mıcırık aşı" sofralardaki yerini almaya başladı.

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Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'in, kış aylarının damak lezzetlerinden olan "mıcırık aşı" sofralarda yerini almaya başladı.

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Gazianteplilerin yazın hazırladıkları kurutmalık patlıcanların "börk" denilen tepe kısımlarıyla özellikle sonbahar ve kış aylarında yapılan "mıcırık aşı" damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor.

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Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden kuru dolma yapımında kullanılan patlıcanlar, büyük bir özenle oyulup ipte kurutulurken "börk" olarak adlandırılan tepe kısımları da küçük parçalara ayrılıp güneşte kurutuluyor.

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İçinde kurutulmuş patlıcan, kuru biber, kuru domates, pirinç, tereyağı, sarımsak, soğan, salça, limon tuzu ve baharatlar bulunan bu yemek, lezzetiyle damakları şenlendiriyor.

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Mutfak Sanatları Merkezi şeflerinden Cuma Kaplan, AA muhabirine, patlıcanların tepe kısımlarının çöpe atılmayarak "mıcırık aşı" olarak değerlendirildiğini belirtti.

6Patlıcanın her yeri değerlendiriliyor
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Patlıcanın her yeri değerlendiriliyor

"Gaziantepliler meyve sebzeleri israf etmemeye çalışır. Patlıcanın içini, dışını, sapını kullanarak yemek yaparlar. Bunlardan biri de mıcırık aşı" diyen Kaplan, yemeğin yapımını şöyle anlattı:

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"Patlıcanın kurutması yapılırken üst kısmında kalan yerler doğranır, gün kurusunda kurutulur. Mıcırık aşı unutulmaya yüz tutmuş yemeklerden biridir ve çok emek ister. Bu yemeğin en önemli kısmı, patlıcanın gün kokusunu almak lazım. Bunun için de patlıcanları tuzlu suda bekletip, soğuk suyla yıkamak lazım."

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"Kıymamızı kavuruyoruz. Daha sonra soğan ve sarımsak ekliyoruz. İyice piştikten sonra domates, biber salçası atıyoruz. Kuru patlıcanın yanı sıra kuru biber, domates koyuyoruz. En son aşamada pirinç ekliyoruz. Üzerine de haşve dediğimiz tereyağı ve nane sosunu döküyoruz."

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