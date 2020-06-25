Yazın bol bol su içenler dikkat!

Havalar ısındı! Şimdi bol bol su ve diğer soğuk içecekleri tüketme zamanı. Bu sürahilerle bütün yazı serin serin geçireceksiniz.
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Havalar ısındı! Şimdi bol bol su ve diğer soğuk içecekleri tüketme zamanı. Sizin için Amazon.com.tr'de içine ister su ister limonata, isterseniz de kendi yapacağınız meyve sularını koyabileceğiniz sürahiler bulduk. Bu sürahilerle bütün yazı serin serin geçireceksiniz.
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Paşabahçe Timeless Sürahi, rahat taşınmasını sağlayan kulbu ve her sofraya yakışan şık tasarımıyla sizi asla üzmeyecek bir ürün. Fiyatı da oldukça uygun olan Timeless'ın eş bardaklarını da Amazon.com.tr'de bulabilirsiniz.
Bir diğer Paşabahçe ürünü de Paşabahçe Azur. Mavi ve kırmızı kapak çeşitleri olan sürahi, kapağı sayesinde de kullanım kolaylığı sağlıyor. Oldukça dayanıklı olan bu sürahi evinizde uzun süre sizinle birlikte olacak.
BRITA Marella XL Akıllı Sürahi özel filtresi sayesinde musluk suyundaki kireç, klor gibi suyun tadını ve kokusunu bozan maddeleri azaltıyor. Brita Memo kartuş değişim zamanını hatırlatırken flip-top kapak, tek elle pratik kullanım sağlıyor.
Tüm BRITA sürahilere uyum sağlayan Maxtra+ filtre, yenilenmiş teknolojisi ve yüzde 30 genişletilmiş filtreleme yüzeyisayesinde tek bir filtre ile 4 haftaya kadar yumuşak ve lezzetli içme suyu tüketmenizi sağlıyor.
Bor&More Süzgeçli Borosilikat Cam Sürahi 1900 mililitrelik hacmiyle oldukça büyük. Borosilikat camdan yapılmış olduğundan doğrudan ateş üzerinde ve gibi mikrodalga fırında da kullanılabiliyor. Bor&More bulaşık makinesinde temizlenebiliyor.