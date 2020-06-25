Yazın bol bol su içenler dikkat!

Bir diğer Paşabahçe ürünü de Paşabahçe Azur. Mavi ve kırmızı kapak çeşitleri olan sürahi, kapağı sayesinde de kullanım kolaylığı sağlıyor. Oldukça dayanıklı olan bu sürahi evinizde uzun süre sizinle birlikte olacak.