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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy ve Amazon.com.tr
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 15:43,

Yazın bol bol su içenler dikkat!

Havalar ısındı! Şimdi bol bol su ve diğer soğuk içecekleri tüketme zamanı. Bu sürahilerle bütün yazı serin serin geçireceksiniz.

Bu bir ilandır.

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Havalar ısındı! Şimdi bol bol su ve diğer soğuk içecekleri tüketme zamanı. Sizin için Amazon.com.tr'de içine ister su ister limonata, isterseniz de kendi yapacağınız meyve sularını koyabileceğiniz sürahiler bulduk. Bu sürahilerle bütün yazı serin serin geçireceksiniz.

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Paşabahçe Timeless Sürahi, rahat taşınmasını sağlayan kulbu ve her sofraya yakışan şık tasarımıyla sizi asla üzmeyecek bir ürün. Fiyatı da oldukça uygun olan Timeless'ın eş bardaklarını da Amazon.com.tr'de bulabilirsiniz.

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Bir diğer Paşabahçe ürünü de Paşabahçe Azur. Mavi ve kırmızı kapak çeşitleri olan sürahi, kapağı sayesinde de kullanım kolaylığı sağlıyor. Oldukça dayanıklı olan bu sürahi evinizde uzun süre sizinle birlikte olacak.

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LAV Tekli Truva Sürahi, çok fazla yeri olmayanlar ya da kalabalık olmayan evler için. 1400 cc'lik hacmiyle yüksek kalite camdan üretilen LAV Tekli Truva Sürahi elde yıkanıyor.

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LAV Bloom Tekli Sürahi, yüksek kalite camdan üretiliyor. Yerli üretim olan LAV Bloom Tekli Sürahi, 1200 cc'lik hacmi, kapağı ve kare şeklindeki tasarımıyla her şeye sığabilecek nefis bir sürahi.

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BRITA Marella XL Akıllı Sürahi özel filtresi sayesinde musluk suyundaki kireç, klor gibi suyun tadını ve kokusunu bozan maddeleri azaltıyor. Brita Memo kartuş değişim zamanını hatırlatırken flip-top kapak, tek elle pratik kullanım sağlıyor.

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Tüm BRITA sürahilere uyum sağlayan Maxtra+ filtre, yenilenmiş teknolojisi ve yüzde 30 genişletilmiş filtreleme yüzeyisayesinde tek bir filtre ile 4 haftaya kadar yumuşak ve lezzetli içme suyu tüketmenizi sağlıyor.

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Su arıtma özelliği olan bir diğer sürahi de BWT. BWT sürahi, özel tasarımı sayesinde neredeyse tüm buzdolaplarının kapılarına kolayca yerleştirilebiliyor.

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BWT'nin aktif karbon granüllü filtre kartuşları, klor, kurşun ve bakır gibi metalleri sudan temizleyerek hem suyun hem de çay ve kahvenin lezzetini iyileştiriyor.

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Depa-Ews 5595 şık bir plastik sürahi arayanların favorisi olacak. Kristal parlaklığındaki bu sürahi hafifliği ve bulaşık makinesinde yıkanabilirliği ile oldukça pratik bir çözüm sunuyor.

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Bor&More Süzgeçli Borosilikat Cam Sürahi 1900 mililitrelik hacmiyle oldukça büyük. Borosilikat camdan yapılmış olduğundan doğrudan ateş üzerinde ve gibi mikrodalga fırında da kullanılabiliyor. Bor&More bulaşık makinesinde temizlenebiliyor.

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