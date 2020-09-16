Yaz sonunda gömülüyor, 2 yıl bile dayanabiliyor

Yaklaşık 20 yıldır kaynanasından öğrendiği bu asırlık geleneği uyguladığını söyleyen Türkan Doğan, bu işlemin uzun ve zahmetli uğraşlar gerektirdiğini belirtti. Kendi beslediği ineklerden el değmeden sağdığı sütler ile ürettiği peynirleri kışa hazırlamak için toprağın altına gömdüğünü söyleyen Doğan, bu doğal peynirlerin 2 yıl boyunca bozulmadan tüketilebileceğini söyleyerek, “Beş ineğim var. İnekleri makinayla sağıyoruz. El değmiyor. Sütü getiriyorum peynir mayasını atıyorum. Daha sonra bir bezle süzüyorum. Üstüne ağır bir taş koyup süzüyoruz. Daha sonra kesiyorum. Onları güzelce tuzlayıp küplere dolduruyorum. Küpler doldurulduktan sonra salamurasını yapıp üstüne döküyorum. Yaklaşık iki ay salamurada kalıyor. Sonbaharda peynirlerimi çıkarıyorum. Hepsini yıkıyorum tuzlu suda. Daha sonra sudan çıkarıyorum. Lorla peyniri karıştırıyorum. Bir kat peynir ve bir kat loru birleştiriyorum. Daha sonra yere, toprağa gömüyoruz. Büyük uğraş isteyen bir iş. Ama daha sağlıklı duruyor, bozulmuyor. Kışın çıkarıp yiyoruz” ifadelerini kullandı.