Yaz sofralarının serin lezzetleri... Nefis zeytinyağlı tarifleri

Zeytinyağlı enginar tarifi İzmir'de diğer yörelere kıyasla sebze ağırlıklı besinler tercih ediliyor. Enginar'da İzmir mutfağında en çok çeşidi yapılan sebzelerden biri. Sadece çanak olarak tüketilmeyen enginarın yapraklarından da nefis tarifler hazırlanıyor. Kararmaması için özel biçimde ayıklanan enginar, tam bir karaciğer dostu. Akşam yemeğinizde hem leziz hem de sağlıklı bir yemek size eşlik etsin istiyorsanız, işte zeytinyağlı enginar tarifi... Şimdiden afiyet olsun...