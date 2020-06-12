Yaz sofraları patlıcansız olmaz! İşte patlıcanla yapabileceğiniz birbirinden nefis tarifler

İslim kebabı tarifi Adı da görüntüsü de çok şey vadediyor ve insanı korkutuyor. Ancak islim kebabı aslında çok ama çok pratik bir tarif. Köfteleri ve patlıcanları hafifçe kızartıp şekil vererek fırına atmanız yeterli. Hem göze hem de damağa hitap eden islim kebabı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.