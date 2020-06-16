Yaz sıcaklarına pratik çözüm! Birbirinden nefis ve besleyici smoothie tarifleri
Yaz gelince birçok kişi yediğine içtiğine daha fazla dikkat etmeye, daha hafif beslenmeye gayret ediyor. Bunun en kolay yollarından biri de smoothie’ler. Meyve ve sebzelerle yapılan sağlık deposu smoothie’leri daha önce denememiş olanlar için birkaç tarifi biz derleyelim dedik. Arzu ederseniz siz damak zevkinize göre kendi smoothie tariflerinizi de yaratabilirsiniz. İşte nefis smoothie tarifleri…
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Kırmızı biberli smoothie tarifi
Tam bir vitamin ve mineral zengini domatesi özellikle mevsiminde tüketmek için bu smoothie tarifi çok uygun. Soğuk bir çorba gibi olan domatesli smoothie içindeki kırmızı biber sayesinde de tam bir antioksidan deposu. Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak domatesli smoothie'nin tarifini aşağıda bulabilirsiniz.
Smoothie’ler sağlıklı beslenmek isteyenlerin kış aylarında da favorisi ancak özellikle sıcak yaz günlerinde taze meyvelerle yapılan, doyurucu, besleyici aynı zamanda da hafifletici bir smoothie’nin yerini hiçbir şey tutmuyor. Siz de aynı fikirdeyseniz orman meyveleriyle yapılan detoks etkili mor smoothie’yi mutlaka denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Hem tablo gibi görüntüsüyle yaratıcılığı körükleyen, hem de içinde bulunan malzemeler sayesinde tam bir enerji kaynağı olan bu smoothie bowl'a sağlıklı beslenmeye çok meraklı olmayanlar bile bayılacak. İşte enerji veren smoothie tarifi...
Kahvaltıda da ara öğünde de tüketebileceğiniz bir smoothie bowl tarifimiz var. İçindeki meyveler ve süt ya da yoğurt ile besin ihtiyacınızın önemli bir bölümünü karşılayan bu lezzeti dilediğiniz gibi süsleyip lezzetlendirebilirsiniz. İşte çok besleyici ve doyurucu klasik smoothie bowl tarifi...
Mükemmel bir antioksidan olan kereviz hem kalbinizi koruyor hem de yaşlanmayı geciktiriyor. E daha ne duruyorsunuz öyleyse? Bu muhteşem sebzeyi kullanarak nefis bir smoothie yapabilirsiniz. Tamamen sebzelerden oluşan bu vegan smoothie, ferahlatıcı bir içecek arayanları çok mutlu edecek.
Smoothie’nin içine yulaf gibi tok tutan malzemelerin katılması ve smoothie karışımının bir kasede servis edilmesine, smoothie bowl deniyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu çok lezzetli ve doyurucu smoothie’yi denemek isterseniz, leziz muzlu frambuazlı smoothie bowl tarifimiz hemen aşağıda…
Sadece 272 kalori olan bu lezzetli smoothie, güne enerjik bir başlangıç yapmak için mükemmel. Ayrıca uzun süre de tok tutuyor. Yani diyet yapanlar için mükemmel bir tarif. Kısa sürede yapabileceğiniz muzlu avokadolu smoothie, vazgeçilmez tarifleriniz arasına girecek.
İçinizi ferahlatacak yaz aylarının vazgeçilmezi olacak sağlıklı bir içecek tarifi de ahududulu smoothie. Üstelik kan şekerini de düşürüyor. Dondurulmuş meyveler ve buzla yapıldığı özellikle sıcak yaz günlerinde en güçlü silahlarınızdan biri olacak olan ahududulu smoothie'yi deneyen pişman olmaz.
Zengin mineralli yapısıyla kivinin smoothie haline bayılacaksınız. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz ferahlatıcı etkisiyle herkesi kendine hayran bırakacak, kivili smoothie tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…
Yediğimiz içtiğimiz şeylerde lezzeti çok önemsiyoruz elbette, ama sağlık da aynı şekilde önemli. Hele ki aynı anda hem lezzetli hem de sağlıklı olan tariflere bayılıyoruz. Örneğin bu smoothie tam bir lezzet deposu olmasının yanı sıra karın yağlarını eritmekte de çok etkili. Zahmetsiz hazırlanışıyla da göz dolduran karın düzleştiren smoothie tarifi vazgeçilmeziniz olacak!
Yaz aylarında hem serinlemek hem de lezzetli bir şeyler içmek isteyenlerin ilk aklına gelen alternatiflerden biri smoothie! Bu smoothie için biz inanılmaz güçlü bir antioksidan deposu olan pancarı kullanmayı tercih ettik. Hafif topraksı tadıyla pancarlı smoothie sizin de favorileriniz arasına girecek.
Son dönemlerde vegan beslenmeye yönelen pek çok kişi tarafından tercih edilen badem sütü evde de yapılabiliyor. Özellikle vegan beslenmeyi tercih edenlerin kullandığı düşünülse de hayvansal sütlerdeki laktoza duyarlı olan pek çok kişi de badem, soya gibi alternatif sütleri tercih ediyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve smothie'lerinizin vazgeçilmezi olacak badem sütü tarifi...