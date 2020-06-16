Yaz sıcaklarına pratik çözüm! Birbirinden nefis ve besleyici smoothie tarifleri

Smoothie bowl tarifi Kahvaltıda da ara öğünde de tüketebileceğiniz bir smoothie bowl tarifimiz var. İçindeki meyveler ve süt ya da yoğurt ile besin ihtiyacınızın önemli bir bölümünü karşılayan bu lezzeti dilediğiniz gibi süsleyip lezzetlendirebilirsiniz. İşte çok besleyici ve doyurucu klasik smoothie bowl tarifi...