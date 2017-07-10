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Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 10 Temmuz 2017 - 10:51 | 

Yaz sıcağında karpuzun serinliğini arayanlar için...

Karpuz sevenler buraya! Yazın en güzel meyvesi karpuzla harika tatlılar yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

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Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuz ile hafif ve pratik tatlılar yapmak mümkün. Lif zengini ve tam bir sıvı deposu olan bu meyve sıcaklardan bunalanlar için de harika bir alternatif sunuyor. İşte karpuzla yapabileceğiniz hafif ve pratik tatlılar…

2
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Karpuzlu sorbe

Bir kaşık bal, yarım limon suyu ve karpuz dilimlerini blender’da karıştırın. Karışımı buzluğa koyarak bekleyin. 5 saat sonra karışımı biraz daha karıştırıp tekrar buzluğa koyun ve 2 saat sonra dolaptan çıkararak servis için hazırlayın.

3
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Karpuz küpleri

Karpuz dilimlerini küp küp doğrayarak üzerlerine bir parça limon ve biraz nane koyarak buzdolabında bekletin. Soğuyan karpuz dilimlerini afiyetle yiyin.

4
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Karpuz dondurma

Karpuz dilimlerini blender’dan geçirin. İçine biraz krema, süt ve şeker ilave ederek tüm malzemeler eriyene kadar tekrar blender’da karıştırın. Karışımı 6 saat buzlukta beklettikten sonra yiyebilirsiniz.

5
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Karpuzdan meyve tabağı

Bütün bir karpuzu ortadan ikiye bölerek içini çıkarın. Çukur olan karpuz diliminin içerisine kavun, üzüm ve şeftali gibi mevsim meyvelerini doğrayın ve buzdolabına koyun. Daha sonra karpuz tabağını afiyetle yiyin.

6
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Karpuz pasta

Bütün bir karpuzu ortadan ikiye ayırdıktan sonra üçgen şekilli kalıpla karpuzdan dilimler çıkarın. Bu dilimleri yıldız motifi şeklinde birleştirerek pasta haline getirin ve karpuzların üzerine krem şanti ekleyin. Son olarak pastanın üzerini orman meyveleri ile süsleyin.

7
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Avokadolu karpuz dilimleri

Karpuzları üçgen şeklinde kesin ve üzerlerine avokado dilimlerini sıralayın. İsteğe göre dondurma veya krem şanti ekleyerek karpuz dilimlerini yiyebilirsiniz.

8
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Karpuz buzlama

Karpuz dilimlerini içine biraz şeker ekleyerek blender’dan geçirin. Karpuzları daha sonra dondurucuda 5-6 saat beklettikten sonra üzerine hazır krema ekleyerek servis edin.

9
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Karpuzlu kup

Yulafları blender’dan geçirerek, süzme yoğurt ve rendelenmiş Hindistan cevizi ile iyice karıştırın. Kuplara eşit olarak paylaştırdığınız karışımın üzerine karpuz dilimleri koyarak bir süre buzlukta bekletin ve 2 saat sonra afiyetle tüketin.

10
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Karpuzlu muhallebi

Un, şeker, süt, yumurta ve nişastayı bir tencerede koyulaşana kadar pişirin ve üzerine vanilya ekleyin. Karışımı kuplara eşit şekilde koyup soğumaya bırakın. Karpuz dilimlerini blender’dan geçirdikten sonra şeker ve nişasta ekleyerek 5 dakika pişirin ve soğuduktan sonra kupların üstüne eşit olarak koyun. Muhallebileri dolapta soğuttuktan sonra cevizle süsleyerek servis yapın.

11
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Karpuzlu cheesecake

Cheesecake sevenler için yepyeni bir lezzet olan karpuzlu cheesecake için yulaflı bisküvi parçaları ile kekin tabanı hazır hale getirilirken labne peyniri, pudra şekeri ve krema ise bir kapta çırpılıyor. Kek kalıbının üzerine yayılan karışım buzdolabında bekletilirken, karpuz dilimleri püre haline getirildikten sonra pudra şekeri ve nişasta eklenerek kısık ateşte sos haline getiriliyor. Karpuz sosla lezzetlendirilen kek buzdolabında bekledikten sonra servise hazır hale geliyor.

12
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Karpuzlu limonata

Limonata yaz aylarında en büyük kurtarıcılarımızdan. Peki limonataya yaz aylarının favori meyvesi karpuzu da ekleyip bambaşka bir lezzet yaratmaya ne dersiniz? Limonları yıkayın ve kabuklarının kolay soyulup rendelenebilmesi için 1 saat buzdolabında bekletin. Limonun kabuklarını rendeleyin ve bir kaba alın. Kabukların üzerine şeker koyun ve limon aromasının şekere geçmesi için karışımı elinizle yoğurun. Şekerli karışımın üzerine limon suyun sıkın. Karpuz çekirdeklerini ayıklayın ve blender'a koyun. Blender'ı çalıştırın ve püre haline gelmesini bekleyin, ardından bunu da karışıma ekleyin. Son olarak 2 litre suyu ve nane yapraklarını ilave edin. Güzelce karıştırdıktan sonra süzgeçten geçirin. Limonatayı 3-4 saat buzdolabında bekletin, ardından soğuk olarak servis yapın.

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Karpuzlu pizza

Karpuz ve nanenin ferahlatıcılığı karpuz pizzada bir araya geliyor. Tek yapmanız gereken karpuz dilimlerini üçgen şeklinde keserek üzerlerine parça parça peynir dilimleri ve nane yaprakları yerleştirmek. Sonrasında soğuk soğuk afiyetle yiyin

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Karpuzlu kokteyli

Bu içecek yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday! Bir gece öncesinden 2 dilim karpuzu küp küp kesin, ya buzdolabı poşetine ya da kapaklı bir kutuya koyarak buzluğa kaldırın. Diğer iki karpuz dilimini blender'da çekin. İnce süzgeçten süzün, suyu ve posasını ayrın. Bardak ağzının sığabileceği büyüklükte iki kase alın. Kasenin birine karpuzun posasını alın, diğerine toz şeker koyun. Kadehleri önce karpuzun posasına batırın, kendi etrafında bir iki kez çevirin. Daha sonra aynı şekilde şekere batırın ve çevirin. Kadehleri kısa bir süre buzluğa koyun. Blender'dan çekip elde ettiğiniz karpuz suyunu tekrar blender'a koyun, arzu ettiğiniz kıvama kadar çekin. Hazırlanan kadehleri şekerli kenarlara değmeyecek şekilde doldurun, küçücük bir karpuz dilimi ve taze nane ile süsleyerek hemen servis edin.

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Karpuzlu diyet frozen

İnanmayacaksınız ama bu tarif sadece 99 kalori... Karpuzları çekirdeklerinden ayıklayıp blender'a koyun. Lime suyunu karpuz suyuna ilave edin. Doğal tatlandırıcı ve buzları da ekleyerek hepsini birden blender'dan geçirin. Yaz aylarında size serinlik verecek düşük kalorili frozen'ınız hazır.

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Karpuzlu mineral içeceği

Yaz aylarında terle vücuttan atılan minerallerin takviyesi için maden suyu oldukça faydalı bir yol. Hele bir de maden suyu ile yaz aylarının su deposu lezzetli meyvesi karpuz bir araya gelirse çok da nefis bir içecek ortaya çıkıyor. Karpuz ve maden suyunu blender ya da shaker’dan geçirin. Eğer hafif ekşi olmasını isterseniz dilediğiniz oranda limon suyu da ekleyebilirsiniz. Süslemek için taze nane yapraklarını kullanabilirsiniz. Afiyet olsun…

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