Yaz sıcağında karpuzun serinliğini arayanlar için...

Karpuzlu kokteyli



Bu içecek yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday! Bir gece öncesinden 2 dilim karpuzu küp küp kesin, ya buzdolabı poşetine ya da kapaklı bir kutuya koyarak buzluğa kaldırın. Diğer iki karpuz dilimini blender'da çekin. İnce süzgeçten süzün, suyu ve posasını ayrın. Bardak ağzının sığabileceği büyüklükte iki kase alın. Kasenin birine karpuzun posasını alın, diğerine toz şeker koyun. Kadehleri önce karpuzun posasına batırın, kendi etrafında bir iki kez çevirin. Daha sonra aynı şekilde şekere batırın ve çevirin. Kadehleri kısa bir süre buzluğa koyun. Blender'dan çekip elde ettiğiniz karpuz suyunu tekrar blender'a koyun, arzu ettiğiniz kıvama kadar çekin. Hazırlanan kadehleri şekerli kenarlara değmeyecek şekilde doldurun, küçücük bir karpuz dilimi ve taze nane ile süsleyerek hemen servis edin.