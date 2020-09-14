Yaz günlerinin tatlı ekşi lezzetleri kırmızı meyveler ile nefis tatlı tarifleri hazırladık
Kırmızı meyveler özellikle yaz aylarının mutlaka tüketilmesi gereken sağlık ve lezzet depoları. Reçellere ve kompostolara çok yakışan kırmızı meyvelerle muhteşem tatlılar da yapabilirsiniz. Sizin için vişne, çilek ve orman meyvesiyle yapabileceğiniz çok lezzetli tarifler hazırladık. Şimdiden elinize sağlık diyor ve tarif listemize geçiyoruz.
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Vişneli pasta tarifi
Pastadan güzel ne var? Hele bir de vişne ve tarçınla lezzetlenen bir pasta olursa tadına doyum olmaz. Şık görüntüsüyle de herkesin favorisi olacak vişneli pastanın yapılışı da oldukça pratik. Evde kolayca yapabileceğiniz vişneli pasta tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun...
Adını Rus balerin Anna Pavlova'dan alan Pavlova tatlısı, Yeni Zelanda'nın milli tatlısı olarak biliniyor. Görünüşü tıpkı bir balerin kadar zarif olan Pavlova tatlısı, yumurta köpüğünün üzerine yerleştirilmiş krema ve meyvelerle yapılıyor. Dilediğiniz meyveyle yapabileceğiniz Pavlova tatlısını özel günlerde misafirlerinize gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz.
Meyveli kup özellikle yaz aylarında hafif tatlılar arayanlar için birebir nefis bir lezzet. Meyvesini dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz meyveli kupu yazın çilek ya da ahududuyla kışın da muz ya da kiviyle yapabilirsiniz. Tercihi size bırakıyor ve tarifimize geçiyoruz. Afiyet olsun…
Tartlar özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezleri. Ağızda dağılan bir hamurun üzerinde yumuşacık krem patiseri ve rengarenk meyvelerle nefis tartlar yaratmak mümkün. Biz bugün enfes bir orman meyveli tart tarifi hazırladık sizin için. Denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Pastanelerde sık sık karşımıza çıkan en nefis tatlılardan biridir mekik. Özellikle vişneli olanının tadına doyum olmaz. Peki vişneli mekik nasıl yapılır? İşte mis gibi tereyağı kokulu nefis vişneli mekik tarifimiz. Afiyet olsun…
Çilek hafif ekşi lezzetiyle tatlılara çok yakışan bir meyve. Bu tarifimizde çileği ıslak kekin içinde kullandık ve çok da başarılı bir sonuç elde ettik. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz. Görüntüsü de çok hoş olan bu kekin tadına doyamayacak, mutfağınızdan eksik olmaması için elinizden geleni yapacaksınız.
Cheesecake yapımı biraz zahmetli olsa da lezzetine doyum olmayan enfes bir tatlı. Hele ki üzerine mevsim meyveleriyle güzel de bir sos yaparsanız tadından yenmiyor. Örneğin vişneli cheesecake… Kıpkırmızı vişnenin lezzetin yanı sıra güzel bir görüntü de kattığı vişneli cheesecake’in malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Çilek özellikle ilkbahar yaz aylarının en sevilen meyvesi. Bu enfes meyveyi tatlılarınızda da kullanmak isterseniz, çilek rüyası çok uygun bir seçenek olabilir. Bir nevi çilekli tiramisu diye tarif edebileceğimiz çilek rüyasının yapılışı çok kolay, görüntüsü ve lezzeti ise muhteşem. İşte hafif bir tatlı arayanlara çilek rüyası tarifi...
Adını bir balerinden alan, balerin kadar hafif bir tatlı pavlova. Yeni Zelanda’nın milli tatlısı olarak bilinse de çok lezzetli olduğu gerçeğini kimse tartışmıyor. Beze ya da içi boş diye bilinen yumurta köpüğünün üzerine yerleştirilen krema ve meyvelerle yapılan pavlova tatlısının tarifini sizin için hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz orman meyveli pavlova tarifi…
Muhteşem bir Fransız tatlısı olan sufleyi hemen herkes çikolatalı tercih ediyor. Ancak o kadar çok çeşidi var ki, hangisini yiyeceğinizi şaşırabilirsiniz. Kestaneli, vanilyalı, tahinli hatta somonlu, peynirli gibi tuzlu çeşitleri bile mevcut. Çok sevilen yaz meyvesi çilekli sufle nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Crumble dünyanın en kolay tatlılarından biri. Tek yapmanız gereken basit bir hamur hazırlayıp meyvelerle birlikte fırında kısa bir süre pişirmek. Elma, ayva, çilek gibi birçok meyveyle yapılabilen crumble’ı biz bu kez de vişneyle yapalım dedik. Hafif ekşimsi tatlıları sevenlerin çok beğeneceği bir lezzet çıktı ortaya. İşte nefis crumble tarifi…
Hem sütlü hem de meyveli tatlıları sevenleri mutlu edebilecek bir lezzet meyveli parfe. Krema, pötibör bisküvi ve meyvelerle yapılan bu tatlı oldukça pratik. Kısa sürede yapıp afiyetle tüketebileceğiniz parfenin görüntüsü de o kadar şık ki misafir davetlerinizin de gözdelerinden biri olacak… Bu tatlının bir benzerinin de İtalyan mutfağında yer alan semifreddo olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Çilek seven herkesin bayılacağı bir tatlı çilekli kek. Yumuşacık kekin içinden çıkan çilek parçaları herkesi kendine hayran bırakacak. Bu çok lezzetli ve pratik keki denemek isterseniz, enfes çilekli kek tarifimiz hemen aşağıda…
Güzel bir brownie'ye kim 'hayır' diyebilir? Hele bir de vişne soslu olursa tadından yenmez. Çayın kahvenin en yakın dostu olacak vişneli brownie'yi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Vişne mevsiminde mutlaka denemeniz gereken vişneli brownie'yi kışın da dondurulmuş vişne ile yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık...
Şarlot tatlısı dondurma ve meyveyi bir araya getiren nefis bir lezzet. Özellikle yaz aylarında çok keyif veren bu tatlıyı siz de evinizde mutlaka yapıp denemelisiniz. Biraz uğraştırıcı görünüyor olabilir ama denediğinizde tüm çabalarınıza değecek. Sizin için şarlot tatlısının malzemelerini aşağıda sıraladık. Kolay gelsin...
Crumble kolay ve lezzetli bir meyveli tatlı tarifi arayanların başvuracağı ilk adres olmalı. Elmadan muza çeşit çeşit meyveyle yapılabilen crumble için biz bu kez mis kokulu çilekler kullandık. Bütün evi tatlı bir aromanın sarmasını sağlayan kolay ve pratik çilekli crumble tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…