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Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 14:41,

Yaz aylarında üretiliyor, yurt dışına bile satılıyor

Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerinin başında yer alan tarhananın, çorbalık ve cips haliyle üretimine başlandı.

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Kentte sektör haline gelen tarhana üretiminde yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilirken, hijyenik ortamda üretilen çorbalık ve cips tarhanaların üretimine hummalı bir şekilde başlandı.

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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yetkilendirilen firmaların ürettiği tarhana, kırsal kesimlerde vatandaşlarında kışlık tüketim maddesi olarak da sunuluyor.

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Türkiye’nin birçok yerine gönderilen tarhana Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, yılda ortalama 30 bin ton üretim yapılarak 7 milyon lira gelir elde ediliyor.

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Dövme, yoğurt ve kekikten elde edilen tarhana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu’ya ihracatı yapılıyor. Farklı tatlarda müşterilerin beğenisine sunulan tarhana 25 lira ile 40 lira arasında alıcı buluyor.

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Tarhana üreticisi Harun Reşit Özpınar, “13-14 yıldır bu işin içindeyiz. Son zamanlarda kısmen de olsa tarhana ve firiğe yönelme söz konusu olmuşken talepler biraz daha azalmış oldu. İnsanların tarhanaya yönelmesi çok önemli çünkü tarhanamız doğal ve trobiyotik bir üründür. Çocuklar için kalsiyum ve vitamin deposu, kemik erimesine birebirdir. Kahramanmaraşlıların dışında da tadıp yemelerini öneriyorum. Tarhana sektör haline geldi ve ürünü askeriye, okullar gibi yerlerde çorba ve çerez olarak verilmesi gerekiyor. Vitamini içine bırakılan kaliteli ürün ve güneştir” diye konuştu.

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Müşteri Ali Kırmacı ise, “Ben tarhanayı çok seviyorum, damak tadımıza hitap ediyor ve her zaman yeriz. Özellikle boğaz ağrılarına tarhananın çorbası çok faydalı olduğunu biliyoruz. Herkesin hem yaş, hem de kuru olarak yemesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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