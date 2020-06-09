Yaz aylarında üretiliyor, yurt dışına bile satılıyor

Tarhana üreticisi Harun Reşit Özpınar, “13-14 yıldır bu işin içindeyiz. Son zamanlarda kısmen de olsa tarhana ve firiğe yönelme söz konusu olmuşken talepler biraz daha azalmış oldu. İnsanların tarhanaya yönelmesi çok önemli çünkü tarhanamız doğal ve trobiyotik bir üründür. Çocuklar için kalsiyum ve vitamin deposu, kemik erimesine birebirdir. Kahramanmaraşlıların dışında da tadıp yemelerini öneriyorum. Tarhana sektör haline geldi ve ürünü askeriye, okullar gibi yerlerde çorba ve çerez olarak verilmesi gerekiyor. Vitamini içine bırakılan kaliteli ürün ve güneştir” diye konuştu.