Yaz akşamlarında yemekten sonra ağzınız bu nefis sütlü tatlılarla tatlansın

Yalancı tavuk göğsü tarifi Sütlü tatlılar hafiflikleriyle ve lezzetleriyle herkesin favorisi. Türk mutfağının en benzersiz sütlü tatlılarından biri de tavuk göğsü. Tavuk eti kullanmadan yapılan yalancı tavuk göğsü ise gerçeğini hiç aratmıyor. Her evde bulunan beş temel malzemeyle yapılabilen bu tatlı sizin de dar zamanlarda başvuracağınız lezzetlerden olacak. Afiyet olsun…