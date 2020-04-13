Yasak biter bitmez bir anda tükendi, valiziyle gelen var... 'Yandık vallahi!'

Şırdancı Emin Kertiş, korona virüsten dolayı paket servise döndüklerini belirterek, “Dükkan içerisinde yemek yasak. Satışlar düştü ama yine de iyi. Adanalılar şırdana talep gösteriyor. Adanalılar bunu yemezse olmaz. Şırdan, olmazsa olmazlardandır. İnsanlar artık evlerine çekildiler bu nedenle düşüş var ama talepte yine var. Biz herkesten şırdanı sattığımız için teşekkür alıyoruz. Gece 3’e kadar satışa devam ediyoruz” dedi.