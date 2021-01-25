Yarıyıl tatilinde çocuklar mutfağa! İşte birlikte yapabileceğiniz eğlenceli tarifler

Taco tarifi Taco son yıllarda ülkemizde de popüler bir lezzet ancak asıl çıkış noktası Meksika. Bir sokak lezzeti olan taco çok basit bir biçimde hazırlanıyor ve soğan, kişniş ve limon suyuyla servis ediliyor. Siz de aslına uygun hakiki bir taco yapmak istiyorsanız malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...