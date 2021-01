Yarıyıl tatilinde çocuklar mutfağa! İşte birlikte yapabileceğiniz eğlenceli tarifler

Fish and chips tarifi Fish and chips, İngiltere denince ilk akla gelen lezzetlerden. Sokak lezzeti kavramının tam karşılıklarından biri olan fish and chips için genelde beyaz etli bir balık kullanılıyor. Dışı akışkan bir hamurla kaplanan ve derin yağda kızartılan balıklar, kızarmış patates ve tartar sosla servis ediliyor. Geleneksel olarak gazete kağıdı içinde servis edilen fish and chips’i biz biraz Türk damak zevkine göre ayarladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşaması…