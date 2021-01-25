Yarıyıl tatilinde çocuklar mutfağa! İşte birlikte yapabileceğiniz eğlenceli tarifler
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili başladı. Üç hafta boyunca minikler derslerden, sınavlardan uzak kalacak, biraz nefes alma imkanı bulacak. Bu dönemde hem ailece eğlenceli vakit geçirmek, hem de ufaklıklara temel mutfak bilgileri öğretmek isterseniz doğru yere geldiniz. Sizin için çocukların bayılacağı tarifler derledik. İşte aile boyu mutfağa girmenizi sağlayacak tariflerimiz...
Waffle tarifi
Waffle (ya da Türkçe okunuşuyla vafıl) çikolata tatlı sevenlerin favorileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Normalde waffle’cılarda özel bir makinede pişirilen waffle’ı siz evde tavada ya da tost makinesinde de kolayca yapabilirsiniz. Meyve yemeyen çocuklara meyve yedirmenin de en iyi yollarından biri olan waffle’ın yapımı ve malzemeleri hemen aşağıda yer alıyor.
Currywurst tarifi
Currywurst, Almanya’da özellikle de Berlin’de her köşe başında karşımıza çıkabilen bir sokak lezzeti. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan currywurst’un lezzeti domates sosundan ve köriden geliyor. Ketçaptan konserve domates sosuna birçok farklı malzemeyle yapılan bu sosa kayısı reçeli ya da kola bile koyan var. Sizin için bu tarifler arasında Türk damak zevkine en uygun olanı aşağıda adım adım anlattık. Afiyet olsun…
Levain Bakery kurabiyesi tarifi
Levain Bakery, New York’un anıt niteliğindeki yeme içme mekanlarından biri haline geldi. Bu mekanın en ünlü ürünü de içinde erimiş çikolata ve ceviz parçacıkları bulunan büyük kurabiyeleri. Son dönemde özellikle sosyal medyada çok popüler olan bu kurabiyelerin o mükemmel kıvama kavuşması için kullanılan malzemelerin gramajlarına ve pişirme sürelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra tarifimize geçiyoruz…
Krep tarifi
Krep Türkiye’de de çok sevilen bir lezzet ama Fransa’da bir sokak lezzeti olduğunu biliyor muydunuz? 13’üncü yüzyılda keşfedilen bu lezzete odaklanan krepe mekanlarında ıspanaklıdan muzluya, çilekliden peynirliye çeşit çeşit ürünlerle karşılaşmak mümkün. Sizin için kendinizi Fransa sokaklarında hissetmenizi sağlayacak bir krep tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Kakaolu kek topları tarifi
Çay ve kahvelerin vazgeçilmez eşlikçisi kekler... Özellikle güzel yapılmış bir kakaolu kekin lezzetine doymak mümkün değil. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Burcu Eminoğlu, sizin için mükemmel bir kakaolu kek topları tarifi hazırladı. Evde kolayca yapabileceğiniz kakaolu kek toplarını önceden yapıp buzdolabında saklayabilir, tatlı ihtiyacınızı gidermek için atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...
Islak hamburger tarifi
Sokak lezzetlerinin en güzeli ve en bize ait olanı hangisidir diye sorsak, çok kişi "Islak hamburger" cevabını verecektir, haklı olarak. Peki İstanbul'la özellikle de Taksim'le özdeşleşmiş bu enfes lezzeti evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? "Evet" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin evde yapabileceğiniz mükemmel ıslak hamburger tarifi...
Kaşarlı patates köftesi tarifi
Köfteyi hepimiz çok seviyoruz. Üstelik sadece kıymayla ya da tavukla yapılan köfteleri değil, sebze köftelerini de çok seviyoruz. Sizin için evde kolayca yapabileceğiniz kaşarın tat ve kıvam kattığı nefis bir patates köftesi tarifi hazırladık. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Gülhan Kara hazırladı. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Charlotte pasta tarifi
Charlotte pasta, yapılışı çok kolay, görüntüsü ve lezzeti efsane bir pasta. Kedidili bisküvi kullanılarak yapılan bu oldukça pratik pasta, meyvelerle lezzetleniyor. İçine dilediğiniz meyveyi koyabileceğiniz Charlotte pasta için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Tencerede sufle tarifi
Sufle dünyada en iyi bilinen ve sevilen Fransız tatlılarından biri. Ancak özellikle pişirme aşamasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Doğru sıcaklık ve süre ayarlanmadığında sufle çiğ kalabiliyor ya da kek olabiliyor. Bu sorunu kolayca atlatmanızı sağlayacak bir tarifimiz var: Tencerede sufle. Fırın gerektirmeyen bu tatlı, 15 dakika içinde yenmeye hazır hale geliyor. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Sosisli sandviç tarifi
Karnınız acıktığında hemen imdadınıza yetişecek bir tarif, sosisli sandviç tarifi. Salçalı sosla harmanlanmış enfes sosislerin, sıcacık sandviç ekmeğiyle buluşması. Bu çok lezzetli ve pratik olan sandviç tarifini denemek isterseniz, sosisli sandviç tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
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