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HaberlerLezizz Lezizz MenülerYarıyıl tatilinde çocuklar mutfağa! İşte birlikte yapabileceğiniz eğlenceli tarifler
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 25 Ocak 2021 - 10:32 | 

Yarıyıl tatilinde çocuklar mutfağa! İşte birlikte yapabileceğiniz eğlenceli tarifler

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili başladı. Üç hafta boyunca minikler derslerden, sınavlardan uzak kalacak, biraz nefes alma imkanı bulacak. Bu dönemde hem ailece eğlenceli vakit geçirmek, hem de ufaklıklara temel mutfak bilgileri öğretmek isterseniz doğru yere geldiniz. Sizin için çocukların bayılacağı tarifler derledik. İşte aile boyu mutfağa girmenizi sağlayacak tariflerimiz...

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1Waffle tarifi
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Waffle tarifi

Waffle (ya da Türkçe okunuşuyla vafıl) çikolata tatlı sevenlerin favorileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Normalde waffle’cılarda özel bir makinede pişirilen waffle’ı siz evde tavada ya da tost makinesinde de kolayca yapabilirsiniz. Meyve yemeyen çocuklara meyve yedirmenin de en iyi yollarından biri olan waffle’ın yapımı ve malzemeleri hemen aşağıda yer alıyor.

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2Currywurst tarifi
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Currywurst tarifi

Currywurst, Almanya’da özellikle de Berlin’de her köşe başında karşımıza çıkabilen bir sokak lezzeti. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan currywurst’un lezzeti domates sosundan ve köriden geliyor. Ketçaptan konserve domates sosuna birçok farklı malzemeyle yapılan bu sosa kayısı reçeli ya da kola bile koyan var. Sizin için bu tarifler arasında Türk damak zevkine en uygun olanı aşağıda adım adım anlattık. Afiyet olsun…

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3Levain Bakery kurabiyesi tarifi
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Levain Bakery kurabiyesi tarifi

Levain Bakery, New York’un anıt niteliğindeki yeme içme mekanlarından biri haline geldi. Bu mekanın en ünlü ürünü de içinde erimiş çikolata ve ceviz parçacıkları bulunan büyük kurabiyeleri. Son dönemde özellikle sosyal medyada çok popüler olan bu kurabiyelerin o mükemmel kıvama kavuşması için kullanılan malzemelerin gramajlarına ve pişirme sürelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra tarifimize geçiyoruz…

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4Krep tarifi
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Krep tarifi

Krep Türkiye’de de çok sevilen bir lezzet ama Fransa’da bir sokak lezzeti olduğunu biliyor muydunuz? 13’üncü yüzyılda keşfedilen bu lezzete odaklanan krepe mekanlarında ıspanaklıdan muzluya, çilekliden peynirliye çeşit çeşit ürünlerle karşılaşmak mümkün. Sizin için kendinizi Fransa sokaklarında hissetmenizi sağlayacak bir krep tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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5Kakaolu kek topları tarifi
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Kakaolu kek topları tarifi

Çay ve kahvelerin vazgeçilmez eşlikçisi kekler... Özellikle güzel yapılmış bir kakaolu kekin lezzetine doymak mümkün değil. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Burcu Eminoğlu, sizin için mükemmel bir kakaolu kek topları tarifi hazırladı. Evde kolayca yapabileceğiniz kakaolu kek toplarını önceden yapıp buzdolabında saklayabilir, tatlı ihtiyacınızı gidermek için atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

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6Islak hamburger tarifi
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Islak hamburger tarifi

Sokak lezzetlerinin en güzeli ve en bize ait olanı hangisidir diye sorsak, çok kişi "Islak hamburger" cevabını verecektir, haklı olarak. Peki İstanbul'la özellikle de Taksim'le özdeşleşmiş bu enfes lezzeti evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? "Evet" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin evde yapabileceğiniz mükemmel ıslak hamburger tarifi...

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7Kaşarlı patates köftesi tarifi
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Kaşarlı patates köftesi tarifi

Köfteyi hepimiz çok seviyoruz. Üstelik sadece kıymayla ya da tavukla yapılan köfteleri değil, sebze köftelerini de çok seviyoruz. Sizin için evde kolayca yapabileceğiniz kaşarın tat ve kıvam kattığı nefis bir patates köftesi tarifi hazırladık. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Gülhan Kara hazırladı. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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8Charlotte pasta tarifi
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Charlotte pasta tarifi

Charlotte pasta, yapılışı çok kolay, görüntüsü ve lezzeti efsane bir pasta. Kedidili bisküvi kullanılarak yapılan bu oldukça pratik pasta, meyvelerle lezzetleniyor. İçine dilediğiniz meyveyi koyabileceğiniz Charlotte pasta için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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9Tencerede sufle tarifi
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Tencerede sufle tarifi

Sufle dünyada en iyi bilinen ve sevilen Fransız tatlılarından biri. Ancak özellikle pişirme aşamasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Doğru sıcaklık ve süre ayarlanmadığında sufle çiğ kalabiliyor ya da kek olabiliyor. Bu sorunu kolayca atlatmanızı sağlayacak bir tarifimiz var: Tencerede sufle. Fırın gerektirmeyen bu tatlı, 15 dakika içinde yenmeye hazır hale geliyor. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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10Sosisli sandviç tarifi
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Sosisli sandviç tarifi

Karnınız acıktığında hemen imdadınıza yetişecek bir tarif, sosisli sandviç tarifi. Salçalı sosla harmanlanmış enfes sosislerin, sıcacık sandviç ekmeğiyle buluşması. Bu çok lezzetli ve pratik olan sandviç tarifini denemek isterseniz, sosisli sandviç tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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12Karamelize soğanlı hamburger tarifi
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Karamelize soğanlı hamburger tarifi

Karamelize edilmiş soğan ve köftenin hamburger ekmeğinde lezzetli buluşmasını akşam yemeğinde sofranızda misafir etmeye ne dersiniz? Bu tarifimizle yaptığınız burgerlerle değme gurme burgercilere taş çıkartacaksınız. Huzurlarınızda enfes karamelize soğanlı hamburger tarifi...

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13Sandviç kek tarifi
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Sandviç kek tarifi

Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Sandviç kek... Çocukların yanı sıra büyüklerin de zevkle yiyebileceği bu güzel kremalı keki hazırlamak oldukça pratik. Kekini yapın, dilimleyin ve arasında kremayı koyun. İşte bu kadar... Eğer isterseniz damla çikolata ve meyve ile de tadına tat katabilirsiniz. Hazırlarını aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

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14Lolipop kek tarifi
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Lolipop kek tarifi

Hazırladığınız nefis kekleri daha şık bir sunumla servis etmek istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se çok doğru bir yere geldiniz. Bu nefis lolipop kekleri dilediğiniz gibi süsleyip her ortamda göğsünüzü gere gere ikram edebilirsiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği lolipop kekin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

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15Mozaik pasta tarifi
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Mozaik pasta tarifi

Çoğumuz için mozaik pasta, her zaman en sevdiğimiz tatlıdır. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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16Ayvalık tostu tarifi
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Ayvalık tostu tarifi

Tost denince akan sular duruyor biliyoruz. Hele ki içi dopdolu, 10 kaplan gücünde bir Ayvalık tostu herkesin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oluyor. Peki nefis Ayvalık tostunu evde kendi seçtiğiniz malzemelerle yapıp, gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? İşte minik püf noktalarıyla nefis bir Ayvalık tostu tarifi…

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17Mantar kurabiye tarifi
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Mantar kurabiye tarifi

Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyenin tarifini mi aramıştınız? O halde sizi Lezizz'e alalım. Kısa sürede hazırlayıp pişirebileceğiniz bu kurabiyeleri çay saatlerinde misafirlerinize de zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...

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18Taco tarifi
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Taco tarifi

Taco son yıllarda ülkemizde de popüler bir lezzet ancak asıl çıkış noktası Meksika. Bir sokak lezzeti olan taco çok basit bir biçimde hazırlanıyor ve soğan, kişniş ve limon suyuyla servis ediliyor. Siz de aslına uygun hakiki bir taco yapmak istiyorsanız malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...

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19Zürafa desenli rulo pasta tarifi
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Zürafa desenli rulo pasta tarifi

Deseniyle dikkatleri üzerine toplayan, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir tatlı, zürafa desenli rulo pasta. Onun için muz ve kremanın enfes buluşması da diyebiliriz. Bu çok lezzetli ve ilgi çekici rulo pastamızı denemek isterseniz, zürafa desenli rulo pastamızın tarifi hemen aşağıda…

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20Çikolata kaplı sandviç kek tarifi
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Çikolata kaplı sandviç kek tarifi

Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Çikolata kaplı sandviç kek... Büyüklerin de çocuklar kadar sevdiği çikolata kaplı sandviç kek, evde kolayca yapılabilir. Tek ihtiyacınız olan her evde bulunan kek malzemeleri. Dilerseniz kremasına farklı malzemeler ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilirsiniz de... Marketten aldığınız çikolata kaplı sandviç kekleri aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

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21Fish and chips tarifi
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Fish and chips tarifi

Fish and chips, İngiltere denince ilk akla gelen lezzetlerden. Sokak lezzeti kavramının tam karşılıklarından biri olan fish and chips için genelde beyaz etli bir balık kullanılıyor. Dışı akışkan bir hamurla kaplanan ve derin yağda kızartılan balıklar, kızarmış patates ve tartar sosla servis ediliyor. Geleneksel olarak gazete kağıdı içinde servis edilen fish and chips’i biz biraz Türk damak zevkine göre ayarladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşaması…

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22Tırtıl kurabiye tarifi
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Tırtıl kurabiye tarifi

Kurabiyeler çay saatlerini, kahve molalarının vazgeçilmez lezzetleri. Kurabiye yaparken lezzet kadar görünüm ve sunuma da önem verenlerdenseniz, tırtıl kurabiyeyi çok beğeneceksiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği tırtıl kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz…

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23Gökkuşağı pasta tarifi
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Gökkuşağı pasta tarifi

Çocukların yemek yapma becerisini geliştirebilmeleri için sizin desteğiniz çok önemli. Mesela tüm aile renkli ve leziz bir pasta yaparak işe başlayabilirsiniz… İşin sırrı birkaç damla gıda boyası. Bu pastanın yapılışı biraz uzun sürüyor ancak iyi tarafından bakın: Çocuğunuzla birlikte bütün güne yayılan bir eğlence. Daha ne istersiniz ki?

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24Şeker hamurlu kurabiye tarifi
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Şeker hamurlu kurabiye tarifi

Şeker hamurlu kurabiyeler son dönemde doğum günü, düğün gibi özel günlerde yapılan kutlamaların favorisi. Peki genelde pastane vitrinlerinde karşımıza çıkan bu kurabiyeleri evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte biraz da yaratıcılık katarak yapabileceğiniz renk renk şeker hamurlu kurabiyelerin tarifi…

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25Zebra muhallebi tarifi
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Zebra muhallebi tarifi

Daha önce yediğiniz bütün muhallebileri unutturacak bir tarif, zebra muhallebi. Çikolatalı ve vanilyalı muhallebi çeşitlerini bir araya getiren ve görüntüsüyle herkesi büyüleyen zebra muhallebi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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26Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi
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Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi

Dondurmalı sandviçleri özellikle çocuklar çok seviyor. Bu sandviçleri marketten almak yerine kendi yapacağınız kurabiyelerle nefis bir dondurmalı sandviç hazırlayabilirsiniz. Kurabiyenin yapılışını aşağıda anlattık. Siz arzu ederseniz dondurmanızı da Lezizz'deki tariflerimizle kendiniz yapabilirsiniz.

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29İzmir bombası tarifi
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İzmir bombası tarifi

Son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombasının yapılışı internette en çok aranan tariflerin başında geliyor. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi…

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30Kardan adam cupcake tarifi
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Kardan adam cupcake tarifi

Cupcake hayatımıza girdi gireli aklımız başımızda değil. Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var. Üstelik görüntüsüyle de çocuk büyük herkesin bayılacağı kadar sevimli. Kardan adam cupcake yılbaşı gibi özel günlerde sofranızda mutlaka bulunmalı.

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31Fındıklı kurabiye tarifi
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Fındıklı kurabiye tarifi

Tatlı bir sohbette ağzınızı tatlandırmak, enerjinizi yükseltmek için yapabileceğiniz nefis bir tarifimiz var! Fındıklı kurabiye... Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu leziz mi leziz kurabiyenin yanında mis gibi bir bardak çay da harika gider. İşte fındıklı kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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32Tavuk tantuni tarifi
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Tavuk tantuni tarifi

Tantuni denince akla genellikle etle yapılan tantuniler geliyor ama tavukla da çok nefis tantuni yapmak mümkün. Ekmek arası ya da lavaş dürüm olarak servis edilebilen tavuk tantuni, lezzetiyle etle yapılan tantuniyi aratmıyor. Hele bir de üzerine yoğurtlu sos gezdirirseniz enfes bir yemek elde edebileceğiniz tavuk tantuni için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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33Çikolatalı cookie tarifi
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Çikolatalı cookie tarifi

Cookie (kuki) Amerikan İngilizcesinde “kurabiye” anlamına gelen bir kelime ancak son dönemde Türkçeye de yerleşti. Özellikle çikolatalı cookie’ler hem görüntüleri hem de lezzetleriyle akılları baştan alıyor. Sizin için çok pratik ve lezzet garantili bir çikolatalı cookie tarifi hazırladık. Çocukların da çok beğeneceği bu kurabiyeyi denemeden geçmeyin sakın. Afiyet olsun…

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34Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi
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Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi

Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.

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35Boncuklu kurabiye tarifi
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Boncuklu kurabiye tarifi

Bu kurabiyeleri yaparken ayrı, tadına bakarken ayrı eğleneceksiniz. Günün her anında yemeye doyamayacaksınız. Enfes boncuklu kurabiyeleri siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

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36Bayat ekmek pizzası tarifi
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Bayat ekmek pizzası tarifi

Bayat ekmek, Türkiye'de en fazla israf edilen yiyeceklerin başında geliyor. Elbette ne doğrusu tüketebileceğimiz kadar alıp fazlasını ziyan etmemek ama olur da evde tükenmemiş ekmeğiniz varsa bu tarifle nefis bir pizzaya dönüştürebilirsiniz. İşte kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bayat ekmek pizzası tarifimiz...

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37Portakallı kek tarifi
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Portakallı kek tarifi

İddia ediyoruz, bu kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Yapımı oldukça pratik olan bu kekin lezzeti de muhteşem. Lezzetini hamuruna eklenen portakal suyundan alan portakallı keki hem büyükler hem de çocuklar çok sevecek. Sözü daha fazla uzatmadan enfes portakallı kekin tarifine geçelim. Şimdiden ellerinize sağlık…

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38Çatlak kurabiye tarifi
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Çatlak kurabiye tarifi

Çatlak kurabiye sevimli görüntüsü ve lezzetiyle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Üstelik önceden yapıp yeme zamanı gelince kısa sürede pişirip yemeye de çok uygun. Maksimum lezzet için dikkat etmeniz gereken püf noktaları 2 bardaktan fazla un kullanmamak ve kurabiye hamurunuzu buzdolabında mümkün olduğu müddetçe bekletmek. Afiyet olsun!

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Frambuazlı cheesecake, muhteşem renginin yanı sıra tadıyla da şahane bir tatlı. Hazırlaması biraz zahmetli olsa da bir kez tadınca çok beğeneceksiniz. Yiyenin bir dilim daha isteyeceği frambuazlı cheesecake çay sohbetlerinize lezzet ve renk katacak. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun...

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