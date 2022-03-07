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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 07 Mart 2022 - 14:21 | 

Yapımı Kolay Lezzeti Büyük Bulgaristan Yemekleri

Hamur işi diyarı Bulgaristan mutfağının en sevilen lezzetleri;

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1Lutenitsa

Lutenitsa

Közlenmiş kırmızı biber, közlenmiş patlıcan, sarımsak, havuç, domates, tuz, zeytinyağı ve sirkenin bir araya getirilerek ezme haline getirilmesiyle yapılan bir sostur. Kahvaltıda tercih edilir ve çok lezzetlidir.
2Kifla

Kifla

Bir diğer adıyla; Bulgaristan poğaçası. Mayalı hamurdan yapılan, içi marmelatlı, ay kurabiyesi şeklinde bir hamur işi çeşididir ve çay saatlerinde tercih edilir.
3Akıtma

Akıtma

Bir nevi krep de diyebiliriz. Un, yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve isteğe göre şekerle karıştırılan hamurun tavada çevrilerek pişirilmesiyle elde edilir. Anadolu’da cızlama, günümüzde krep, Rumeli’de akıtma ismiyle anılır.
4Yahni

Yahni

Bulgaristan’ın en temel ana yemeklerinden biridir. Özellikle bayram sofralarında mutlaka yerini alır. Patates, kuşbaşı et, havuç ve arpacık soğanla hazırlanır.
5Kolaç

Kolaç

Bayramların vazgeçilmez hamur işidir. Normal pişiye göre daha büyük ve delikli olarak pişirilir. Tatlı veya tuzlu olarak tüketilebilir.
6Gyuvech

Gyuvech

Güveç olarak bildiğimiz Gyuvech, özel toprak kaplarda hazırlanan ve patlıcan, biber, havuç, patates, yeşil fasulye gibi sebzelerin birleştirilmesiyle pişirilen bir Bulgaristan yemeğidir.
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