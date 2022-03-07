Yapımı Kolay Lezzeti Büyük Bulgaristan Yemekleri
Hamur işi diyarı Bulgaristan mutfağının en sevilen lezzetleri;
Lutenitsa
Közlenmiş kırmızı biber, közlenmiş patlıcan, sarımsak, havuç, domates, tuz, zeytinyağı ve sirkenin bir araya getirilerek ezme haline getirilmesiyle yapılan bir sostur. Kahvaltıda tercih edilir ve çok lezzetlidir.
Akıtma
Bir nevi krep de diyebiliriz. Un, yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve isteğe göre şekerle karıştırılan hamurun tavada çevrilerek pişirilmesiyle elde edilir. Anadolu’da cızlama, günümüzde krep, Rumeli’de akıtma ismiyle anılır.
Kolaç
Bayramların vazgeçilmez hamur işidir. Normal pişiye göre daha büyük ve delikli olarak pişirilir. Tatlı veya tuzlu olarak tüketilebilir.