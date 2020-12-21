Yapımcısı milyonların izlediği MasterChef Türkiye'nin sırrını anlattı

"Devamlı ayakta tutmak çok kolay değil, yeni fikirler bulmak gerekiyor" Programı eleştirenleri de anlayabildiklerini söyleyen Kanan, "Çünkü günlük program yapmak çok zor. Biz bugün 130'uncu programımızı çekiyoruz temmuzdan bu yana. Devamlı yeni kararlar alıp, 'Hadi bu hafta neredeyiz? Bu hafta hangi yemeği yapalım?' devamlı ayakta tutmak çok kolay değil, yeni fikirler bulmak gerekiyor. O yüzden güzel bir ekibimiz var. Final haftasına geliyoruz ne yaparız? Konuk şef mi çağıralım? Hangi ile gidelim? Uçak kiralanması gerekiyor... Eve uğrayamadan bir hayat yaşıyoruz esasında" değerlendirmesinde bulundu. MasterChef'in 3 Ocak 2021'de sezon finali yapacağını aktaran Kanan, "Sürekli Dominik'te olacağız. Şeflerimizi arayacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, geçen seneden bu seneye farklı ne yapabiliriz diye. Deprem ile ilgili bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bizim ekipte şöyle bir durum var. 120 kişilik bir ekip var. Kameraman arkadaş diyor ki, 'Şöyle bir şey yapsak ne güzel olur değil mi?' Onu hemen olgunlaştırıp, etkin hale getirebiliriz. O fikirden de faydalanıp, devamlı bir şeyler katmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Anadolu'nun farklı kentlerinde yaptıkları yayınlarla o yöreye özgü bilinmeyen yemekleri de ortaya çıkardıklarını anlatan Kanan, "O yörenin reçeteleri oluyor. Özellikle Mehmet Şef o konuda çok duyarlı. Özellikle o bölgenin ileri gelenlerinden, eskilerinden o kaynakları araştırıyor. Onunla beraber oraya gidip o yemekleri yapıyoruz" dedi.