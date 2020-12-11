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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 13:16 | 

Vejetaryenler ve veganlar için yılbaşı menüsüne uygun nefis yemek tarifleri

Bu yıl koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için alınan kısıtlama kararları gereği yeni yıla evlerimizde gireceğiz. Bu nedenle birçok kişi şimdiden yılbaşı menüsü hazırlıklarına başladı bile. Yılbaşı sofralarında genelde et ürünlerinin ağırlıkta olması gerekliymiş gibi bir izlenim vardır ama vegan ve vejetaryen beslenmeye uygun tariflerle de muhteşem yılbaşı yemekleri hazırlayabilirsiniz. İşte vejetaryenler ve veganlar için yılbaşı menü önerilerimiz

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1Sütsüz brokoli çorbası tarifi
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Sütsüz brokoli çorbası tarifi

Brokoli çorbası genelde sütlü ya da kremalı yapılıyor ancak laktoz ya da hayvansal gıda tüketmek istemeyenler ya da sütlü çorbaları ağır bulanlar için sütsüz alternatifler de mevcut. Sütsüz brokoli çorbası da bunlardan biri. Hafif ama lezzetli bir sebze çorbası arayanların bir numarası olacak sütsüz brokoli çorbasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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2Sütlü balkabağı çorbası tarifi
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Sütlü balkabağı çorbası tarifi

Balkabağı; alfa-beta karoten ve A vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin destekleyicisidir. İçerisinde bulunan yüksek posa bağırsak sağlığını korur. Alınan bu posa mideyi daha geç terk ettiği için de daha uzun süre tokluk sağlar. Çorbanın içerisine kükürtlü bileşiklerden zengin içeriğiyle bir kalkan görevi gören soğan ve sarımsak da eklemeyi unutmayın

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3Haşlanmış kuşkonmaz tarifi
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Haşlanmış kuşkonmaz tarifi

En sağlıklı sebzelerden biri olan kuşkonmaz, çorbadan kişe çok farklı şekillerde tüketilebiliyor. Ancak kuşkonmazın tadını yoğun olarak almak isterseniz size haşlamasını tavsiye ediyoruz. Zeytinyağlı limonlu sosla tatlanan haşlama kuşkonmazın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

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4Zeytinyağlı lahana sarması tarifi
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Zeytinyağlı lahana sarması tarifi

Lahana sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde mutfakların en önemli malzemelerinden biridir. Soğuk havalara karşı da oldukça dayanıklı olan lahana, kış aylarında kapuskadan turşuya birçok tarifle sofralarımızı şenlendirir. Peki ya lahana sarmasına ne demeli? Lahana sarması zeytinyağlı olunca kimsenin hayır diyemeyeceği bir hale gelir. Sizin için enfes bir zeytinyağlı lahana sarması tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve adım adım yapılış aşamaları...

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5Muhammara tarifi
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Muhammara tarifi

En sevilen mezelerden biri olan muhammaranın yapılışı yöreye ve kişiye göre farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak bayat ekmek içi, ceviz, sarımsak ve salça gibi malzemeler kullanılıyor. Siz de bu benzersiz ve inanılmaz pratik mezeyi evinizde yapıp sofralarınızı renklendirmek isterseniz, karşınızda nefis muhammara tarifimiz...

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6Deniz börülcesi tarifi
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Deniz börülcesi tarifi

Denizin en tuzlu bitkisi deniz börülcesi, tam bir mineral deposu. İçerdiği tuz mineralleri sayesinde vücuttaki tuz oranını dengeliyor. Özellikle yaz aylarında çok sık tüketilen deniz börülcesini, ana yemeklerin yanında servis edebilir veya soğuk salatasını yapabilirsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz deniz börülcesi nasıl yapılır? Ege’nin favorisi, diyet dostu deniz börülcesi tarifi sizlerle.

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7Falafel tarifi
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Falafel tarifi

Orta Doğunun vazgeçilmez lezzeti olan falafel, nohut, kuru baharatlar ve yeşillik kullanılarak hazırlanıyor. Çıtır çıtır bu köfteye bir de yoğurtlu ve tahinli sos eklenince tadına doyulmaz bir hale geliyor. Üstelik vejetaryen ve vegan beslenmeyi tercih edenler için de enfes bir alternatif. Eğer siz de falafeli denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

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8Ispanaklı fellah köftesi tarifi
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Ispanaklı fellah köftesi tarifi

Fellah köftesinin nasıl bir lezzet bombası olduğunu anlatmaya bile gerek yok elbette. Peki bu nefis yemeği ıspanaklı denemiş miydiniz? Ispanak sayesinde hem besin değerini hem de lezzetini artırabileceğiniz fellah köfteyi bu tarifle mutlaka denemelisiniz. İşte nefis ıspanaklı fellah köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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10Arap dolması tarifi
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Arap dolması tarifi

Arap dolması Siirt mutfağının en sevilen yemeklerinden. Kuru sebzelerle yapılan bu dolmanın en önemli özelliklerinden biri de sumaklı suda pişmesi. Siz de bu enfes dolmaya sofranızda yer vermek isterseniz ihtiyacınız olan malzemeleri ve tarifi aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…

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11Pazı salatası tarifi
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Pazı salatası tarifi

Pazı genelde sebze ya da dolma olarak tükettiğimiz bir sebze ancak salata olarak da çok lezzetli oluyor. Peki pazı salatası nasıl yapılır? Sizin için meyvelerle lezzetlenen enfes bir pazı salatası tarifi hazırladık. Farklı bir salata arayanlar pazı salatasını mutlaka denemeli. Afiyet olsun…

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12Mor bulgur salatası tarifi
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Mor bulgur salatası tarifi

Renkli görüntüsüyle sofranızı şenlendirecek bir tarifimiz var. Şalgam suyu ile hazırlanan mor bulgur salatası, masaya geldiği anda herkesin beğenisini kazanacak. Üstelik lezzetine de doyamayacaksınız. Tarifini merak ettiyseniz, sizin için aşağıda yazdık. İşte, mor bulgur salatası tarifi...

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13Tabule salatası tarifi
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Tabule salatası tarifi

Tabule, tabuli ya da tabbule olarak da bilinen tabbouleh salatası, ince bulgur, domates, maydanoz ve nanenin harmanlanmasıyla ortaya çıkan enfes bir salata. Lübnan mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti. Hem çok doyurucu hem de çok pratik olan tabule salatasını denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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14Siyah pirinç salatası tarifi
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Siyah pirinç salatası tarifi

Siyah pirinç, Asya mutfağında sık sık kullanılıyor. Çeşitli malzemelerle hazırlanan siyah pirinç salatası da hem çok doyurucu hem de çok besleyici. Hazırlaması da çok pratik. Kısa sürede yapıp masaya koyabilirsiniz. Besin değeri oldukça yüksek olan siyah pirinci bir de böyle deneyin. Tek ihtiyacınız olan aşağıda yazdığımız tarifimiz... Şimdiden afiyet olsun...

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15Nachos tarifi
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Nachos tarifi

Meksika mutfağı, damak tadımıza uyan pek çok tarife sahip. Quesadilla, Fajita... Hepsi de ayrı lezzetli. Mısır cipsi ve siyah fasülye ile hazırlanan nachos'da onlardan biri. Ayrıca, sosu ve cheddar peyniriyle de kimsenin reddedemeyeceği bir lezzete dönüşüyor. Siz de Meksika'nın vazgeçilmezlerinden biri olan nachos'u denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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16Çıtır kabak tatlısı tarifi
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Çıtır kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı her yerde çok sevilir ancak Mersin'de kireç kaymağı kullanılarak yapılan çıtır kabak tatlısının keyfi bir başka olur. Kirecin etkisiyle çıtır çıtır bir kıvama kavuşan kabak tatlısı biraz zahmetli olsa da lezzeti her şeye değecek. Sizin için enfes çıtır kabak tatlısının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda teker teker anlattık. Afiyet olsun..

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17Trifle tarifi
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Trifle tarifi

Trifle, İngiltere İrlanda gibi ülkelerde sık sık karşımıza çıkan ve çok sevilen bir tatlı. Türkiye'de magnolia diye bilinen ve kedidili bisküvi, reçel ve pudingle yapılan bu üç katlı tatlı meyveli ve sütlü lezzetleri bir arada sevenler için çok uygun. Sizin için kedidili bisküvi kullanarak evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir trifle tarifi hazırladık. Bizim tarifimiz çilekli ama siz dilerseniz böğürtlen gibi meyvelerle de farklı trifle’lar yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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