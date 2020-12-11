Vejetaryenler ve veganlar için yılbaşı menüsüne uygun nefis yemek tarifleri

Sütsüz brokoli çorbası tarifi Brokoli çorbası genelde sütlü ya da kremalı yapılıyor ancak laktoz ya da hayvansal gıda tüketmek istemeyenler ya da sütlü çorbaları ağır bulanlar için sütsüz alternatifler de mevcut. Sütsüz brokoli çorbası da bunlardan biri. Hafif ama lezzetli bir sebze çorbası arayanların bir numarası olacak sütsüz brokoli çorbasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…