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Hürriyet
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Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 17:21,

Vakit kaybetmeyin! Bayrama sayılı günler kala…

Koronavirüs gölgesinde bir bayramı daha karşılamak üzereyiz. Bayramı şenlendirecek tatlılar için hazırlıklar şimdiden başladı. Siz hala başlamadıysanız ya da hazırlık yapmaya fırsatınız yoksa, sizin için Türkiye’nin her yerindeki enfes tatlıcıları araştırdık.

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Pandemi sebebiyle buruk geçecek Kurban Bayramı’nı bir tepsi tatlıyla neşelendirebilirsiniz. Sizi daha da sevindirecek bir haberim var… Tüm bu tatlıcılar Türkiye’nin hemen her yerine sipariş imkanı da sağlıyor. Lafı fazla uzatmadan listemize geçelim…

2KARAKÖY GÜLLÜOĞLU
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KARAKÖY GÜLLÜOĞLU

Baklavanın Türkiye’deki tartışmasız markalarından biri olan Karaköy Güllüoğlu’nda Türkiye’de tek bir şubesi bulunan Karaköy Güllüoğlu’nda İstanbul içine kuryeyle, Türkiye’nin diğer her yerine ise kargoyla gönderim seçeneği mevcut. Baklavalarının yanı sıra lokumlarıyla da bayram keyfi yapabilirsiniz.

3GÜNDÜZOĞLU BAKLAVA
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GÜNDÜZOĞLU BAKLAVA

Birbirinden lezzetli tatlılarıyla, özellikle de bol antep fıstığı ile dikkatleri üzerine çeken Gündüzoğlu Baklava da bu bayram tercihleriniz arasında olabilir. Merkez şubesi Sarıyer'de olmakla birlikte Şişli ve Zekeriyaköy'de de hizmet vermektedir. İstanbul'un pek çok noktasına servis imkanı da sağlamaktadır.

4FISTIKZADE
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FISTIKZADE

“Orijinal Antep baklavası” sloganı ve internet sipariş seçeneğiyle Antep baklavasının en iyi örneklerinden birini Türkiye’nin dört bir yanına internet üzerinden sipariş yoluyla ulaştıran Fıstıkzade’nin bol fıstıklı çıtır çıtır tatlıları, tatlı sevmeyenlerin bile gönlünü çelebilecek lezzette. Ürünlerini 2-3 gün içinde teslim eden Fıstıkzade’nin Gaziantep dışında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Manisa ve Diyarbakır’da da mağazaları bulunuyor.

5HAFIZ MUSTAFA 1864
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HAFIZ MUSTAFA 1864

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Hafız Mustafa'da baklava çeşitleriyle lokum çeşitlerini aynı tezgahta bulabilir, bayram sohbetlerinizi tatlandırabilirsiniz. İstanbul'un birçok noktasında bulunan mağazalarının yanı sıra internet mağazası da bulunan Hafız Mustafa 1864, çeşit çeşit baklava ve lokumlarıyla bayramda damağınızı çatlatmaya hazırlanıyor.

6KOÇAK BAKLAVA
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KOÇAK BAKLAVA

Bir başka Gaziantep markası da Koçak Baklava. Kargo ve otobüsle Türkiye’nin dört bir yanına baklava gönderimi yapan Koçak’ın çeşit çeşit baklavalarının yanı sıra burmalı kadayıfı da çok meşhur. Kurabiye ve kuruyemiş ürünleri de sipariş edebileceğiniz Koçak’ın internet sitesine bayramdan önce göz gezdirmeyi ihmal etmeyin.

7ALİ USTA KADAYIF VE BAKLAVA
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ALİ USTA KADAYIF VE BAKLAVA

Lezzetli kadayıf ve baklavası ile beğenilerinizi toplayacak Ali Usta Kadayıf ve Baklava 1969'dan bu yana hizmet vermektedir. Şubesi Fatih'te bulunan tatlıcının internet sitesinden de tatlılara ulaşabilirsiniz. Siz evde kalın, tatlınız kapınıza kadar getirecekler.

8ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR
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ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR

Ali Muhiddin, 18’inci yüzyıldan günümüze İstanbulluların ağzını tatlandırıyor. Rengarenk akide şekerlerinin, tazecik mis kokulu lokumların adresi Ali Muhiddin Hacı Bekir geleneksel lezzetlerden hoşlananlar için çok doğru bir adres. İstanbul’daki çok sayıdaki mağazası bulunan tatlıcı '500 bayramdır beraberiz' sloganıyla tatlı severlerin beğenisini topluyor.

9SAYTAD BAKLAVA
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SAYTAD BAKLAVA

İster evde hazırlayın, ister dışarıdan alın ama baklavasız bayram olmaz. Aklınızı başınızdan alacak kadar çok çeşidi ile Saytad baklavanızı kapınıza kadar getiriyor ve size taze taze yeme imkanı sağlıyor.

10MELODİ ÇİKOLATA
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MELODİ ÇİKOLATA

Çocukluğumuzdan bugüne çikolatalarıyla gönülleri çelen Melodi, bayramda da yüzünüzü kara çıkarmıyor. Butik mağazalarında drajelerden trüflere birçok çeşit bulabilirsiniz. Merkezi Esenyurt’ta olan Melodi’nin İstanbul'un pek çok yerindeki mağazaları ve 24 saat sipariş verebileceğiniz bir online mağazası bulunuyor. Melodi’nin kataloğunda probiyotik şeker ilavesiz çikolata gibi başka yerlerde zor bulacağınız ürünler bulunduğunu da ilave edelim.

11SEYİDOĞLU BAKLAVALARI 1952
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SEYİDOĞLU BAKLAVALARI 1952

Lezzetli baklavaları kadar börekleri de güzel olan Seyioğlu'nun İstanbul'da Bahçelievler, Taksim, Esenler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bağcılar gibi birçok yerde şubesi bulunuyor. Ünü sadece İstanbul'da değil şehir dışındaki birçok şubesiyle de yayılıyor. İnternet sitesinden servis imkanı sağlayan Seyidoğlu'na yolunuz düşerse de mutlaka uğramalısınız.

12KAHVE DÜNYASI
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KAHVE DÜNYASI

Bayramların iki olmazsa olmazı kahve ve çikolatayı bir arada bulabileceğiniz Kahve Dünyası da ürünlerini müşterilerine internet siparişi yoluyla ulaştırmayı tercih etmiş markalardan. Bayrama özel hazırladıkları ürün paketlerinin yanı sıra gizli sipariş özelliğiyle Kahve Dünyası ürünlerini sevdiklerinize armağan etmeniz de mümkün.

13ÇULCUOĞLU BAKLAVA
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ÇULCUOĞLU BAKLAVA

Şubesi Şanlıurfa'da olan Çulcuoğlu baklava, online baklava opsiyonuyla hemen her yere tatlılarını ulaştırıyor. Bayram sofralarının yıldızı baklavayı taze taze yiyebilir ve misafirlerinize de ikram edebilirsiniz.

14CEMİLZADE 1883
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CEMİLZADE 1883

Bir diğer geleneksel lokumcu da Cemilzade. Şekerci Udi Cemil Bey tarafından kurulan ve Osmanlı sarayından bugüne ezmeleri ve lokumlarıyla ağızları tatlandıran Cemilzade’nin renk renk, çeşit çeşit ürünleri bayramda kahvenin yanında ağzınızı tatlandırmayı bekliyor. Mağazalarını çoktan Kurban Bayramı için hazırlamış olan Cemilzade'nin nefis lokumlarını mutlaka tadın. İstanbul’daki çok sayıda mağazalarının yanında kargo ve kuryeyle gönderim de yapan Cemilzade 1883’ün lezzetlerini tatmak için bu iyi bir fırsat.

15ŞEKERCİ CAFER EROL
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ŞEKERCİ CAFER EROL

Müşterilerine 1800’lerden bu yana lezzetli tatlılar ve şekerlemeler sunan Cafer Erol da bayram öncesi alışveriş duraklarınıza eklemeniz gereken yerlerden. Mağazalarını, özellikle akide şekeri sevenler kaçırmasın. Bayram özel ürün paketleri oluşturan ve internet üzerinden de sipariş alan Şekerci Cafer Erol’un lezzetlerinden bu yolla faydalanabilirsiniz. Bayrama özel 'Hatırnaz bayram kutusu' ile de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

16KEÇECİZADE
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KEÇECİZADE

Ürünlerine internet üzerinden siparişle Türkiye’nin dört bir yanından ulaşabileceğiniz bir diğer lezzet efsanesi de Keçecizade. Edirne merkezli Keçecizade’de nefis badem ezmesinin yanı sıra çeşit çeşit nefis lokumlar ve Kavala kurabiyesi de bulmak mümkün. Üstelik bu lezzetleri tatmak için sizi Edirne'ye kadar yormadan, kapınıza getiriyorlar. Ancak sipariş vermek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerektiğini de hatırlatalım.

17İMAM ÇAĞDAŞ
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İMAM ÇAĞDAŞ

Gaziantep ve baklava kelimeleri aynı cümle içinde yer alınca akla mutlaka gelenlerden biri İmam Çağdaş oluyor. 1887’den bu yana baklava üreten İmam Çağdaş’ın tek mağazası Şahinbey’de ancak sadece yurt içinden değil yurt dışından da sipariş verebileceğiniz bir altyapıları mevcut. Kurabiye ve kuruyemiş ürünlerini de deneyebilirsiniz.

18KÖŞKEROĞLU BAKLAVA
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KÖŞKEROĞLU BAKLAVA

Karaköy’de yerli yabancı herkesin mutlaka bir kez uğradığı adreslerden biri Köşkeroğlu Baklava’nın iki şubesi. İstanbul'da birden fazla şubesi olan Köşkeroğlu’nun baklavası kadar katmeri de biliniyor, seviliyor. Köşkeroğlu’nun yüzünüzü kara çıkarmayacak adreslerden biri olduğu şüphesiz.

19PÜRTAT ANTEPLİOĞLU
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PÜRTAT ANTEPLİOĞLU

'Eski tat yeni nesil sanat' sloganıyla yola çıkan Pürtat, lezzetli baklava ve kadayıflarıyla Türkiye'nin her yerine servis imkanı sağlıyor. Siz de bayramda afiyetle yemek istiyorsanız, elinizi çabuk tutmalısınız.

20İLBAYOĞULLARI LOKUM
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İLBAYOĞULLARI LOKUM

Yerli ve organik ürünler sunan İlbayoğulları, her noktaya kargo imkanı sunuyor. Şubesi Malatya'da bulunan İlbayoğulları güllüden tutun, fıstıklıya kadar pek çok lokumla gözünüze hitap ediyor. Bayramın olmazsa olmazı, misafirlerinize ikram edeceğiniz lokumlar için geç kalmayın...

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