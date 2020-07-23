Vakit kaybetmeyin! Bayrama sayılı günler kala…

CEMİLZADE 1883 Bir diğer geleneksel lokumcu da Cemilzade. Şekerci Udi Cemil Bey tarafından kurulan ve Osmanlı sarayından bugüne ezmeleri ve lokumlarıyla ağızları tatlandıran Cemilzade’nin renk renk, çeşit çeşit ürünleri bayramda kahvenin yanında ağzınızı tatlandırmayı bekliyor. Mağazalarını çoktan Kurban Bayramı için hazırlamış olan Cemilzade'nin nefis lokumlarını mutlaka tadın. İstanbul’daki çok sayıda mağazalarının yanında kargo ve kuryeyle gönderim de yapan Cemilzade 1883’ün lezzetlerini tatmak için bu iyi bir fırsat.