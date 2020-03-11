Uzun süre araştırdı, vejeteryan ve veganlar için özel olarak üretti!

Mantının Kayseri’nin tescilli ürünü olduğunu söyleyen Musa Koca, "Mantı deyince akla Kayseri gelir. Bizde bununla beraber mantıyı daha da çok sevdirelim ve mantıyı Türkiye’ye daha da çok yedirelim istedik. Bunun için uzun süren Ar-Ge çalışmalarının sonunda istiridye mantarlı mantı ürettik. Bunların çeşitleri de bizde mevcuttur. Vejeteryan ve veganlar için proteini daha yüksek, ete daha yakın bir ürün olarak istiridye mantarlı mantıyı ürettik. Aminoasit, vitamin ve mineral yönüyle, protein değeri ete en yakın olarak istiridye mantarıdır. Bu mantarı çoğu doktorumuz et yemeyenler için önermektedir. Biz bu mantı üretimini talepler doğrultusunda yapıyoruz.