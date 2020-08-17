Usta öğretmek istemeyince tarifi kendisi buldu! Ortaya bambaşka bir tat çıktı

"Dedem Halil İbrahim Kulaç, hamallık yaptığı zamanlarda sakatlanması üzerine dondurma işine yöneldi. Dedemin ustası yoktu, deneme yanılma yoluyla, tamamen doğal ürünlerle zaman içinde bir damak lezzeti yakalamış. Bizler de o lezzeti bugünlere taşımaya çalışıyoruz. 1977 yılında dükkanımıza gelen bir müşteri limonatayı yarıya kadar içtikten sonra bardağın içine dondurma koydu. Limonatalı dondurma fikri de böyle doğdu. Limonatalı dondurma çok talep görmeye başladı."