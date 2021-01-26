Uşak'ın birbirinden nefis lezzetleriyle tanışmaya hazır mısınız?

Topalak tarifi Topalak, Uşak mutfağına ait bir tür bulgur köftesi. Oldukça pratik ve ekonomik bir yemek olan topalak Uşak’ta çok seviliyor. Çorba olarak da yemek olarak da tüketilebileceğiniz topalağa siz de sofralarınızda bir farklılık olarak yer vermek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…