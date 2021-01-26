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HaberlerLezizz Yemek KültürüUşak'ın birbirinden nefis lezzetleriyle tanışmaya hazır mısınız?
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Yemek Kültürü
Haber Giriş: 26 Ocak 2021 - 15:07 | 

Uşak'ın birbirinden nefis lezzetleriyle tanışmaya hazır mısınız?

Ege’nin iç kesiminde yer alan Uşak, lezzetleriyle mutlaka tanışılması gereken şehirlerimizden. Topalaktan döndürmeye birçok farklı Uşak yemeği, şehri ziyaret edenlerin damağını çatlatıyor. Bu tarifleri evinizde denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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1Alacatene tarifi
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Alacatene tarifi

Alacatene, Uşak’ın geleneksel lezzetlerinden biri. Adını duyunca yabancı bir yemek olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında bir nevi bulgurlu yeşil mercimek yemeği. Oldukça da besleyici ve doyurucu olan alacateneyi siz de sofralarınızda misafir etmek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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2Ekşili Arapaşı tarifi
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Ekşili Arapaşı tarifi

Arabaşı ya da Arap aşı Anadolu’da özellikle kış aylarında olmazsa olmaz çorbalardan. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle iyice popülerleşen bu çorba Uşak’ta da yapılıyor ancak tarifi biraz daha farklı. İçine ekşi erik suyu eklenen Uşak usulü ekşili Arapaşı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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3Cendere tatlısı tarifi
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Cendere tatlısı tarifi

Tüm Türkiye’de bilinen tatlıların yanı sıra bir de yörelerimizin özel şerbetli tatlıları var. Uşak mutfağının cendere tatlısı da bunlardan biri. Yapılışı oldukça kolay olan bu tatlıyı misafirlerinizin de çok beğeneceğine eminiz. İşte nefis cendere tatlısı için malzemeler ve yapılış aşamaları…

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4Uşak tarhanası çorbası tarifi
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Uşak tarhanası çorbası tarifi

Özellikle kış aylarında sıcacık bir tarhana çorbası hem yüksek besin değeriyle hem de kıvamı ve lezzetiyle vazgeçilmezlerimizdendir. Bu tarifimiz Uşak usulü bir tarhana çorbası. Uşak tarhanası ile yapılan bu çorbayı sofralarınızdan eksik etmeyin. Afiyet olsun...

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5Çömlek eti tarifi
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Çömlek eti tarifi

Çömlek eti, Uşak’ın en tanınmış yemeklerinden biridir. Üzeri hamurla kapatılan toprak kaplarda odun ateşinde kendi suyunda uzun uzun pişen kuzu eti, ağızda dağılacak kıvama gelir ve müthiş bir lezzete kavuşur. Siz de çömlek etini evde denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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6Demir tatlısı tarifi
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Demir tatlısı tarifi

Uşak’ın en sevilen geleneksel lezzetlerinden biri olan demir tatlısı adını pişirilme şeklinden alıyor. Demir bir kalıpla şekillendirilen hamurların yağda kızartıldıktan sonra şerbete bulanmasıyla elde edilen bu tatlı, özel günlerin vazgeçilmezi. Siz de demir tatlısı yapmak isterseniz malzemeler aşağıda. Ancak öncelikle bir demir kalıp edinmeniz gerektiğini de belirtelim…

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7Döndürme tarifi
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Döndürme tarifi

Döndürme, Uşak mutfağına ait nefis bir hamur işi. Kışın ıspanak yazın da kabakla yapılan döndürmenin altı-üstü yoğurtlu hamur ortası ise nefis sebzeli harçtan oluşuyor. Adını hamurun iki tepsi arasında ters döndürülerek pişirilmesinden alan döndürme için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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8Un helvası tarifi
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Un helvası tarifi

Hem en kolay ve ucuz tatlıdır un helvası hem de kıvamını tadını tutturmak incelik ister. Uşak’ta ise un helvası geleneksel lezzetler arasında kabul edilecek kadar çok sevilir. Peki Uşak usulü un helvası nasıl yapılır? Gelsin malzemeleri ve tarifi…

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11Uşak tarhanası tarifi
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Uşak tarhanası tarifi

Tarhana, mutfağımızın en önemli ürünlerinden biri. Ancak tarhana denince yörelere göre çok farklı ürünlerden bahsediyoruz. En ünlü tarhanalarımızdan biri de Uşak tarhanası. Peki bu tarhanayı evde yapmak isterseniz neye ihtiyacınız var? İşte malzemeler ve yapılış aşamaları…

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12Topalak tarifi
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Topalak tarifi

Topalak, Uşak mutfağına ait bir tür bulgur köftesi. Oldukça pratik ve ekonomik bir yemek olan topalak Uşak’ta çok seviliyor. Çorba olarak da yemek olarak da tüketilebileceğiniz topalağa siz de sofralarınızda bir farklılık olarak yer vermek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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13Zini hamursuzu tarifi
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Zini hamursuzu tarifi

Adının “hamursuz” olduğuna bakmayın, zini hamursuzu Uşak mutfağına ait nefis bir hamur işi. İçi haşhaş ve tahinle lezzetlenen zini hamursuzu, evde kolayca yapılabiliyor; çay saatlerine ve kahvaltılara lezzet katıyor. Siz de evde zini hamursuzunu denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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