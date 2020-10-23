Urfalı kebapçılarla Adanalı kebapçılar arasında sular durulmuyor

“En güzel kebap Urfa’da yenir” Urfa kebabı yenildiği zaman lezzetinin damakta hissedildiğini belirten kebapçı ustası Fatih Sağıroğlu, “Kebap Urfa’nındır. En güzel kebapta Urfa’da yenir. Bizde biber, kebabın içinde değil yanında yenilir. Urfa kebabı yenildiği zaman sade kuzu etti kokusu damaklarda hissedilir. Adana kebabı öyle bizimkisi gibi sade değildir. Urfa’nın Kebabındaki damak zevki Urfa’ya özgüdür. Bizim Urfa kebabının içerisinde hiçbir karışım olmaz. Sadece ve sadece kuzu etinin kendisi olur. Yani kebap konusunda hiç tartışmaya gerek yok. Uzun yıllardır bu böyledir. Adana’nın kebabı da güzeldir fakat kebap Urfa’nındır. Yani lezzetiyle, sadeliğiyle, güzel görüntüsüyle kebap Şanlıurfa’nındır. Adanalı ustalarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz fakat kebap Urfa’nındır diyoruz” dedi.