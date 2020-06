Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı, baklavayı bile unutturdu

İzmir’de yenebilecek en güzel tatlardan birisinin bomba olduğunu anlatan Acar, "Bombanın İzmir ile özdeşleşmesi bizi çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Artık Türkiye’nin her yerinde bomba biliniyor. Vitrinlerde İzmir bombası reklamlarını görüyoruz. Bu buluşu yapan ustalarımızın emeklerine sağlık. Bu tatlının geçmişi Osmanlı tarihine dayanmıyor. Yaklaşık 10 yıllık bir mazisi var. Son zamanlarda sosyal medyanın etkisiyle daha popüler oldu. Eskiden kurabiye olarak bilinirdi. Şu an Türkiye’nin her yerinde İzmir bombası adıyla biliniyor" dedi.