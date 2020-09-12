Ünü sınırları aşan Terme pidesi kargoyla yurt dışına bile gönderiliyor

Restoran işletmecisi Burhan Sekmen ise "1972 yılından günümüze kadar Terme pidesini yapmaktayız. Büyüklerimiz bu işe başladılar. Bizler de devam ettiriyoruz. Pide ilk önce çıktığı zaman 'yağlı' adıyla çıkmış. Fırınlarda, ekmek fırınlarında yapılmış. Sonradan kıymalı, kuşbaşı, pastırmalı, kavurmalı diye devam etmiş. Terme'ye bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Paket servislerimiz var. Ülke dışına ve ülke içine kargoyla gönderiyoruz" diye konuştu.