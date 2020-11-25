Unsuz, şekersiz, yağsız, glütensiz ve vegan... Gelibolu'dan dünyaya yayılan bir lezzet

"Yurt içinden aldığımız güç, cesaret ve beğenilerle katıldığımız yurt dışı fuarlarında müşteri talepleri ile karşılaştık. En büyük güç, aldığımız kaynak ise kendi projelerimizi kendimizin yazıp, kendimizin yönetiyor olmamız. Bu işe bir fikrin peşinden giderek, 80 metrekare bir yerde başladık. Bir gıdanın yurt dışına ihracatı için dünyanın kabul ettiği standartlar var. Bu nedenle standarda uygun bir tesisin olması gerekiyordu. Bu tesisi yapacak ilk etapta paramız yoktu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile yaptığımız projelerle bugün sahip olduğumuz fabrikamızı kurduk."