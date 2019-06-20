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GeriNerede Ne Yenir Ünlülerin de favorisi... Burada yemeden dondurma yemiş sayılmazsınız
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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 20 Haziran 2019 - 13:17 | 

Ünlülerin de favorisi... Burada yemeden dondurma yemiş sayılmazsınız

Türkiye'nin dört bir yanından sütüyle, meyvesiyle tadına doyulmaz dondurmalar yapan mekanları derledik.

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Özellikle yaz sıcakları içimizi kavururken dondurmadan güzel bir tatlı olabileceğine inanmıyoruz. Siz de gerçek meyvelerden ve sütten elde edilen, doğal, lezzetli dondurmalar peşindeyseniz listemizdeki adreslere mutlaka bir şans vermelisiniz. Herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği enfes dondurmalar yapan mekanlar huzurlarınızda…

2Yaşar Ustanın Dondurması - İstanbul
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Yaşar Usta'nın Dondurması - İstanbul

Tarifsiz lezzetlerin en güzel durak noktalarından biri olan Yaşar Usta'nın Dondurması bebe bisküvisi, karamel, kavun, çilek, tahin gibi bin bir çeşit aromasıyla her zaman şaşırtabiliyor. Lezzetiyle kalpleri kazanan Yaşar Usta’nın Dondurması mutlaka denenmeli. İstanbul’un dört bir yanındaki şubelerinin yanı sıra internet üzerinden sipariş seçeneği de mevcut.

3Girandola - İstanbul
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Girandola - İstanbul

Arnavutköy, Yeniköy, Acıbadem, Florya, Göktürk ve Caddebostan’da şubeleri bulunan Girandola kalitesi ve lezzetleriyle dondurmanın en doğru adreslerinden. Meyveli dondurmaları kokularıyla baş döndürürken fıstıklı dondurması da adeta bağımlılık yaratıyor.

4Dondurmino - İzmir
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Dondurmino - İzmir

Hem Alaçatı'da hem de Karaköy'de şubesi bulunan Dondurmino, dondurma aşıklarını çok mutlu ediyor. Narlı, şeftalili, yer fıstıklı, cheesecake’li dondurmaları mutlaka denenmesi gerekenler arasında yer alıyor.

5Roma Dondurma - İstanbul
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Roma Dondurma - İstanbul

Türkiye'nin birçok yerinde de, İstanbul'un birçok semtinde de Roma Dondurma isimli mekanlar bulabilirsiniz. Bunlardan biri de Büyükada'da… Roma Dondurma, kalitesi ve doğallığıyla lezzetini her daim koruyor. Krokan, Antep fıstığı, ceviz ve karamelli dondurmaları en favoriler arasında yer alıyor.

6Cremeria Milano - İstanbul
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Cremeria Milano - İstanbul

Her kaşıkta büyük bir haz veren Cremeria Milano, Türkiye’deki en iyi İtalyan dondurmacılardan biri. Tiramisulu, fındık kremalı gibi değişik çeşitlere de yer veren bu güzel yer, meyveli dondurmalarıyla da dondurma keyfini üst noktalara taşıyor. Cremeria Milano’nun İstanbul’daki çok sayıda şubesinin yanı sıra Antalya, Marmaris, Bodrum ve Bursa’da da şubeleri bulunuyor.

7Zeynel Muhallebicisi - İstanbul
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Zeynel Muhallebicisi - İstanbul

1925'den bu yana lezzetiyle fark yaratan Zeynel Muhallebicisi özel dondurmalarıyla misafirlerini çok mutlu ediyor. İstanbul’da ve Ankara’da çok sayıda şubesi bulunan Zeynel Muhallebicisi'nin dondurmaları gerçek meyvelerden ve sütten yapılıyor. Kavunlu dondurmaları en çok sevilen dondurmaları arasında.

8Mua Gelatieri dItalia - İstanbul
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Mua Gelatieri d'Italia - İstanbul

Yaz akşamlarını daha da güzelleştiren Mua, “Doğal malzemeler, gerçek gelato deneyimi” sloganıyla misafirlerine nefis İtalyan dondurmaları sunuyor. Kahveli, narlı, mürdüm erikli, portakallı ve bitter gibi dondurmalarıyla farklı lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Yeniköy, Reşitpaşa ve Caddebostan’da Mua lezzetlerinin tadına bakabilirsiniz.

9Bitez Dondurma - Muğla
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Bitez Dondurma - Muğla

En popüler dondurmacılardan biri olan Bitez, Bodrum'dan sonra İstanbul ve Antalya'da bulunan şubeleriyle de ağzınızı tatlandırmaya aday. Karadut, tahin ve susam, mandalina, limon, narlı gibi çeşitleriyle çok beğenilen Bitez Dondurma’nın şubelerinin önünde genellikle bir kuyrukla ve sırada bekleyen ünlü isimlerle karşılaşma ihtimaliniz olduğunu da belirtelim.

10Meşhur Girit Sakız Dondurmaları Nazmi Usta - İzmir
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Meşhur Girit Sakız Dondurmaları Nazmi Usta - İzmir

Eski Foça'da yer alan Nazmi Usta, meşhur lezzeti ile kuyruklar oluşturuyor. Taze malzemelerden tamamen ev yapımı dondurmaları arasında damla sakızlı, cevizli ve bademli çeşitler tam not alıyor. Nazmi Usta “Bebelere ve gebelere sıra bekletilmez” sloganıyla da birçok kişinin sempatisini kazanmış durumda.

11Çiçek Pastanesi - Çanakkale
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Çiçek Pastanesi - Çanakkale

Bozcaada'da yer alan Çiçek Pastanesi, damak çatlatan lezzetlere sahip. Kahvaltısı ve kurabiyeleri de çok meşhur olan Çiçek Pastanesi’nin dondurmalarını da ıskalamayın. Özellikle damla sakızlı, yaban incirli, lavantalı çeşitleri ile fark yaratıyor. Arzu ederseniz dondurmanızı kurabiye arasına koydurup iki lezzeti tek seferde de yaşayabilirsiniz.

12Sim Dondurma - Ankara
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Sim Dondurma - Ankara

Ankara'nın en iyi dondurmacısı olan Sim, aroması ve kıvamı şahane dondurmalar yapıyor. Değişmeyen lezzeti ile misafirlerini ağırlıyor. Özellikle bu sezon misafirlerine sundukları aktif karbonlu dondurma, farklı bir şeyler denemek isteyenlerin favorileri arasına girecek.

13Güneş Dondurma Waffle - İstanbul
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Güneş Dondurma Waffle - İstanbul

Bebek'in en eski ve favori dondurmacılarından Güneş, lezzeti ile mest ediyor. Limonlu, karadutlu, çikolatalı, Antep fıstıklı ve daha da fazlası bulunan seçenekleriyle herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği Güneş’te bir çılgınlık yapıp waffle da yiyebilirsiniz. Güneş Dondurma birçok ünlü ismin de favori mekanları arasında.

14Edo - Kahramanmaraş
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Edo - Kahramanmaraş

Maraş usulü dondurmayı yerinde tatmak isteyenler için Edo, Kahramanmaraş'ta uğranması gereken adreslerden biri. Doğal ve taze malzemelerin yerel lezzetlerle buluştuğu dondurma çeşitlerini internet üzerinden de sipariş verebilirsiniz. 1956’dan bu yana “Biz bu dondurmaya ömrümüzü verdik” sloganıyla dondurma üreten Edo’nun lezzetleri iddialı.

15Meşhur Dondurmacı Ali Usta - İstanbul
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Meşhur Dondurmacı Ali Usta - İstanbul

Moda'da geleneksel dondurma denilince akla ilk gelen mekanlardan olan Ali Usta, çikolatalı, bademli ve kestaneli dondurma çeşitleri ile önündeki uzun kuyruğa girmeye değecek olan bir yer. Caferağa Mahallesi’ndeki dondurmacının adresini bilmeseniz de kalabalığı takip etmez lezzete ulaşmanıza yeter.

16İsmail Şafak Dondurma - İstanbul
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İsmail Şafak Dondurma - İstanbul

İstanbul Büyükçekmece'deki iki şubesiyle doğal ve lezzetli dondurma arayanların ağızlarının tadını yerine getiren İsmail Şafak Dondurma, 1976 yılından beri bu işi yapıyor. Özellikle taze meyvelerle yaptıkları dondurmaları mutlaka tatmaya değer. Çıtır çıtır taze külahlarını da yemeyi ihmal etmeyin.

17Bebek Mini Dondurma - İstanbul
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Bebek Mini Dondurma - İstanbul

Bebek'in meşhur dondurmacısı olan Mini Dondurma, başka dondurmacılarda bulamayacağınız güllü lokumlu ve naneli dondurma çeşitleri ile dikkat çekiyor. 1968 yılından beri hizmet veren birkaç metrekarelik mekanda sütlü ve meyveli olmak üzere birçok dondurma çeşidi bulmak mümkün. Buradan dondurma alıp Bebek Sahili’nde yürümek tam bir İstanbul tecrübesi.

18Sütçü İmam Pastanesi - Antalya
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Sütçü İmam Pastanesi - Antalya

Alanya yolunda bulunan Sütçü İmam Pastanesi, yarım asırlık tecrübesini 50 çeşide yakın dondurma seçeneği ile taçlandırıyor. Doğal yöntemlerle üretilen dondurmalar yaz aylarında büyük rağbet görüyor. Sütçü İmam’ın dondurmasının tadına bakmak için Antalya’ya kadar gidemeyecek olanlar da Sakarya ve İstanbul Büyükçekmece’deki şubelerini deneyebilir.

19Roma Dondurmacısı - İstanbul
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Roma Dondurmacısı - İstanbul

1962 yılında Beşiktaş'ta açılan ve İtalyan tip dondurma satan Roma Dondurmacısı, üretimini kendi imalat merkezinde yapıyor. Dondurma çeşitleri arasından en beğenilenler Türk kahveli, damla sakızlı ve tarçınlı dondurma. Kaymaklı ve Antep fıstıklı dondurma ise en çabuk tükenenler arasında yer alıyor. Dondurmanın yanı sıra waffle da deneyebilirsiniz.

20Meto Dondurma - Ankara
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Meto Dondurma - Ankara

Kestane, bal, badem, bitter çikolata gibi güçlü lezzetler gerçek keçi sütü ile birleşti ve ortaya vazgeçilmez bir tat çıktı. Ankara Dikmen’de bulunan Meto Dondurma oldukça popüler. Makedonya göçmeni bir aile tarafından işletilen 1956 tarihli mekandaki Balkan lezzetinde dondurmaları mutlaka denemelisiniz.

21Bravo Patisserie – İzmir
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Bravo Patisserie – İzmir

Bravo Patisserie, Bostanlı'nın şirin sokaklarını bir lezzet haritasına dönüştüren mekanlardan. Yeşil limonlu, bitter çikolatalı, karadutlu, bal bademli, naneli ve daha birçok çeşide sahip dondurmaları ile yemeğe doyamayacağınız kadar lezzetli. Mekan İzmir’in yerlilerin yanı sıra turistlerin de en fazla uğradığı yerlerden birisi.

22Giliğ Dondurma – Antalya
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Giliğ Dondurma – Antalya

Antalya’nın bunaltıcı sıcağına karşı serinlemek isteyenlerin ellerindeki en tatlı silahlardan biri de Giliğ Dondurma’nın nefis ürünleri. Korkuteli ilçesinde bulunan mekanda, gerçek meyveler serin bir lezzet ile sunuluyor. Buraya uğrarsanız yanık sütten yapılan yanıksı dondurmayı denemeden ayrılmayın. Giliğ Dondurma’nın geniş bir oturma alanı da bulunuyor.

23Roma Dondurma – Mersin
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Roma Dondurma – Mersin

Mersin’in hareketli sahili Viranşehir’de bulunan Roma Dondurma, yaz aylarında gerçek Roma lezzetine sahip dondurmaları Akdeniz’de tadabileceğiniz nadir yerlerden. En çok tercih edilen ürünleri kavunlu ve naneli dondurma olan Roma Dondurma’yı tercih ederseniz pişman olmayacağınızı düşünüyoruz.

24Yaşar Pastanesi – Kahramanmaraş
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Yaşar Pastanesi – Kahramanmaraş

Keçi sütünden yapılan dondurma arıyorsanız, Yaşar Pastanesi doğru bir adres. Yaşar Pastanesi, yörede yetişen keçilerden sağılan gerçek keçi sütünü özel pişirme yöntemleri ile lezzetlendiriyor. Mekanda dövme dondurmanın tadına bakıp, sevdikleriniz için şoklanmış dondurma alabilirsiniz.

25Nur Pastaneleri - Antalya
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Nur Pastaneleri - Antalya

Antalya'da ve Akdeniz Bölgesi’nin birçok yerinde şubeleri bulunan Nur Pastaneleri, keçi sütünden üretilen dondurmaları ile dondurma severleri mest ediyor. Mekana özgü yanık kıvamda servis edilen dondurmalardan böğürtlenli, vişneli ve ananaslı olanlar mutlaka denenmeli. Farklı bir lezzet arayanlar için de kavunda dondurmayı tavsiye edebiliriz.

26Damla Dondurma - İstanbul
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Damla Dondurma - İstanbul

Kurtuluş'ta bulunan Damla Dondurma ilk olarak Merter'de açılıp daha sonra buraya taşınmış. Semtteki küçük dükkanın önünde kuyruklar oluşan dondurmacı, doğal ve taze malzemeler kullanarak dondurmalarını üretiyor. Çikolatadan çilekliye, karamelliden kaymaklıya kadar pek çok dondurma çeşidinin bulunabileceği Damla'da en çok sade ve tutti-frutti aromalı dondurma çeşitleri tercih ediliyor.

27Roma Dondurmacısı - İstanbul
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Roma Dondurmacısı - İstanbul

1970'de kurulan ve ikinci nesil tarafından işletilen Yeşilköy Roma Dondurmacısı, yıllar geçse de aynı tat ve aynı kalite ile devam ediyor. 20 çeşit dondurmanın arasında kestaneli ve kayısılı dondurmalar en çok ilgi görenler arasında. 10.00 – 01.00 saatleri arasında hizmet vermekteler. Önündeki masalarında Yeşilköy sakini müdavimleri her akşam görebilirsiniz.

28Vardar Dondurma - İstanbul
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Vardar Dondurma - İstanbul

Birbirinden farklı ve çok lezzetli dondurmalar yiyebileceğiniz Vardar dondurma, Beylerbeyi'nin en sevilen dondurmacılarından. Sadece tatlı değil, tuzlu dondurmalarda yiyebileceğiniz bu dondurmacı, özellikle çörekotu ve tulum peynirli dondurmasıyla ün kazandı.

29Türkay Dondurma - Çanakkale
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Türkay Dondurma - Çanakkale

Bozcaada'da önünde kuyruklar oluşan bir yer görürseniz anlayın ki Türkay dondurmacısını önündesiniz. Özellikle Bozcaada'ya has lavanta dondurmasını yiyebileceğiniz en iyi yerlerden biri. Yolunuz düşerse farklı lezzetli dondurmaları mutlaka deneyin.

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