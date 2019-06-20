Ünlülerin de favorisi... Burada yemeden dondurma yemiş sayılmazsınız

Güneş Dondurma Waffle - İstanbul Bebek'in en eski ve favori dondurmacılarından Güneş, lezzeti ile mest ediyor. Limonlu, karadutlu, çikolatalı, Antep fıstıklı ve daha da fazlası bulunan seçenekleriyle herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği Güneş’te bir çılgınlık yapıp waffle da yiyebilirsiniz. Güneş Dondurma birçok ünlü ismin de favori mekanları arasında.