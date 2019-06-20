Ünlülerin de favorisi... Burada yemeden dondurma yemiş sayılmazsınız
Türkiye'nin dört bir yanından sütüyle, meyvesiyle tadına doyulmaz dondurmalar yapan mekanları derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Özellikle yaz sıcakları içimizi kavururken dondurmadan güzel bir tatlı olabileceğine inanmıyoruz. Siz de gerçek meyvelerden ve sütten elde edilen, doğal, lezzetli dondurmalar peşindeyseniz listemizdeki adreslere mutlaka bir şans vermelisiniz. Herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği enfes dondurmalar yapan mekanlar huzurlarınızda…
2
Abone Ol
Yaşar Usta'nın Dondurması - İstanbul
Tarifsiz lezzetlerin en güzel durak noktalarından biri olan Yaşar Usta'nın Dondurması bebe bisküvisi, karamel, kavun, çilek, tahin gibi bin bir çeşit aromasıyla her zaman şaşırtabiliyor. Lezzetiyle kalpleri kazanan Yaşar Usta’nın Dondurması mutlaka denenmeli. İstanbul’un dört bir yanındaki şubelerinin yanı sıra internet üzerinden sipariş seçeneği de mevcut.
3
Abone Ol
Girandola - İstanbul
Arnavutköy, Yeniköy, Acıbadem, Florya, Göktürk ve Caddebostan’da şubeleri bulunan Girandola kalitesi ve lezzetleriyle dondurmanın en doğru adreslerinden. Meyveli dondurmaları kokularıyla baş döndürürken fıstıklı dondurması da adeta bağımlılık yaratıyor.
4
Abone Ol
Dondurmino - İzmir
Hem Alaçatı'da hem de Karaköy'de şubesi bulunan Dondurmino, dondurma aşıklarını çok mutlu ediyor. Narlı, şeftalili, yer fıstıklı, cheesecake’li dondurmaları mutlaka denenmesi gerekenler arasında yer alıyor.
5
Abone Ol
Roma Dondurma - İstanbul
Türkiye'nin birçok yerinde de, İstanbul'un birçok semtinde de Roma Dondurma isimli mekanlar bulabilirsiniz. Bunlardan biri de Büyükada'da… Roma Dondurma, kalitesi ve doğallığıyla lezzetini her daim koruyor. Krokan, Antep fıstığı, ceviz ve karamelli dondurmaları en favoriler arasında yer alıyor.
6
Abone Ol
Cremeria Milano - İstanbul
Her kaşıkta büyük bir haz veren Cremeria Milano, Türkiye’deki en iyi İtalyan dondurmacılardan biri. Tiramisulu, fındık kremalı gibi değişik çeşitlere de yer veren bu güzel yer, meyveli dondurmalarıyla da dondurma keyfini üst noktalara taşıyor. Cremeria Milano’nun İstanbul’daki çok sayıda şubesinin yanı sıra Antalya, Marmaris, Bodrum ve Bursa’da da şubeleri bulunuyor.
7
Abone Ol
Zeynel Muhallebicisi - İstanbul
1925'den bu yana lezzetiyle fark yaratan Zeynel Muhallebicisi özel dondurmalarıyla misafirlerini çok mutlu ediyor. İstanbul’da ve Ankara’da çok sayıda şubesi bulunan Zeynel Muhallebicisi'nin dondurmaları gerçek meyvelerden ve sütten yapılıyor. Kavunlu dondurmaları en çok sevilen dondurmaları arasında.
8
Abone Ol
Mua Gelatieri d'Italia - İstanbul
Yaz akşamlarını daha da güzelleştiren Mua, “Doğal malzemeler, gerçek gelato deneyimi” sloganıyla misafirlerine nefis İtalyan dondurmaları sunuyor. Kahveli, narlı, mürdüm erikli, portakallı ve bitter gibi dondurmalarıyla farklı lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Yeniköy, Reşitpaşa ve Caddebostan’da Mua lezzetlerinin tadına bakabilirsiniz.
9
Abone Ol
Bitez Dondurma - Muğla
En popüler dondurmacılardan biri olan Bitez, Bodrum'dan sonra İstanbul ve Antalya'da bulunan şubeleriyle de ağzınızı tatlandırmaya aday. Karadut, tahin ve susam, mandalina, limon, narlı gibi çeşitleriyle çok beğenilen Bitez Dondurma’nın şubelerinin önünde genellikle bir kuyrukla ve sırada bekleyen ünlü isimlerle karşılaşma ihtimaliniz olduğunu da belirtelim.
10
Abone Ol
Meşhur Girit Sakız Dondurmaları Nazmi Usta - İzmir
Eski Foça'da yer alan Nazmi Usta, meşhur lezzeti ile kuyruklar oluşturuyor. Taze malzemelerden tamamen ev yapımı dondurmaları arasında damla sakızlı, cevizli ve bademli çeşitler tam not alıyor. Nazmi Usta “Bebelere ve gebelere sıra bekletilmez” sloganıyla da birçok kişinin sempatisini kazanmış durumda.
11
Abone Ol
Çiçek Pastanesi - Çanakkale
Bozcaada'da yer alan Çiçek Pastanesi, damak çatlatan lezzetlere sahip. Kahvaltısı ve kurabiyeleri de çok meşhur olan Çiçek Pastanesi’nin dondurmalarını da ıskalamayın. Özellikle damla sakızlı, yaban incirli, lavantalı çeşitleri ile fark yaratıyor. Arzu ederseniz dondurmanızı kurabiye arasına koydurup iki lezzeti tek seferde de yaşayabilirsiniz.
12
Abone Ol
Sim Dondurma - Ankara
Ankara'nın en iyi dondurmacısı olan Sim, aroması ve kıvamı şahane dondurmalar yapıyor. Değişmeyen lezzeti ile misafirlerini ağırlıyor. Özellikle bu sezon misafirlerine sundukları aktif karbonlu dondurma, farklı bir şeyler denemek isteyenlerin favorileri arasına girecek.
13
Abone Ol
Güneş Dondurma Waffle - İstanbul
Bebek'in en eski ve favori dondurmacılarından Güneş, lezzeti ile mest ediyor. Limonlu, karadutlu, çikolatalı, Antep fıstıklı ve daha da fazlası bulunan seçenekleriyle herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği Güneş’te bir çılgınlık yapıp waffle da yiyebilirsiniz. Güneş Dondurma birçok ünlü ismin de favori mekanları arasında.
14
Abone Ol
Edo - Kahramanmaraş
Maraş usulü dondurmayı yerinde tatmak isteyenler için Edo, Kahramanmaraş'ta uğranması gereken adreslerden biri. Doğal ve taze malzemelerin yerel lezzetlerle buluştuğu dondurma çeşitlerini internet üzerinden de sipariş verebilirsiniz. 1956’dan bu yana “Biz bu dondurmaya ömrümüzü verdik” sloganıyla dondurma üreten Edo’nun lezzetleri iddialı.
15
Abone Ol
Meşhur Dondurmacı Ali Usta - İstanbul
Moda'da geleneksel dondurma denilince akla ilk gelen mekanlardan olan Ali Usta, çikolatalı, bademli ve kestaneli dondurma çeşitleri ile önündeki uzun kuyruğa girmeye değecek olan bir yer. Caferağa Mahallesi’ndeki dondurmacının adresini bilmeseniz de kalabalığı takip etmez lezzete ulaşmanıza yeter.
16
Abone Ol
İsmail Şafak Dondurma - İstanbul
İstanbul Büyükçekmece'deki iki şubesiyle doğal ve lezzetli dondurma arayanların ağızlarının tadını yerine getiren İsmail Şafak Dondurma, 1976 yılından beri bu işi yapıyor. Özellikle taze meyvelerle yaptıkları dondurmaları mutlaka tatmaya değer. Çıtır çıtır taze külahlarını da yemeyi ihmal etmeyin.
17
Abone Ol
Bebek Mini Dondurma - İstanbul
Bebek'in meşhur dondurmacısı olan Mini Dondurma, başka dondurmacılarda bulamayacağınız güllü lokumlu ve naneli dondurma çeşitleri ile dikkat çekiyor. 1968 yılından beri hizmet veren birkaç metrekarelik mekanda sütlü ve meyveli olmak üzere birçok dondurma çeşidi bulmak mümkün. Buradan dondurma alıp Bebek Sahili’nde yürümek tam bir İstanbul tecrübesi.
18
Abone Ol
Sütçü İmam Pastanesi - Antalya
Alanya yolunda bulunan Sütçü İmam Pastanesi, yarım asırlık tecrübesini 50 çeşide yakın dondurma seçeneği ile taçlandırıyor. Doğal yöntemlerle üretilen dondurmalar yaz aylarında büyük rağbet görüyor. Sütçü İmam’ın dondurmasının tadına bakmak için Antalya’ya kadar gidemeyecek olanlar da Sakarya ve İstanbul Büyükçekmece’deki şubelerini deneyebilir.
19
Abone Ol
Roma Dondurmacısı - İstanbul
1962 yılında Beşiktaş'ta açılan ve İtalyan tip dondurma satan Roma Dondurmacısı, üretimini kendi imalat merkezinde yapıyor. Dondurma çeşitleri arasından en beğenilenler Türk kahveli, damla sakızlı ve tarçınlı dondurma. Kaymaklı ve Antep fıstıklı dondurma ise en çabuk tükenenler arasında yer alıyor. Dondurmanın yanı sıra waffle da deneyebilirsiniz.
20
Abone Ol
Meto Dondurma - Ankara
Kestane, bal, badem, bitter çikolata gibi güçlü lezzetler gerçek keçi sütü ile birleşti ve ortaya vazgeçilmez bir tat çıktı. Ankara Dikmen’de bulunan Meto Dondurma oldukça popüler. Makedonya göçmeni bir aile tarafından işletilen 1956 tarihli mekandaki Balkan lezzetinde dondurmaları mutlaka denemelisiniz.
21
Abone Ol
Bravo Patisserie – İzmir
Bravo Patisserie, Bostanlı'nın şirin sokaklarını bir lezzet haritasına dönüştüren mekanlardan. Yeşil limonlu, bitter çikolatalı, karadutlu, bal bademli, naneli ve daha birçok çeşide sahip dondurmaları ile yemeğe doyamayacağınız kadar lezzetli. Mekan İzmir’in yerlilerin yanı sıra turistlerin de en fazla uğradığı yerlerden birisi.
22
Abone Ol
Giliğ Dondurma – Antalya
Antalya’nın bunaltıcı sıcağına karşı serinlemek isteyenlerin ellerindeki en tatlı silahlardan biri de Giliğ Dondurma’nın nefis ürünleri. Korkuteli ilçesinde bulunan mekanda, gerçek meyveler serin bir lezzet ile sunuluyor. Buraya uğrarsanız yanık sütten yapılan yanıksı dondurmayı denemeden ayrılmayın. Giliğ Dondurma’nın geniş bir oturma alanı da bulunuyor.
23
Abone Ol
Roma Dondurma – Mersin
Mersin’in hareketli sahili Viranşehir’de bulunan Roma Dondurma, yaz aylarında gerçek Roma lezzetine sahip dondurmaları Akdeniz’de tadabileceğiniz nadir yerlerden. En çok tercih edilen ürünleri kavunlu ve naneli dondurma olan Roma Dondurma’yı tercih ederseniz pişman olmayacağınızı düşünüyoruz.
24
Abone Ol
Yaşar Pastanesi – Kahramanmaraş
Keçi sütünden yapılan dondurma arıyorsanız, Yaşar Pastanesi doğru bir adres. Yaşar Pastanesi, yörede yetişen keçilerden sağılan gerçek keçi sütünü özel pişirme yöntemleri ile lezzetlendiriyor. Mekanda dövme dondurmanın tadına bakıp, sevdikleriniz için şoklanmış dondurma alabilirsiniz.
25
Abone Ol
Nur Pastaneleri - Antalya
Antalya'da ve Akdeniz Bölgesi’nin birçok yerinde şubeleri bulunan Nur Pastaneleri, keçi sütünden üretilen dondurmaları ile dondurma severleri mest ediyor. Mekana özgü yanık kıvamda servis edilen dondurmalardan böğürtlenli, vişneli ve ananaslı olanlar mutlaka denenmeli. Farklı bir lezzet arayanlar için de kavunda dondurmayı tavsiye edebiliriz.
26
Abone Ol
Damla Dondurma - İstanbul
Kurtuluş'ta bulunan Damla Dondurma ilk olarak Merter'de açılıp daha sonra buraya taşınmış. Semtteki küçük dükkanın önünde kuyruklar oluşan dondurmacı, doğal ve taze malzemeler kullanarak dondurmalarını üretiyor. Çikolatadan çilekliye, karamelliden kaymaklıya kadar pek çok dondurma çeşidinin bulunabileceği Damla'da en çok sade ve tutti-frutti aromalı dondurma çeşitleri tercih ediliyor.
27
Abone Ol
Roma Dondurmacısı - İstanbul
1970'de kurulan ve ikinci nesil tarafından işletilen Yeşilköy Roma Dondurmacısı, yıllar geçse de aynı tat ve aynı kalite ile devam ediyor. 20 çeşit dondurmanın arasında kestaneli ve kayısılı dondurmalar en çok ilgi görenler arasında. 10.00 – 01.00 saatleri arasında hizmet vermekteler. Önündeki masalarında Yeşilköy sakini müdavimleri her akşam görebilirsiniz.
28
Abone Ol
Vardar Dondurma - İstanbul
Birbirinden farklı ve çok lezzetli dondurmalar yiyebileceğiniz Vardar dondurma, Beylerbeyi'nin en sevilen dondurmacılarından. Sadece tatlı değil, tuzlu dondurmalarda yiyebileceğiniz bu dondurmacı, özellikle çörekotu ve tulum peynirli dondurmasıyla ün kazandı.
29
Abone Ol
Türkay Dondurma - Çanakkale
Bozcaada'da önünde kuyruklar oluşan bir yer görürseniz anlayın ki Türkay dondurmacısını önündesiniz. Özellikle Bozcaada'ya has lavanta dondurmasını yiyebileceğiniz en iyi yerlerden biri. Yolunuz düşerse farklı lezzetli dondurmaları mutlaka deneyin.