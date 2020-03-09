Ünlü yemek yazarları Kırşehir'in lezzetleriyle tanıştı

Yazar Barbara Massaad, Türkiye'de farklı şehirler dolaştığını, lezzet olarak en çok beğendiği yerlerden birisinin Kırşehir olduğunu ifade ederek "Yemeklerde aromalar çok iyi şekilde birbiriyle harmanlanmış, ağzın içerisinde ahenk içinde dağılıyor, kesinlikle damak tadına hitap ediyor. Kayısı, üzüm pekmezi ve et ile yapılan yemek ise çok farklı. Yoğurt ve kurutulmuş biber gerçekten çok özeldi. En beğendiğim tatlı ise Ahi helvası oldu. Tüm tarifleri alıyorum" dedi.