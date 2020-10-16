Yemek Kültürü Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 10:37 | 16 Ekim 2020 - 10:46

Ünlü çift hayranlarını şaşırttı! Meğer yıllardır böyle para kazanıyorlarmış

Türkiye olduğu gibi dünyada da çok ünlü isimler müzik, sinema, spor gibi işlerinden kazandıkları paralarla yemek içme sektörüne yatırım yapıyorlar. Biz de sizin için dünyanın en tanınmış ünlüleri arasında mekan sahibi olanların listesini hazırladık. İşte ekranlardan hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz mekanları…