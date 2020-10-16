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HaberlerLezizz Yemek KültürüÜnlü çift hayranlarını şaşırttı! Meğer yıllardır böyle para kazanıyorlarmış
GeriYemek Kültürü Ünlü çift hayranlarını şaşırttı! Meğer yıllardır böyle para kazanıyorlarmış
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Hürriyet
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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 10:37 | 

Ünlü çift hayranlarını şaşırttı! Meğer yıllardır böyle para kazanıyorlarmış

Türkiye olduğu gibi dünyada da çok ünlü isimler müzik, sinema, spor gibi işlerinden kazandıkları paralarla yemek içme sektörüne yatırım yapıyorlar. Biz de sizin için dünyanın en tanınmış ünlüleri arasında mekan sahibi olanların listesini hazırladık. İşte ekranlardan hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz mekanları…

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1
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Türkiye olduğu gibi dünyada da çok ünlü isimler müzik, sinema, spor gibi işlerinden kazandıkları paralarla yemek içme sektörüne yatırım yapıyorlar.

2
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Biz de sizin için dünyanın en tanınmış ünlüleri arasında mekan sahibi olanların listesini hazırladık. İşte ekranlardan hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz mekanları…

3Lady Gaga
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Lady Gaga

Lady Gaga ailesine ait Joanne isimli İtalyan lokantasına 2010 yılında ortak oldu. Burada yemek yiyenler zaman zaman Lady Gaga’yla da karşılaşabiliyor.

4Robert De Niro
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Robert De Niro

Hollywood’un en tanınmış isimlerinden Robert De Niro, dünyanın en ünlü suşi restoranlarının başında gelen Nobu’nun ortaklarından. Japon şef Nobuyuki Matsuhisa’nın adını taşıyan bu restoranların yanı sıra De Niro Tribeca Grill isimli bir et restoranının da sahibi.

5Piper Perabo
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Piper Perabo

Bir barda geçen Coyote Ugly filmiyle tanınan oyuncu Piper Perabo’nun gerçek hayatta da benzer ilgi alanları var. Perabo ve ailesi Jack’s Wife Freda isimli bir brunch restoranının sahibi. Perabo’nun ayrıca Employee’s Only isimli bir barda da yatırımları var.

6Richard Gere
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Richard Gere

Ünlü aktör Richard Gere, New York’ta bir pansiyon sahibi. Gere, eşi ve arkadaşlarıyla 2007’de açtığı bu pansiyonun ardından aynı ekiple iki de restoranı hayata geçirdi. Restoranlar yine pansiyonun bahçesinin içinde.

7Drake
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Drake

Rap dünyasının bir diğer yıldızı Drake de Toronto’da bir mekan sahibi Pick 6ix isimli bu lounge ve spor barı, Drake’in hayranlarının akınına uğruyor.

8Jon Bon Jovi
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Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi, memleketi New Jersey’de iki ayrı noktada bulunan Soul Kitchen isimli restoranların sahibi. Hayırseverliği ile tanınan Bon Jovi’nin restoranlarında "ileri ödeme" uygulaması da bulunuyor. Müşteriler kendi hesaplarını öderken 20 dolar ekleme yapıp, ihtiyacı olan başka birinin yemeğini de karşılayabiliyor.

9Olivia Culpo
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Olivia Culpo

Dünyanın en güzel kadınlarından Miss Universe Olivia Culpo, 2017’de ailesiyle birlikte The Back40 isimli bir restoran açtı. Rhode Island’daki mekanda Amerikan mutfağının keyif veren lezzetleri servis ediliyor.

10Donnie ve Mark Wahlberg
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Donnie ve Mark Wahlberg

Sinemanın ünlü kardeşleri Donnie ve Mark, kendi soyadlarından hareketle Wahlburgers isimli bir burgerci zincirinin sahibi. Mekanların yemek kısmından sorumlu olan kişi ise üçüncü kardeş şef Paul Wahlberg.

11Quentin Tarantino
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Quentin Tarantino

Dahi yönetmen Quentin Tarantino’nun New York’ta Do Hwa isimli bir Kore mutfağı mekanı var. Tarantino’yu burada yeni filminin senaryosunu yazarken görebilmeniz çok olası.

12Susan Sarandon
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Susan Sarandon

Susan Sarandon’a air SPiN isimli mekan kısmen bir restoran kısmen de bir masa tenisi alanı. Bu sporu çok seven Sarandon, sevgisini göstermenin en iyi yolu olarak bunu bulmuş.

13Sandra Bullock
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Sandra Bullock

Sevilen oyuncu Sandra Bullock da Teksas’ta bir mekan sahibi. Walton’s Fancy and Stable isimli bu mekanda ABD’nin güneyine ait yerel lezzetlerin keyfini çıkarmak mümkün.

14Hugh Jackman
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Hugh Jackman

Yeme içme sektörüne giren bir diğer oyuncu da Hugh Jackman. Jackman’ın New York’ta Laughing Man Coffee isimli bir kafesi bulunuyor. Yerel üreticiyi desteklemeyi amaçlayan mekana Jackman da sık sık gidiyor.

15Justin Theroux
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Justin Theroux

New York’ta kısa bir süre önce Ray’s isimli bir bar açan aktör Justin Theroux’nun mekanında içecekler için bir menü bulunmuyor. Dekorasyonu da oldukça minimalist olan mekanın içinde bir de güzel bir bilardo masası var.

16Ryan Gosling
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Ryan Gosling

Yakışıklılığıyla nam salmış olan Ryan Gosling’in Beverly Hills’de bulunan Fas restoranı Tagine, hem romantik ortamı hem de lezzetli yemekleriyle çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Tabii o kişiler arasında Gosling’in hayranları da var.

17Channing Tatum
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Channing Tatum

Oyuncu Channing Tatum, New Orleans’ta Saints and Sinners isimli bir mekana sahip. Saints and Sinners’ın menüsünde kızarmış timsah kuyruğu, jambalaya gibi güney mutfağı yemekleri yer alıyor.

18Moby
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Moby

Moby’nin Silver Lake’te bulunan restoranı Little Pine, vegan mutfağına odaklanıyor. Güzel vegan yemekleri güzel bir ortamda sunmak isteyen Little Pine’da Akdeniz tatlarını bulmak mümkün.

19Gloria Estefan
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Gloria Estefan

Şarkıcı Gloria Estefan Küba kökenli bir Amerikalı olarak Bongo’s Cuban Cafe isimli mekanında atalarına borcunu ödüyor. Küba yemekleri ve Küba müzikleriyle Bongo’s Cuban, Walt Disney World’ün içinde.

20Robert Redford
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Robert Redford

Sundance Film Festivali’nin de kurucusu olan aktör Robert Redford, festivalin yapıldığı şehir olan Park City, Utah’da bir de Zoom isimli bir restoran açtı. Özellikle ocak ayında festival varken bu mekanda yer bulamadığınızı da belirtelim.

21Michael Jordan
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Michael Jordan

Spor dünyasının yıldızı Michael Jordan’ın New York, Connecticut ve Chicago’da üç adet et restoranı buluyor. Michael Jordan’s Steakhouse’da etin yanı sıra deniz ürünleri ve tatlılar da çok lezzetliymiş.

22Zach Braff
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Zach Braff

Scrubs dizisinin başrol oyuncusu Zach Braff’in, New York’ta arkadaşı Şef Laurence Edelman ile birlikte açtığı bir istiridye barı bulunuyor. Mermaid Oyster Bar isimli mekan Harry Styles gibi ünlülerin de favorisi.

23Chris Noth
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Chris Noth

Sex and the City’nin Mr. Big’i Chris Noth, New York’un favori adreslerinden Cutting Room’un sahibi. 90’larda ve 2000’lerde David Bowie gibi ünlü isimlerin sahne aldığı Cutting Room bir dönem kapandıktan sonra yeniden açıldı.

24Norman Reedus
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Norman Reedus

Walking Dead’den tanıdığımız Norman Reedus’ın Senoia’da Nic and Normans isimli bir restoranı var. Reedus’ın buradaki ortağı da Walking Dead’in yönetmeni ve yapımcısı Greg Nicotero.

25Ty Burrell
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Ty Burrell

Modern Family’nin babasu Ty Burrell de Salt Lake City’de bir restoran sahibiydi. Burrell ayrıca Park City’de de şehrin en eski restoranı olan The Eating Establishment’ı satın adı.

26Ralph Lauren
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Ralph Lauren

Tasarımcı Ralph Lauren, ikonik markası Polo’yu restoranı için de isim olarak seçmiş. Mekanın menüsü de Lauren’ın tarzını yansıtıyor. Hatta kendisinin Colorado’daki çiftliğinde yetişen ineklerin etleri bile burada servis ediliyor.

27Jay-Z
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Jay-Z

Rap müziğin kralı Jay-Z 40/40 isimli bir spor temalı bar ile bir brunch mekanının ortakları arasında. Özellikle 2003’te açılan ve kısa bir süre önce 10 milyon dolarlık bir tadilattan geçen 40/40 oldukça ünlü bir mekan. Jay-Z Beyonce çiftinin bir başka restoran girişiminde daha bulunacağı da iddia ediliyor.

28Jessica Biel
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Jessica Biel

Jessica Biel, çocuklarıyla sağlıklı ve keyifli yemekler yemek isteyen ebeveynler için Hollywood’da Au Fudge isimli bir restoran açtı. Menüsünün tamamı organik, doğal ve boyasız yemeklerden oluşan Au Fudge’da ayrıca çocuklar için denetimli oyun alanları da var.

29Justin Timberlake
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Justin Timberlake

Justin Timberlake, yemekleri ve müzikleriyle çok sevilen Southern Hospitality isimli restoranların sahibi. New York’ta iki şubesi olan Southern Hospitality’de “anneanne mutfağından çıkmış gibi” hissettiren güney yemekleri servis ediliyor.

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