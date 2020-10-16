Ünlü çift hayranlarını şaşırttı! Meğer yıllardır böyle para kazanıyorlarmış
Türkiye olduğu gibi dünyada da çok ünlü isimler müzik, sinema, spor gibi işlerinden kazandıkları paralarla yemek içme sektörüne yatırım yapıyorlar. Biz de sizin için dünyanın en tanınmış ünlüleri arasında mekan sahibi olanların listesini hazırladık. İşte ekranlardan hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz mekanları…
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Türkiye olduğu gibi dünyada da çok ünlü isimler müzik, sinema, spor gibi işlerinden kazandıkları paralarla yemek içme sektörüne yatırım yapıyorlar.
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Biz de sizin için dünyanın en tanınmış ünlüleri arasında mekan sahibi olanların listesini hazırladık. İşte ekranlardan hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz mekanları…
3
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Lady Gaga
Lady Gaga ailesine ait Joanne isimli İtalyan lokantasına 2010 yılında ortak oldu. Burada yemek yiyenler zaman zaman Lady Gaga’yla da karşılaşabiliyor.
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Robert De Niro
Hollywood’un en tanınmış isimlerinden Robert De Niro, dünyanın en ünlü suşi restoranlarının başında gelen Nobu’nun ortaklarından. Japon şef Nobuyuki Matsuhisa’nın adını taşıyan bu restoranların yanı sıra De Niro Tribeca Grill isimli bir et restoranının da sahibi.
5
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Piper Perabo
Bir barda geçen Coyote Ugly filmiyle tanınan oyuncu Piper Perabo’nun gerçek hayatta da benzer ilgi alanları var. Perabo ve ailesi Jack’s Wife Freda isimli bir brunch restoranının sahibi. Perabo’nun ayrıca Employee’s Only isimli bir barda da yatırımları var.
6
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Richard Gere
Ünlü aktör Richard Gere, New York’ta bir pansiyon sahibi. Gere, eşi ve arkadaşlarıyla 2007’de açtığı bu pansiyonun ardından aynı ekiple iki de restoranı hayata geçirdi. Restoranlar yine pansiyonun bahçesinin içinde.
7
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Drake
Rap dünyasının bir diğer yıldızı Drake de Toronto’da bir mekan sahibi Pick 6ix isimli bu lounge ve spor barı, Drake’in hayranlarının akınına uğruyor.
8
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Jon Bon Jovi
Jon Bon Jovi, memleketi New Jersey’de iki ayrı noktada bulunan Soul Kitchen isimli restoranların sahibi. Hayırseverliği ile tanınan Bon Jovi’nin restoranlarında "ileri ödeme" uygulaması da bulunuyor. Müşteriler kendi hesaplarını öderken 20 dolar ekleme yapıp, ihtiyacı olan başka birinin yemeğini de karşılayabiliyor.
9
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Olivia Culpo
Dünyanın en güzel kadınlarından Miss Universe Olivia Culpo, 2017’de ailesiyle birlikte The Back40 isimli bir restoran açtı. Rhode Island’daki mekanda Amerikan mutfağının keyif veren lezzetleri servis ediliyor.
10
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Donnie ve Mark Wahlberg
Sinemanın ünlü kardeşleri Donnie ve Mark, kendi soyadlarından hareketle Wahlburgers isimli bir burgerci zincirinin sahibi. Mekanların yemek kısmından sorumlu olan kişi ise üçüncü kardeş şef Paul Wahlberg.
11
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Quentin Tarantino
Dahi yönetmen Quentin Tarantino’nun New York’ta Do Hwa isimli bir Kore mutfağı mekanı var. Tarantino’yu burada yeni filminin senaryosunu yazarken görebilmeniz çok olası.
12
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Susan Sarandon
Susan Sarandon’a air SPiN isimli mekan kısmen bir restoran kısmen de bir masa tenisi alanı. Bu sporu çok seven Sarandon, sevgisini göstermenin en iyi yolu olarak bunu bulmuş.
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Sandra Bullock
Sevilen oyuncu Sandra Bullock da Teksas’ta bir mekan sahibi. Walton’s Fancy and Stable isimli bu mekanda ABD’nin güneyine ait yerel lezzetlerin keyfini çıkarmak mümkün.
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Hugh Jackman
Yeme içme sektörüne giren bir diğer oyuncu da Hugh Jackman. Jackman’ın New York’ta Laughing Man Coffee isimli bir kafesi bulunuyor. Yerel üreticiyi desteklemeyi amaçlayan mekana Jackman da sık sık gidiyor.
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Justin Theroux
New York’ta kısa bir süre önce Ray’s isimli bir bar açan aktör Justin Theroux’nun mekanında içecekler için bir menü bulunmuyor. Dekorasyonu da oldukça minimalist olan mekanın içinde bir de güzel bir bilardo masası var.
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Ryan Gosling
Yakışıklılığıyla nam salmış olan Ryan Gosling’in Beverly Hills’de bulunan Fas restoranı Tagine, hem romantik ortamı hem de lezzetli yemekleriyle çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Tabii o kişiler arasında Gosling’in hayranları da var.
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Channing Tatum
Oyuncu Channing Tatum, New Orleans’ta Saints and Sinners isimli bir mekana sahip. Saints and Sinners’ın menüsünde kızarmış timsah kuyruğu, jambalaya gibi güney mutfağı yemekleri yer alıyor.
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Moby
Moby’nin Silver Lake’te bulunan restoranı Little Pine, vegan mutfağına odaklanıyor. Güzel vegan yemekleri güzel bir ortamda sunmak isteyen Little Pine’da Akdeniz tatlarını bulmak mümkün.
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Gloria Estefan
Şarkıcı Gloria Estefan Küba kökenli bir Amerikalı olarak Bongo’s Cuban Cafe isimli mekanında atalarına borcunu ödüyor. Küba yemekleri ve Küba müzikleriyle Bongo’s Cuban, Walt Disney World’ün içinde.
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Robert Redford
Sundance Film Festivali’nin de kurucusu olan aktör Robert Redford, festivalin yapıldığı şehir olan Park City, Utah’da bir de Zoom isimli bir restoran açtı. Özellikle ocak ayında festival varken bu mekanda yer bulamadığınızı da belirtelim.
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Michael Jordan
Spor dünyasının yıldızı Michael Jordan’ın New York, Connecticut ve Chicago’da üç adet et restoranı buluyor. Michael Jordan’s Steakhouse’da etin yanı sıra deniz ürünleri ve tatlılar da çok lezzetliymiş.
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Zach Braff
Scrubs dizisinin başrol oyuncusu Zach Braff’in, New York’ta arkadaşı Şef Laurence Edelman ile birlikte açtığı bir istiridye barı bulunuyor. Mermaid Oyster Bar isimli mekan Harry Styles gibi ünlülerin de favorisi.
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Chris Noth
Sex and the City’nin Mr. Big’i Chris Noth, New York’un favori adreslerinden Cutting Room’un sahibi. 90’larda ve 2000’lerde David Bowie gibi ünlü isimlerin sahne aldığı Cutting Room bir dönem kapandıktan sonra yeniden açıldı.
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Norman Reedus
Walking Dead’den tanıdığımız Norman Reedus’ın Senoia’da Nic and Normans isimli bir restoranı var. Reedus’ın buradaki ortağı da Walking Dead’in yönetmeni ve yapımcısı Greg Nicotero.
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Ty Burrell
Modern Family’nin babasu Ty Burrell de Salt Lake City’de bir restoran sahibiydi. Burrell ayrıca Park City’de de şehrin en eski restoranı olan The Eating Establishment’ı satın adı.
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Ralph Lauren
Tasarımcı Ralph Lauren, ikonik markası Polo’yu restoranı için de isim olarak seçmiş. Mekanın menüsü de Lauren’ın tarzını yansıtıyor. Hatta kendisinin Colorado’daki çiftliğinde yetişen ineklerin etleri bile burada servis ediliyor.
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Jay-Z
Rap müziğin kralı Jay-Z 40/40 isimli bir spor temalı bar ile bir brunch mekanının ortakları arasında. Özellikle 2003’te açılan ve kısa bir süre önce 10 milyon dolarlık bir tadilattan geçen 40/40 oldukça ünlü bir mekan. Jay-Z Beyonce çiftinin bir başka restoran girişiminde daha bulunacağı da iddia ediliyor.
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Jessica Biel
Jessica Biel, çocuklarıyla sağlıklı ve keyifli yemekler yemek isteyen ebeveynler için Hollywood’da Au Fudge isimli bir restoran açtı. Menüsünün tamamı organik, doğal ve boyasız yemeklerden oluşan Au Fudge’da ayrıca çocuklar için denetimli oyun alanları da var.
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Justin Timberlake
Justin Timberlake, yemekleri ve müzikleriyle çok sevilen Southern Hospitality isimli restoranların sahibi. New York’ta iki şubesi olan Southern Hospitality’de “anneanne mutfağından çıkmış gibi” hissettiren güney yemekleri servis ediliyor.