Üniversite öğrencileri katmerin yapımını işin ustasından öğrendi

Herkesi Gaziantep’e davet eden Özsimitçi, “Gaziantep’te ‘doydum’ diye bir cümle yoktur, ‘ne yiyelim’ vardır. Bu cümleden yola çıkarak herkesi Gaziantep’e davet ediyoruz. Hamuru mermerde açmak gerekiyor ve püf noktası güzel yoğurmak. Güzel yoğurmazsak hamur küser. Hamuru yaparken suyunu, tuzunu ve ununu iyi orantılayıp, dakikayı tutturmak gerekiyor ki parçalanmasın. Katmeri iyi yapmanın püf noktası zaman ve tecrübedir ifadelerini kullandı. Katmer ustalığının dede mesleği olduğunu ve 130 yıldır ailecek bu işi yaptıklarını aktaran Özsimitçi, “Bu mesleği gençler bizden sonra devam ettirip başarmak zorundalar. Yanımda çalışan, yetişen 20 genç arkadaşım var” dedi.