UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi Afyonkarahisar'dan enfes yemek tarifleri
Gaziantep ve Hatay'ın ardından Afyonkarahisar da gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil oldu. Biz de bu güzel haber üzerine Afyonkarahisar yemeklerini merak edenler için enfes bir menü hazırladık. İşte çok seveceğiniz Afyonkarahisar yemeklerinden seçmeler...
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Bükme tarifi
Bükme, Afyonkarahisar’a ait bir tür börek. Genellikle haşhaşlı ve mercimekli yapılan bükme, mercimek yerine patates kullanılarak da yapılabiliyor. Adını katlama şeklinden alan bükme, Afyonkarahisar’da genellikle vişne hoşafıyla veya kavun ve karpuzla servis ediliyor. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bükmenin tarifini ve malzemelerini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık…
Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı isimlerle anılan erişteli mercimek çorbası, Afyonkarahisar’da da sakala çarpan çorbası ya da sakala çarpan çorba olarak biliniyor. İçinde hem mercimek hem de erişte olduğu için oldukça besleyici ve doyurucu bir lezzet olan sakala çarpan çorbası, lezzetiyle özellikle kış aylarında sofralarınızı şenlendirecek. Sakala çarpan çorbasını merak edenler için malzeme listemiz ve yapılış aşamalarımız aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Afyonkarahisar’ın mutfağına özel bir lezzet göce köftesi ya da yerel dille söylememiz gerekirse göce “köttüsü”. Göce buğdayın ayıklanıp değirmende çekilmesiyle elde edilen bir tür ince bulgur olarak tarif edilebilir. Düğü ise göceden daha ince çekilmiş bir tür bulgur. Göce köftesi de bu ikisiyle yapılan nefis bir bulgur köftesi. Sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla servis edilen göce kötüsünün malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Ağzı açık Afyonkarahisar mutfağına ait bir çeşit hamur işi. İçi kıymalı ağzı açık bir börek olarak tarif edebileceğimiz bu lezzet, özellikle sıcakken yanında ayranla çok güzel gidiyor. Siz de ağzı açık için malzemeleri ve yapılış aşamasını merak ediyorsanız, doğru yere geldiniz. İşte tarifimiz…
Son dönemde evde yapılan ve taş fırında pişirilen ekşi mayalı ekmekler hem sağlık hem de lezzet arayışında olanların gözdesi. Bu ekmeklerden bazıları da yörelerimizle özdeşleşmiş durumda. Örneğin Afyonkarahisar’ın patatesli ekmeği bunlardan biri. İçindeki haşlanmış patates ilavesiyle yumuşacık bir kıvama kavuşan patatesli Afyon ekmeğini, siz de evinizde deneyebilirsiniz. Bizim tarifimizde ölçüler büyük miktarlarda ancak siz bu miktarları kendinize göre ayarlayıp evde daha küçük miktarlarda ekmek yapabilirsiniz.
Hamursuz, Afyonkarahisarlıların özellikle sabah kahvaltılarında tükettikleri çok doyurucu bir hamur işi. Malzemesinde maya olmayan içine haşhaş eklenen bu lezzet, yanında katık olmadan bile zevkle tüketilebiliyor. Sizin de çay saatlerinde ve kahvaltılarda zevkle yiyebileceğiniz hamursuzun malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Afiyet olsun…
Afyonkarahisar denince akla ilk gelenlerden biri enfes kaymağıdır. Kaymak da en çok ekmek kadayıfına yakışır. Sizin için enfes bir Afyon usulü ekmek kadayıfı tarifi hazırladık. Özellikle şerbetli tatlıları sevenlerin mutlaka denemesi gereken bu ekmek kadayıfı tarifimize bayılacaksınız. Şimdiden elinize sağlık…
Anadolu’nun her şehrinin ayrı bir köftesi vardır ve bu köftelerin hepsi de birbirinden lezzetlidir. Afyonkarahisar’ın ünlü köftesi de salçalı sosla lezzetlenen sulu köftedir. Yöresel ağızla “sulu köttü” diye de adlandırılan bu yemeğin tadına bakmak için illa Afyonkarahisar’a gitmenize gerek yok çünkü sizin için enfes bir sulu köttü tarifimiz var. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden elinize sağlık!
Pilavlar sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden. Özellikle yöresel pilavların lezzetine doyum olmuyor. Özbek pilavı da Afyonkarahisar mutfağında sıkça karşımıza çıkan etli ve havuçlu bir pilav. Tek başına bile oldukça lezzetli olan bu pilavı çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden elinize sağlık, afiyet olsun…
İlibada, efelek ya da evelik diye de bilinen labada otuna Afyonkarahisar ve çevresinde verilen bir isim. İçi salçalı ve bol baharatlı olan ilibada dolmasında kullanılan düğü ve göce de bu yemeği bildiğimiz dolmalardan farklılaştırıyor. Yöresel lezzetleri sevenlerin çok beğeneceğine emin olduğumuz ilibada dolmasını denemek isteyenler için malzemeler ve tarif aşağıda…
Salatalar sofralarımızın olmazsa olmazlarından. Türkiye’nin her yerinde karşımıza çıkan çoban, mevsim gibi salataların yanı sıra yöresel salatalarımız da mevcut. Bunlardan biri de Afyonkarahisar mutfağına ait olan afiyan salatası. Afiyan, afyonun yöresel dildeki karşılığı; afiyan ise haşhaş bitkisinin tarlada ilk yeşerdiği zaman yapraklarına verilen isim. Bu yöresel salatanın yapılışını merak edenler için ise malzemeler ve tarif hemen aşağıda. Afiyet olsun…
Kebap Türk mutfağı denince akla gelen lezzetlerin başında yer alıyor. Her şehrimizin kendine has bir kebabından söz etmek mümkün. Afyonkarahisar mutfağında da ramazan kebabı çok seviliyor. Afyon kebabı olarak da bilinen bu yemek özellikle ramazan ayında iftarda tüketildiği için bu ismi almış. Ramazan kebabının malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Yöresel lezzet sevenler bu yemeği mutlaka denemeli…
Hurma baklavası, Afyonkarahisar’ın sevilen yöresel lezzetlerinden biri. Ağızda hurma gibi dağıldığı için bu ismi alan hurma baklavası, hurmanın yerel dildeki adıyla yani “fırma baklavası” diye de biliniyor. İster hurma olsun ister fırma, lezzetine doyum olmayan bu tatlıyı siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Badılcan, Afyonkarahisar ağzında patlıcan anlamına geliyor. Bu da adı her ne kadar börek de olsa patlıcanlı bir yemek aslında. Yani börek denince hamur filan beklemeyin. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu hafif yemek, glüten tüketmeyenlerin börek ihtiyacını da kolayca karşılamasını sağlayacak. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz badılcan böreği tarifi…