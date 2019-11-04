UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi Afyonkarahisar'dan enfes yemek tarifleri

Patatesli Afyon ekmeği tarifi Son dönemde evde yapılan ve taş fırında pişirilen ekşi mayalı ekmekler hem sağlık hem de lezzet arayışında olanların gözdesi. Bu ekmeklerden bazıları da yörelerimizle özdeşleşmiş durumda. Örneğin Afyonkarahisar’ın patatesli ekmeği bunlardan biri. İçindeki haşlanmış patates ilavesiyle yumuşacık bir kıvama kavuşan patatesli Afyon ekmeğini, siz de evinizde deneyebilirsiniz. Bizim tarifimizde ölçüler büyük miktarlarda ancak siz bu miktarları kendinize göre ayarlayıp evde daha küçük miktarlarda ekmek yapabilirsiniz.