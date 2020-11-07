Uluslararası Nuh’un Ambarı listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye girenler

Merkezi İtalya’da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan ve 5 bin 323 ürünün bulunduğu Uluslararası Nuh’un Ambarı (Ark of Taste) listesi açıklandı. Listede Türkiye'den 76 yöresel ürün ve lezzet yer alıyor.