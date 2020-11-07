Uluslararası Nuh’un Ambarı listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye girenler

Merkezi İtalya’da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan ve 5 bin 323 ürünün bulunduğu Uluslararası Nuh’un Ambarı (Ark of Taste) listesi açıklandı. Listede Türkiye'den 76 yöresel ürün ve lezzet yer alıyor.
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Uluslararası Nuh’un Ambarı listesinde 76 ürünün bulunduğu Türkiye’de ilk sırada 20 ürünle Ege Bölgesi var. Bölgelere göre Marmara’dan 17, Akdeniz’den 14, Doğu Anadolu’dan 13, Karadeniz’den 7, İç Anadolu’dan 4, Güneydoğu’dan ise 1 ürün listede yer alıyor.