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Hürriyet
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Yemek Kültürü
Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ajanslar
Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 13:52 | 

Uluslararası Nuh’un Ambarı listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye girenler

Uluslararası Nuh’un Ambarı (Ark of Taste) listesinde Türkiye'den 76 yöresel ürün ve lezzet yer alıyor.

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Merkezi İtalya’da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan ve 5 bin 323 ürünün bulunduğu Uluslararası Nuh’un Ambarı (Ark of Taste) listesi açıklandı. Listede Türkiye'den 76 yöresel ürün ve lezzet yer alıyor.

2
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Uluslararası Nuh’un Ambarı listesinde 76 ürünün bulunduğu Türkiye’de ilk sırada 20 ürünle Ege Bölgesi var. Bölgelere göre Marmara’dan 17, Akdeniz’den 14, Doğu Anadolu’dan 13, Karadeniz’den 7, İç Anadolu’dan 4, Güneydoğu’dan ise 1 ürün listede yer alıyor.

3EGE BÖLGESİ
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EGE BÖLGESİ

Armola peyniri, Bardacık incir, Foça çekme makarna, erkence sızma zeytinyağı, Foça karası üzüm, Foça tarhanası, hurma zeytin, İzmir tulum, kozak çam fıstığı helvası, Sakız koyunu, sakızlı tarhana, geleneksel boyoz, karabaşotu (yabani lavanta) reçeli, kopanisti peyniri (İzmir).

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Bodrum gemici peksimeti, Gambilya, havyar ve Milas ısırganlı erişte (Muğla).
Yanık yoğurt (Denizli).
Geleneksel Afyon kaymağı.

5MARMARA BÖLGESİ
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MARMARA BÖLGESİ

Mavi (küflü) katık peyniri, hırsız çalmaz kavunu, kirlihanım peyniri, yünlü tulum, İvrindi kelle peyniri (Balıkesir).
Çavuş üzümü, İmroz koyunu, karalahna üzümü, Vasilaki üzümü (Çanakkale).

6
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Şile kestane balı, Şile bal sirkesi, Yedikule marulu (İstanbul).
Kuntra üzümü (Tekirdağ-Çanakkale).
Mihaliç peyniri (Bursa).

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Füme Çerkes peyniri (Kocaeli-Sakarya).
Şeker pancarı pekmezi (Kırklareli).
Geleneksel hardaliye (Trakya).

8AKDENİZ BÖLGESİ
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AKDENİZ BÖLGESİ

Yanık dondurma, Gömbe tarhana, ekşi tarhana, koca tarhana, Yelten tarhana (Antalya).
Çerez tarhana (Burdur-Denizli).
Bozyazı kavutu, Patkara üzümü, sarı ulak zeytin (Mersin).

9
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Bezde tulum ve kırmızı tort peyniri (Toroslar).
Şalgam suyu, tatlı limon (Adana).
Ev yapımı turunç ekşisi (Adana-Hatay-Mersin).

10DOĞU ANADOLU
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DOĞU ANADOLU

Eski kaşar peyniri, Boğatepe gravyer, Çakmak peyniri, Çanak peyniri, Kars kazı, Kavılca buğday (Kars).
Gorcola peyniri, Hanak balı (Ardahan).
Türkmen saçak peyniri (Kars-Ardahan).

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Eğin dut pekmezi (Erzincan).
Kuru kaymak (Erzurum).
Tunceli sarımsağı.
Van otlu peyniri.

12KARADENİZ BÖLGESİ
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KARADENİZ BÖLGESİ

Bileki ekmek, Ladin çam reçinesi (Artvin).
Çamlıhemşin balı (Rize).
Kastamonu pastırması, siyez buğday bulguru (Kastamonu).
Kargı tulumu (Çorum).
Karayaka koyunu.

13İÇ ANADOLU BÖLGESİ
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Beyşehir tarhana (Konya).
Divle obruk peyniri, Karaman siyah mercimek (Karaman).
Ekşi siyah üzüm (Karaman-Konya)

14GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

İsot biberi (Şanlıurfa).

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