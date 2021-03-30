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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 11:15 | 

Ülkelerin Popüler Sandviçleri

Hem pratik, hem doyurucu, hem açlık bastırıcı… Çok işlevli sandviçleri dünyaca çok seviyoruz. Bizim ülkemizde de malzemesi değiştirilerek farklı çeşitlerde yapılabilen sandviçler, bakalım dünyada nasıl yerini almış?

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1Chacarero - Şili

Chacarero - Şili

İnce ince dilimlenmiş taze fasulye, dana biftek, chili biber ve domatesin yuvarlak ekmek içine girdiği bu sandviç çeşidi, bol malzeme ile yapılıyor. Görüntüsü biraz ilginç gelse de, taze fasulyeyi ‘’Bir de böyle denemek istiyorum.’’ diyenler için cazip.

2Cemita - Meksika

Cemita - Meksika

Cemita, Meksika'daki Puebla bölgesine ait, üzeri susamla kaplı bir çeşit ekmek. Sandviç yapmak için bu ekmeğin içerisine avokado, et, soğan, lifli peynir, rokaya benzeyen papalo isimli bir yeşillik ve kırmızı salsa sosu konuyor.

3Chip Butty - İngiltere

Chip Butty - İngiltere

Patsoya benzeyen bu sandviçin tek farkı; patateslerin ekmek arasına yerleştirilmeden önce ekmeğe eritilmiş tereyağı sürülmesi.

4Gua Bao – Tayvan

Gua Bao – Tayvan

Bao, buharda pişmiş hamura verilen isim. Gua Bao yapmak için; bu ekmeklerin arasına et ve üzerine kişniş, hardal, dövülmüş yer fıstığı gibi birbirinden farklı soslar ilave ediliyor.

5Hawaii Tostu

Hawaii Tostu

Jampon, bir dilim peynir ve bir ananas diliminin kızarmış bir ekmek üzerinde buluştuğunu düşünün. Bu tostun özelliği; ortasında maraschino kirazıyla açılan bir boşluk olması. Böylece o boşluktan peynir erir ve lezzet ikiye katlanır.

6Panini - İtalya

Panini - İtalya

İtalya’dan dünyaya yayılan bu lezzeti siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Dikdörtgen veya elips şeklinde bir taze ekmek, bol et ve taze sebzelerin buluştuğu bu lezzeti sevmemek imkansız.

7Patso - Türkiye

Patso - Türkiye

Bize ait bir sandviç. Bol patates kızartması, ketçap, mayonez ve beyaz ekmek. Hepimize okul yıllarını hatırlatan patso, basit malzemeleri ve büyük lezzetiyle hala hepimiz için vazgeçilmez.

8Sabich - İsrail

Sabich - İsrail

İsrail’in en meşhur sandviçlerinden biri olan Sabich, içerisinde pek çok farklı malzemeyi barındırıyor. Kızarmış patlıcan, haşlanmış yumurta, maydanoz, soğan… Ekmeği ise; İsrail’e özel laffa denilen bir hamur çeşidi. Tahin sosu da ilave edilen Sabich, seveceğiniz türden, çok doyurucu bir sandviç.

9Zapiekanka - Polonya

Zapiekanka - Polonya

Zapiekanka için açık sandviç diyebiliriz. Hatta Polonya pizzası olarak da bilinir. Baget bir ekmeğin üzerine mantar, peynir ve ketçap konularak yapılır.

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