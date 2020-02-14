Uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A300 Muğla'da restoran oldu

Yaklaşık 100 ton ağırlığında olan, içi ve kanatları masa ile sandalyelerle donatılan uçak restoran, hizmete açıldı. Ege ile Karadeniz mutfağından yemeklerin sunulduğu restoranda kahvaltı da veriliyor. Ayrıca, restoranın altında kalan arazi ise yaz aylarında restoran olarak kullanılıyor.