Turşu suyuyla mayalanıyor, soğuk sularda saklanıyor

Yaylalarda endemik bitkiyle beslenen keçi ve koyunların sütünden elde edilen otlu peynirin diğerlerinden farkı, lezzet ve soğangillerden olan soğanak bitkisinin karışımı ile elde ediliyor olması. Kış ayından toplanıp turşu gibi bidonlara basılarak ekşimeye bırakılan soğanak otu, mayalanıp keçi sütü ile karıştırılarak 5 saat dinlenmeye alınıyor. Daha sonra keselerde süzülerek suyundan ayrışması sağlanıyor. Suyu ile lor yapan üreticiler, otlu peyniri dilimledikten sonra soğuk yayla sularında muhafaza ediyorlar.