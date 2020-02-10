Türkiye'yi karış karış gezerek peynirli tatlıları araştırıyor

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Prof. Dr. Kırımlı'ya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, Kula'nın yükselen bir turizm değeri olması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini ve UNESCO çatısı altında Kula'nın ve Türkiye'nin tanıtımını sürdürdüklerini söyledi. Kula'nın sahip olduğu bu gastronomik değere rağmen yeterince tanınmadığına dikkati çeken Kırımlı, şunları kaydetti: "Maalesef bu iki değerli kültürel ürün de Türkiye'de yeteri kadar tanınmıyor hatta Türkiye'nin değişik yerlerinde çok karşılaştığım üzere unutulmaya ya da kullanımdan düşmeye yüz tutuyor. Bunu hatırlatmak, envanterlere geçirmek, insanlarda farkındalık yaratmak benim naçizane amaçlarımdan bir tanesi. Bunu değerlendirmek ve literatüre kazandırmak amacıyla Kula'ya geldim."