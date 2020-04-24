Türkiye'nin lezzet başkentinin olmazsa olmaz ramazan lezzeti

Bu lezzetin ramazanda hemen hemen her evde de tüketildiğini anlatan Erkan, "Ramazan öncesinde yaptığımız oruk hem iftar hem de sahurda tüketilebiliyor. İçindeki kıymadan dolayı protein içerir, bulgur olduğu için karbonhidrat içerir ve tok tutar. Hatay'ın 15 ilçesinde genelde her evde bu hazırlıklar yapılır" dedi.