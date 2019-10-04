Türkiye'nin gül kokulu şehri Isparta'nın mutfağından enfes lezzetler
Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biridir Isparta. Gülleriyle dillere destan olan bu şehrimizin yemekleri de çok lezizdir. Sizin için Isparta mutfağından çok lezzetli tarifler derledik. İşte çok beğeneceğiniz Isparta yemekleri...
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Doğga (Toyga) çorbası tarifi
Havalar soğumaya başlamışken çorba tarifleri arayışına girdiyseniz bu çorbayı da denemeden geçmeyin. Isparta mutfağında sıkça yapılan bu çorba içinde bulgur oluşuyla da doyurucu bir özelliğe sahip. İşte Anadolu'nun en lezzetli çorbalarından doğganın malzemeleri ve tarifi...
Yemek yapmakla çok uğraşmak istemiyorsanız sizin için güzel bir tarifimiz var. Isparta mutfağına ait bu tarifte ıspanakların sadece sapını kullanacaksınız ve içine kıyma da ekleyince yemeğiniz hazır hale gelecek. İşte kısa sürede besleyici ve sağlıklı bir yemek hazırlamak isteyenler için sap aşı tarifi...
Börek sevmeyen yoktur. Bir de bu börek yağda kızartılıyorsa daha da bir lezzetli olur. Isparta mutfağına ait kulak böreği de böyle lezzetine doyum olmayan böreklerden. Günün her saatinde yenebilecek bu böreği siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Afiyet olsun...
Basit ve bir o kadar da doyurucu bir tarif var sırada. Isparta mutfağından ev yapımı hamur aşı tarifi. Yapmanız gereken tek şey hamurları haşlayıp yoğurtlamak, hepsi bu. Kısa sürede yapabileceğiniz ve doyurucu bu tarifi denemelisiniz.
İster meze isterseniz de aperitif olabilecek bir tarifimiz var. Isparta'ya özgü bu tarif hodan diye de bilinen sığır dili otunu bulabildiğiniz müddetçe çok basit. Oldukça da pratik bir yemek olan sığır dili boranisinin tarifi aşağıda. Afiyet olsun...
İsmi kulağınıza garip gelebilir ama yediğinizde fikriniz değişecektir. Isparta'ya ait olan derdimi alan tatlısı yapımı oldukça basit ve kolayca yapılabilen bir tarif. Yediğinizde sizin de derdinizi alıp götürecek bu tatlıyı çok beğeneceğinizden eminiz. Afiyet olsun...
Balık sevenler bu tarife bayılacaklar. Isparta mutfağına ait sazan yahnisini evde kolayca yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de doyurucu bir yemek olan sazan yahnisi, bir tatlı su balığı olan sazanla yapabileceğiniz en nefis yemeklerden. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Sırma Isparta mutfağına ait pestil benzeri bir tatlı. Biz bu kez erik kullanmayı seçtik ama normalde sırma bütün meyvelerle yapılabiliyor. Mühim olan mevsimine uygun, olgunlaşmış, lezzetli meyveler kullanılması. Siz de özellikle kahvaltılarda tatlı lezzetleri sevenlerdenseniz sırmayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Yine ismi ilginç bir tarifle karşınızdayız. Isparta mutfağına özgü kaçamak tatlısı sizin tatlı kaçamaklarınıza da eşlik etmeye aday. Yapımı oldukça basit ve lezzetli olan bu tatlıyı canınız tatlı çektiğinde kısa süre içinde kolayca yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.
Mantar sevenler için harika bir tarifimiz var. Isparta mutfağına ait kuzugöbeği tarifi içine konulan süt ve ayran ile sizi şaşırtabilir ama tadına baktığınızda fikriniz değişecektir. İşte mantar mevsiminde mutlaka denemeniz gereken, enfes ve çok pratik bir tarif. İşte göbelek de denen kuzugöbeği mantarının tarifi...
Isparta mutfağına özgü sac arası tarifi çay saatlerinde harika bir atıştırmalık olabilecek bir lezzet. Yapımı basit ve istediğiniz harcı koyarak da farklı lezzetler elde edebilirsiniz. Biz bu kez yağlı haşhaş ile yaptık sac arasını. Denemenizi tavsiye ediyoruz, çünkü çok leziz oldu.
Havalar soğumaya başladığında en büyük yardımcımız içimizi ısıtan çorba tarifleri oluyor. Isparta'ya özgü buğday diş top tarhana çorbası da yapımı oldukça kolay ve doyurucu bir çorba. Klasik tarhana çorbalarından daha farklı olan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Eskiden sebzeleri, meyveleri diğer mevsimlere de taşımanın en yaygın yolu kurutmaktı. Bugün de birçok kişi sebze meyve kurutma işlemini sürdürüyor. Isparta mutfağına ait bir yemek olan cifnede de kurutulmuş taze fasulye ve kurutulmuş domates kullanılıyor. Yapımı oldukça kolay bir yemek olan cifne bir o kadar da doyurucu. İşte denemek isteyenler için cifnenin malzemeleri ve yapılışı...
Doyurucu bir o kadar da lezzetli bir tarife ne dersiniz? Cevabınız 'evet' ise Isparta mutfağına ait gölle yemeğiyle karşınızdayız. Evinizde rahatça bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...