Türkiye'nin gül kokulu şehri Isparta'nın mutfağından enfes lezzetler

Kulak böreği tarifi Börek sevmeyen yoktur. Bir de bu börek yağda kızartılıyorsa daha da bir lezzetli olur. Isparta mutfağına ait kulak böreği de böyle lezzetine doyum olmayan böreklerden. Günün her saatinde yenebilecek bu böreği siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Afiyet olsun...