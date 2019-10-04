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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 04 Ekim 2019 - 14:09 | 

Türkiye'nin gül kokulu şehri Isparta'nın mutfağından enfes lezzetler

Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biridir Isparta. Gülleriyle dillere destan olan bu şehrimizin yemekleri de çok lezizdir. Sizin için Isparta mutfağından çok lezzetli tarifler derledik. İşte çok beğeneceğiniz Isparta yemekleri...

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1Doğga (Toyga) çorbası tarifi
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Doğga (Toyga) çorbası tarifi

Havalar soğumaya başlamışken çorba tarifleri arayışına girdiyseniz bu çorbayı da denemeden geçmeyin. Isparta mutfağında sıkça yapılan bu çorba içinde bulgur oluşuyla da doyurucu bir özelliğe sahip. İşte Anadolu'nun en lezzetli çorbalarından doğganın malzemeleri ve tarifi...

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2Sap aşı tarifi
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Sap aşı tarifi

Yemek yapmakla çok uğraşmak istemiyorsanız sizin için güzel bir tarifimiz var. Isparta mutfağına ait bu tarifte ıspanakların sadece sapını kullanacaksınız ve içine kıyma da ekleyince yemeğiniz hazır hale gelecek. İşte kısa sürede besleyici ve sağlıklı bir yemek hazırlamak isteyenler için sap aşı tarifi...

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3Kulak böreği tarifi
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Kulak böreği tarifi

Börek sevmeyen yoktur. Bir de bu börek yağda kızartılıyorsa daha da bir lezzetli olur. Isparta mutfağına ait kulak böreği de böyle lezzetine doyum olmayan böreklerden. Günün her saatinde yenebilecek bu böreği siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

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4Hamur aşı tarifi
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Hamur aşı tarifi

Basit ve bir o kadar da doyurucu bir tarif var sırada. Isparta mutfağından ev yapımı hamur aşı tarifi. Yapmanız gereken tek şey hamurları haşlayıp yoğurtlamak, hepsi bu. Kısa sürede yapabileceğiniz ve doyurucu bu tarifi denemelisiniz.

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5Sığır dili boranisi tarifi
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Sığır dili boranisi tarifi

İster meze isterseniz de aperitif olabilecek bir tarifimiz var. Isparta'ya özgü bu tarif hodan diye de bilinen sığır dili otunu bulabildiğiniz müddetçe çok basit. Oldukça da pratik bir yemek olan sığır dili boranisinin tarifi aşağıda. Afiyet olsun...

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6Derdimi alan tarifi
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Derdimi alan tarifi

İsmi kulağınıza garip gelebilir ama yediğinizde fikriniz değişecektir. Isparta'ya ait olan derdimi alan tatlısı yapımı oldukça basit ve kolayca yapılabilen bir tarif. Yediğinizde sizin de derdinizi alıp götürecek bu tatlıyı çok beğeneceğinizden eminiz. Afiyet olsun...

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7Sazan yahnisi tarifi
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Sazan yahnisi tarifi

Balık sevenler bu tarife bayılacaklar. Isparta mutfağına ait sazan yahnisini evde kolayca yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de doyurucu bir yemek olan sazan yahnisi, bir tatlı su balığı olan sazanla yapabileceğiniz en nefis yemeklerden. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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8Sırma tarifi
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Sırma tarifi

Sırma Isparta mutfağına ait pestil benzeri bir tatlı. Biz bu kez erik kullanmayı seçtik ama normalde sırma bütün meyvelerle yapılabiliyor. Mühim olan mevsimine uygun, olgunlaşmış, lezzetli meyveler kullanılması. Siz de özellikle kahvaltılarda tatlı lezzetleri sevenlerdenseniz sırmayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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9Kaçamak tarifi
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Kaçamak tarifi

Yine ismi ilginç bir tarifle karşınızdayız. Isparta mutfağına özgü kaçamak tatlısı sizin tatlı kaçamaklarınıza da eşlik etmeye aday. Yapımı oldukça basit ve lezzetli olan bu tatlıyı canınız tatlı çektiğinde kısa süre içinde kolayca yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.

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10Koruk suyu tarifi
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Koruk suyu tarifi

Yapım aşamasını okuduğunuzda şaşırmanız mümkün bir içecek tarifimiz var. Isparta da yapılan ve yemeklerin yanında içilen bu içecek üzümün ham hali olan koruk ve soğanla yapılıyor.

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11Göbelek (Kuzugöbeği) tarifi
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Göbelek (Kuzugöbeği) tarifi

Mantar sevenler için harika bir tarifimiz var. Isparta mutfağına ait kuzugöbeği tarifi içine konulan süt ve ayran ile sizi şaşırtabilir ama tadına baktığınızda fikriniz değişecektir. İşte mantar mevsiminde mutlaka denemeniz gereken, enfes ve çok pratik bir tarif. İşte göbelek de denen kuzugöbeği mantarının tarifi...

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12Sac arası tarifi
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Sac arası tarifi

Isparta mutfağına özgü sac arası tarifi çay saatlerinde harika bir atıştırmalık olabilecek bir lezzet. Yapımı basit ve istediğiniz harcı koyarak da farklı lezzetler elde edebilirsiniz. Biz bu kez yağlı haşhaş ile yaptık sac arasını. Denemenizi tavsiye ediyoruz, çünkü çok leziz oldu.

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13Buğday diş top tarhana çorbası tarifi
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Buğday diş top tarhana çorbası tarifi

Havalar soğumaya başladığında en büyük yardımcımız içimizi ısıtan çorba tarifleri oluyor. Isparta'ya özgü buğday diş top tarhana çorbası da yapımı oldukça kolay ve doyurucu bir çorba. Klasik tarhana çorbalarından daha farklı olan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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14Cifne (Zıplak) tarifi
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Cifne (Zıplak) tarifi

Eskiden sebzeleri, meyveleri diğer mevsimlere de taşımanın en yaygın yolu kurutmaktı. Bugün de birçok kişi sebze meyve kurutma işlemini sürdürüyor. Isparta mutfağına ait bir yemek olan cifnede de kurutulmuş taze fasulye ve kurutulmuş domates kullanılıyor. Yapımı oldukça kolay bir yemek olan cifne bir o kadar da doyurucu. İşte denemek isteyenler için cifnenin malzemeleri ve yapılışı...

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15Gölle tarifi
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Gölle tarifi

Doyurucu bir o kadar da lezzetli bir tarife ne dersiniz? Cevabınız 'evet' ise Isparta mutfağına ait gölle yemeğiyle karşınızdayız. Evinizde rahatça bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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16Közlenmiş patlıcan salatası tarifi
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Közlenmiş patlıcan salatası tarifi

Barbekü partilerinin vazgeçilmezi olan patlıcan salatasını evinizde yapabilirsiniz. Hemen her yörede tüketilse bile Isparta mutfağıyla bilinen közlenmiş patlıcan salatası tarifi...

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