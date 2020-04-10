Türkiye'nin en iyilerini seçtiler... Listede ne Adana var ne de Urfa!

Türkiye’nin dünyada en çok bilinen lezzeti kebabı Türk mutfağı söz konusu olduğunda “buzdağının görünen kısmı” olarak nitelendiren CNN Travel yazarı Lisa Morrow, “Türkiye zengin ve çeşitli mutfağını coğrafi yapısına borçlu. Sönmüş volkanlardan oluşan verimli platolar ve düzlükler, karla kaplı dağlar ve hızla akan nehirler, zengin ve çeşitli bir tabak yaratıyor. Bu tabakta Akdeniz kıyılarının zeytinyağlı yemeklerinden, Orta Anadolu’nun doyurucu hamur işlerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hafif baharatlı tatlarına kadar her şey var ve şu ana kadar sadece başlangıçları saydık” yorumunu yaptı.