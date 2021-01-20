Türkiye'nin dört bir yanından farklı içli köfte tarifleri

Mardin usulü içli köfte tarifi İçli köfte, Türkiye’den Ortadoğu’ya çok geniş bir coğrafyada en sevilen yemeklerden biri. Türkiye’de de her yörenin içli köftesi birbirinden farklı oluyor. Hem şekil hem de pişirme itibarıyla birbirinden ayrılan içli köfteler arasında bu kez Mardin usulü içli köftenin tarifini hazırladık sizin için. İşte evde Mardin usulü içli köfte yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve yapılış aşamaları…