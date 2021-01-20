Türkiye'nin dört bir yanından farklı içli köfte tarifleri
İçli köfte denince birçoğumuz için akan sular durur. Kimi zaman kebabın önünden bir tane atıştırmalık, kimi zaman tek başına, salatayla, ayranla başlı başına bir yemek. Her şekilde lezzetine doyamadığımız içli köfte ülkemizde çok farklı şekillerde yapılabiliyor. Sizin için farklı yörelerimizden içli köfte tarifleri hazırladık. İşte nefis tariflerimiz...
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Mardin usulü içli köfte tarifi
İçli köfte, Türkiye’den Ortadoğu’ya çok geniş bir coğrafyada en sevilen yemeklerden biri. Türkiye’de de her yörenin içli köftesi birbirinden farklı oluyor. Hem şekil hem de pişirme itibarıyla birbirinden ayrılan içli köfteler arasında bu kez Mardin usulü içli köftenin tarifini hazırladık sizin için. İşte evde Mardin usulü içli köfte yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve yapılış aşamaları…
İçli köfte hem ülkemizin birçok şehrinde hem de Ortadoğu’da mutfaklarda yer alan benzersiz bir tat. Bu seferki tarifimiz Osmaniye usulü bir içli köfte. Şekli biraz daha ince uzun olan Osmaniye usulü içli köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları ise bildiğinizden çok farklı değil. Sizin için bu enfes köftenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda tek tek sıraladık. Tek yapmanız gereken mutfağa girip kolları sıvamak. Afiyet olsun…
İçli köfteyi sevmeyen yoktur. Bu tarifimiz ise Malatya usulü bir içli köfte tarifi. İçli köfte kimi yerlerde kızartılıp kimi yerlerde haşlansa da Malatya'da genellikle haşlanmış olarak tüketilir. Sizin de sevebileceğinizi düşünerek hazırladığımız içli köftenin malzemelerini ve yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Canınızı daha fazla çektirmeden tarife geçelim. Şimdiden afiyet olsun.
İçli köfte kadar esaslı lezzet zor bulunur. Ortadoğu’nun birçok ülkesinde de benzerleri yapılan içli köfte, Anadolu’da da farklı tariflerle hazırlanıyor. Biz bu kez Maraş usulü içli köfteyi denemek ve sizinle de paylaşmak istedik. İşte çok beğeneceğiniz Maraş içli köftesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun…
Adı ilginç olsa da lezzetine doyamayacağınız bir tarif ile karşınızdayız. Mardin mutfağının geleneksel bir yemeği olan kıtel raha, görünümüyle içli köfteyi aklınıza getirebilir. Fakat, hamurunda etin de kullanılmasıyla içli köfteden ayrılıyor. Bu yöresel lezzeti evinizde hazırlayın diye tarifini sizin için hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...
Sini köfte için içli köftenin tepsiye yayılmış hali demek yanlış olmaz. İki bulgur katmanının arasındaki nefis kıymalı harçla Gaziantep, Hatay, Mersin, Adana gibi geniş bir coğrafyada kendine yer etmiş bu yemeğe sini oruğu ya da tepsi oruğu da deniyor. Siz de denemek isterseniz sini köfte için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
İçli köfte sevmeyen yoktur. Bir de bu tarifi Mardin usulü denemeye ne dersiniz? Geleneksel Mardin mutfağında ikbebet denilen bu tarifin hazırlanması çok basit ve yemesi de bir o kadar nefis. Şimdiden afiyet olsun...
İçli köfte hemen her yörede farklı şekillerde yapılsa da Türkiye’nin her yerinde çok sevilen bir lezzet. Tek başına bir ana yemek gibi servis edebileceğiniz gibi ara sıcak olarak da sofralarınızda bulundurabilirsiniz. Peki lezzetli içli köfte nasıl yapılır? Yiyenlerin hayran kalacağı bol kıymalı içli köfte tarifi…
İnce bulgur ve irmiğin kıymayı sarıp sarmalamasıyla ortaya içli köfte çıkıyor. İçli köfteyi sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Peki ya siz, bu kadar çok sevilen içli köftenin haşlama halini denediniz mi? Denemek isteyenler için, haşlama içli köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Analı kızlı Türkiye'nin en sevilen yemeklerinden biri. İçli köfte, bulgur köftesi, nohut ve parça eti bir araya getiren bu eşsiz yemek özünde Adana'ya ait ama Türkiye'nin dört bir yanındaki evlerindeki mutfaklarında da pişiyor. "Analı kuzulu" olarak da bilinen analı kızlı yemeğinin malzemeleri ve yapım aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...