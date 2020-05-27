Türkiye'de üretiliyor, Ortadoğu'da zenginlerin devlet adamlarının sofralarını süslüyor

Güneydoğu Anadolu'nun tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayından yapılan firiğin hasadına başlandı. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak tüketilen firik, İran, Irak, Suudi Arabistan, Tunus gibi onlarca Orta Doğu ülkelerinde yerel ve merkezi devlet yöneticileri ile zengin ailelerin önemli konuklarını ağırladığı sofraları da süslüyor. Kuzu, oğlak, hindi ve tavuk eti ile pilavı yapılan firik, diyabet hastaları ve gelişim çağındaki çocuklara faydası nedeniyle ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde de tanınmaya başladı. Lezzeti ve sağlığa faydaları nedeniyle dünyada tanınmaya başlayan firik, önemli hububat ve kuru bakliyat firmaları tarafından ABD ve Avrupa'da da satışa sunulmaya başlandı.