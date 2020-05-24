Türkiye'de sadece orada yapılıyor! Bir örneği daha yok

"Yöresel lezzeti ilk başlarda duyan insanlar, 'Çorba tatlı olur mu?' diyor. Fakat tatlı çorbayı içen herkes beğeniyor. Çorbamız vitamin deposudur ve bayramlarımızın da vazgeçilmezidir. Tatlı çorba, bayram ve bayram sohbetlerinde içildiği için daha da keyifli olur. Aşureye benzerliği var tabii ama kesinlikle biz ayırıyoruz, çünkü kuşburnu suyundan yapılmış olması apayrı özellik katıyor. Kuru meyve konusunda birazcık benzeşme var. Aşurede baklagiller çok fazlaca konuluyor ama tatlı çorba kuru meyve ağırlıklıdır. Çorbamızın tarihi de çok eskidir."