Türkiye'de ilk Adana'da tek! 'Başka bir şey yiyemez oldum'

Dana şırdanının bir aileyi doyurabilecek boyutta ve tadının da efsane olduğunu dile getiren Berkay Marlalı (20) da şöyle konuştu: "Şırdan görüntü itibariyle çok tartışılan bir şey. Bir de bu kadar büyük olunca ’bu şırdan mı?’ demiştim, çok şaşırmıştım ve yerken de garipsemiştim. Ama tadı daha farklıymış ve daha güzelmiş."