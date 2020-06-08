Türkiye'de hiç vaka görülmeyen yerlerden... Sezonu bu lezzetle açtılar

Göl kıyısında tesisi bulunan işletmeci Murat Koç, sezona ilk kez bu kadar sakin başladıklarını söyleyerek, “Pandemi kurallarına uygun olarak işletmeler hazırlıklarını yaptı, sosyal mesafe hiç gibi gerekli tüm önlemler alındı. Bu yıl sezon alışık olmadığımız bir şekilde başladı, yıllardır hiç bu kadar sakin bir başlangıç yapmadık sezona. Yavaş yavaş canlanma başladı, yurt dışı seyahatlerinin açılması ile beraber eski canlı günlere geri döneceğimizi düşünüyoruz” dedi.