Türk ve Arap yemeklerini birleştirip yeni yemekler yaptılar

’HALEP MUTFAĞIYLA BİRLEŞİNCE DAHA LEZZETLİ OLDU’ İç savaştan kaçarak 8 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye gelen Emine Ubeyd ise Türk mutfağının kendi mutfaklarına yakın olduğunu ve ortaya çok farklı yemekler çıkardıklarını söyledi. Ubeyd, "Halep mutfağı ile Türk mutfağı arasında yeniz ve lezzetli yemekler yaratmaya çalışıyoruz. Biz bu projeden dolayı çok mutluyuz katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah sonunda güzel şeyler çıkacak. İki mutfağın yemeklerini birleştirerek yaptığımız yemekler benim de hoşuma gitti. Mesela Kahramanmaraş’ta tarhana meşhur bir yemek hem de acı seviyorlar. Halep mutfağıyla birleşince daha lezzetli oldu bence" diye konuştu.