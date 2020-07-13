Türk pasta sanatı ustasının eserlerini dünya ayakta alkışlıyor!

Yaptığı çalışmalarla sosyal medyada ve dünya basınında yer alan pasta ustası Geçkil, “Bugün de Daily’de çıkmış. Çok büyük bir gurur verici. Bir Türk olarak bunu başarmak müthiş bir şey. Zaten geçmişte böyle hayallerim vardı. Bunlar hayaldi, şimdi hayallerim gerçek oldu. Benden mutlusu yok herhalde. İnanılmaz tepkiler aldım. Gerek mesajla gerek telefonla. Telefonum sabahtan beri susmuyor" diye konuştu. Çalışmalara başlamasından 2 yıl sonra yoğun bir eğitim talebi almaya başladığını söyleyen Geçkil, Önce Türkiye ile başladık. Çok geçmeden yurt dışından istekler gelmeye başladı. Kek okulları, pastacılık sanat okullarına gidiyorum bunca zamandır. Bütün dünya ülkelerini gezmişimdir zannediyorum. Onlara bildiklerimi aktarıyorum. İnanamıyorlar. ’Sen bunları nasıl çıkartabiliyorsun.’ diyorlar. ’Kek sanatçısı’, ’kek kraliçesi’ gibi bu tarz tabirlerle yaklaşıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Pandemi döneminde online eğitimler devam ediyor. Zaten çok yoğun online eğitim isteği vardı çünkü Amerika, Brezilya gibi ülkeler bana gelmekte zorluk çekiyorlardı. Onlar için müthiş bir fırsat oldu. Bugün Mısır’da bir eğitimimiz var. Yarın da Amerika’yla devam edeceğiz. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Çok zevkli. Ben öğretmen olmayı da çok sevdim. Bildiklerimi öğretmeyi çok sevdim. Onlardan inanılmaz tepkiler alıyorum. Her biri bir iş sahibi olabilir niteliğe geliyor. Bir yerlerde başlıyorlar. Onlara bilgimi aktarmak, onun sonucunda da harika tepkiler almak harika bir duygu. Bu işin sadece maddi değil manevi tarafının da olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.