Türk lokantası coronavirüs salgınında bütün Bulgaristan'a örnek oldu

Bulgaristan'daki lokantalara 6 Mayıs'ta yeniden çalışma izni verildiğini ve önce dış, ardından iç mekanlarda hizmet vermeye başladıklarını anımsatan Türker, Kovid-19 salgınına sadece kötü değil iyi yönleriyle de baktığını söyledi. Türker, "Bu virüs dünyayı korkuttu ama insanlara birçok şey de öğretti. Özümüze döndük. İnsanlar biraz içine kapandı ama hayatlarındaki değerli şeyleri öğrendi. Alışık olduğumuz şeylerin aslında hayatımızda ne kadar önemli olduklarını öğrendik" dedi. Sofya'da 11 yıldır hizmet vererek, Türk mutfağının seçkin lezzetlerini hazırlamaktan gurur duyduğunu belirten Türker, "Müşterilerimiz bile bizleri Türkçe selamlamaya başladılar. Bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.