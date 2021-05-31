Tüm Detaylarıyla Ekşi Maya

Sabır isteyen bir süreç Ekşi mayalı ekmek yapımı az malzemeli, bol sabırlı bir deneyim. Aslında sadece üç temel malzemeye ihtiyacınız var. Su, un ve steril bir cam kavanoz. Ununuzu damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Önemli olan kaliteli olması. Buğday veya çavdar unu olabilir. Cam kavanozunuzun içerisine 200 gram un, 200 gram su ilave edin. Önemli olan bu iki malzemenin eşit miktarda olması. Fermente olması için üzerini bezle kapatın ve bekletin.